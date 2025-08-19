Пережил смерть жены, грязные сплетни и болезнь дочки: Вячеслав Малафеев строит новый брак
Экс-вратарь «Зенита» и сборной России Вячеслав Малафеев 15 августа заявил о рождении сына. Поклонники хотят верить, что спортсмену удалось обрести счастье с третьей супругой, ведь до этого его жизнь была полна драм и скандалов.
Брак с Мариной Безбородовой
Впервые Малафеев женился в 2001 году. Его избранницей стала дочь футболиста Юрия Безбородова Марина. Познакомились они, когда Вячеславу было всего 15 лет, его пригласил в гости брат Марины — арбитр Владислав Безбородов. Но тогда девушка им не заинтересовалась. Искра пробежала позднее.
«Мы разговаривали весь вечер и не могли расстаться. И до сих пор не можем», — рассказывала Марина, вспоминая о первом свидании.
Гибель Марины Безбородовой в ДТП
Через два года после свадьбы у супругов появилась дочь Ксения, а в 2006-м появился на свет сын Максим. Безбородова питала страсть к роскошным автомобилям, на рождение первенца Вячеслав купил ей Infinity FX35, а через несколько лет подарил синий Bentley.
Вскоре после рождения Максима Марина вернулась к карьере, стала гендиректором продюсерского центра «Малафеева продакшн» и начала сотрудничать с группой «М-16».
Но 17 марта 2011 года супруги футболиста не стало. Она попала в аварию вместе с вокалистом «М-16» Дмитрием Рыбаковым. Коллеги возвращались со дня рождения другого участника группы. Тот самый синий Bentley занесло на высокой скорости, машина вылетела с дороги и врезалась в рекламный щит.
Безбородова умерла на месте. Жизнь Рыбакову спас ремень безопасности.
Скандалы, интриги и измены
Трагическое происшествие породило множество слухов. Говорили, что Безбородова вела машину пьяной, а Рыбаков был ее любовником. Позже следователи подтвердили, что Марина действительно была за рулем в состоянии алкогольного опьянения.
Смерть жены стала причиной серьезной ссоры футболиста с комментатором Дмитрием Губерниевым в августе 2011 года. Во время матча между «Спартаком» и ЦСКА Губерниев и его коллега Дмитрий Градиленко, полагая, что микрофоны отключены, начали обсуждать травму вратаря Игоря Акинфеева. Помимо резких выражений, Губерниев говорил и о Безбородовой.
«Знаешь, что мне сказали менты по Марине, когда она погибла? Там же план „Перехват“ был в городе. Она же удирала. Ее дважды тормозили, потом поехали за ней, не догнали и объявили план „Перехват“», — сказал он.
Новая любовь и болезнь дочери
Спустя несколько месяцев после утраты Малафеев встретил диджея Екатерину Комякову. Между ними вспыхнули чувства. Свадьбу пара сыграла уже в декабре 2012 года.
Несмотря на то, что Катя была моложе футболиста на 10 лет, она с легкостью подружилась с его детьми от первого брака. Спустя год после бракосочетания у них родился сын Алекс, а вскоре Екатерина усыновила Ксению и Максима.
Ксюша и Максим знают, что их мама — Марина. Я не претендую на ее роль, не пытаюсь занять ее место… Я спросила Ксюшу и Макса: «Вы хотите, чтобы я официально стала вашей мамой?» Детей это не смутило. Они не совсем еще понимают, в чем смысл этой процедуры. Но я им объяснила: «Теперь вы мои!»
Екатерина Комякова
Однако испытания для футболиста не закончились. У 11-летней дочери спортсмена начались проблемы со здоровьем. Ее положили в психиатрическую клинику из-за анорексии.
По словам Комяковой, девочке было очень плохо. Врачи кормили ее через вену и пытались помочь набрать вес. Даже после выписки борьба не закончилась — болезнь лечили годами.
Выкидыш, развод и сплетни об Айзе
Крайне трудным для Малафеева стал и 2020 год. Беременная Комякова потеряла ребенка. Она очень тяжело пережила это. В СМИ появились сообщения о разладе между супругами.
«Я ушла с работы на передышку, и мы с мужем стали жить как люди с разных планет. Отношения ухудшались с каждым днем. Все сложнее было найти общий язык, я была истощена, наступило выгорание», — рассказывала Екатерина.
Сначала пара попыталась сохранить брак, но в итоге объявила о разводе. Журналисты выяснили, что причиной конфликта стали якобы чересчур теплые отношения Малафеева с экс-супругой рэпера Гуфа Айзой Долматовой на шоу «Звезды в Африке».
Уголовка дочки
В этом же году снова начались проблемы у старшей дочери Ксении. Ей на тот момент было уже 16. Девушку задержали по подозрению в торговле наркотиками. Суд приговорил ее к четырем годам условно — реального срока удалось избежать только из-за возраста.
После Ксению отправили в реабилитационный центр для лечения от наркозависимости. Сама она откровенно делилась тревожными мыслями и предположениями о том, что у нее могут быть разные проблемы психического характера.
Малафеев поддерживал ее, говорил, что не может злиться на дочь, потому что понимает, что она больна и ей нужна помощь.
Она больна. И я не могу злиться на человека, который болен. Это мой крест, мое испытание, и мы его пройдем вместе.
Вячеслав Малафеев
В рехабе Ксения провела восемь месяцев. К 2023 году ей удалось не только победить зависимость, но и наладить отношения с отцом.
Однако с женой Малафеева, Екатериной Комяковой, падчерица разругалась — открыто признавалась, что «не верит этому человеку, не понимает ее поступков и не желает с ней общаться».
Третья попытка на счастье
В феврале 2021 года футболист женился в третий раз. Его избранницей стала 24-летняя гимнастка Ангелина Шкатова — серебряный призер Олимпийских игр в Токио в групповом многоборье и трехкратная чемпионка мира.
В этом году, 15 августа, у пары родился сын. Мальчика назвали Александром.
Пара старается не раскрывать подробности личной жизни. Супруги решили, что счастье любит тишину. И поклонники рады за спортсмена и надеются, что футболист счастлив. Сам он делился, что со Шкатовой ему радостно и комфортно.
О том, как складываются отношения детей от первого брака с новой супругой, Малафеев не рассказывает. Ксения в соцсетях также не делится никакими мыслями на этот счет, но о матери не забывает. На днях она выложила фото могилы Марины, подписав снимок: «Любимая мамочка. Красивая…»