Сегодня 16:48 Пьер Ришар и его наивные 90: смешно, чтобы не было страшно Писатель Беседин объяснил особое место Пьера Ришара среди французских актеров 0 0 0 Фото: Телеканал «360» Знаменитости

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На днях я размышлял о том, как прожить долго. Вопреки всему — болезням, войнам, страхам, нервам, излишествам. Размышлял и вспоминал Кита Ричардса из Rolling Stones. Согласно легенде, этот шаткий господин, ныне напоминающий бабушку из сказки о Красной Шапочке, полвека употреблял тяжелые наркотики и все-таки выжил. Сейчас ему за 80. Почему выжил? Полагаю, ему было за что держаться.

Сегодня же — 16 августа 2024-го — отмечает свой 90-летний юбилей один из любимцев советской и постсоветской публики французский актер Пьер Ришар. Человек, который всех рассмешил, уколов зонтиком юмора. Такой вот немного глуповатый каламбур. Но главное тут — то, что Ришар, в отличие от многих, всегда знал, за что держаться и как выживать, донося до зрителей истины простого, светлого человека. Ришар — это, безусловно, из детства. Пусть и в интервью я рассказываю, что в том самом детстве и позже в отрочестве и юношестве, помимо классических советских фильмов, нам показывали в кинотеатрах фильмы со Шварценеггером, Ван Даммом и Чаком Норрисом.

Фото: Alexis Sciard / Global Look Press

Да-да, мое поколение под сорок и чуть за сорок слишком давно знает, что Чак Норрис действительно очень крутой. Тогда мы смотрели на него, на этого бородатого рейнджера, а Бергман, Линч и Ханеке будут уже позже. В рамках самопросветительского ликбеза. Однако вот что я думаю прямо сейчас: ведь был еще один кинематограф, французский. Да, нам транслировали тогда, в основном по телевидению, эти чудесные, светлые фильмы с Луи де Фюнесом, Жераром Депардье, Аленом Делоном (мне говорили, что я так похож на него в свои 16-17 лет) и собственном Пьером Ришаром, сегодняшним юбиляром.

Это было другое кино. И оно мне нравилось. Потому что кино это было добрым. И юмор там основывался не на том, что выходит спереди и сзади, а на глубине обстоятельств. Сейчас этого, страшно сказать, так не хватает. Ведь реально подобное кино, как с Ришаром и де Фюнесом, не калечит, а, наоборот, лечит.

Помню, лет пять назад в начале январе (это был единственный день отдыха в году) я полдня смотрел старые французские фильмы по какому-то телеканалу и исцелялся. Пьер Ришар в ряду французских актеров из прошлого занимает особое место. Он милый. Он естественный. Он пластичный. Он ртутный. Он динамичный. Он невероятно талантливый. А эти его наивные глаза, которым веришь сразу же, проникаешься! В нем есть то, что располагает. И этому умению нравиться и даже очаровывать Пьер Ришар учился всю жизнь. Начал еще с того времени, когда был совсем маленьким, юным. Крепкие парни прессовали его, им надо было как-то отвечать.

Пьер Ришар воспринял совет, который, страшно сказать, есть в книге его соотечественника Жана Жене (правда, художника совсем другого толка): «Чтобы выжить в любой обстановке, научись смешить сильных». И Пьер Ришар освоил эту науку идеально. Он сам вспоминал это в своих интервью. Смешил и покорял. А как иначе? Если ты не Делон и не Бельмондо.

Ришар не был в формате, а оттого путь к славе его был долгим (как и у де Фюнеса, кстати). Ох, сколько ролей второго плана переиграл Ришар в кино и театре прежде, чем снялся в «Счастливчике Александре». Ну, а дальше были «Высокий блондин в черном ботинке», «Игрушка» и, конечно, «Укол зонтиком». Чувствуете, да? Эти названия как родные? Казалось бы, все это ленты о веселом, чудаковатом растяпе, но мы же понимаем, считываем второй, третий пласт, где поднимаются очень серьезные темы. И разговор о них — как беседа с близким человеком.

Фото: Hubert Boesl / Global Look Press

Вот и Пьер Ришар нам почти как родной. Или даже без «почти». И более родной, например, чем Депардье, несмотря на все его истории с гражданством. Или это только моя вкусовщина? Но, простите, ведь в Ришаре действительно есть искренность — такая, которую не нарисуешь. И сам он, поездивший по России, неизменно признается в любви к нашей стране и нашему народу. Я, если честно, ему верю.

Фото: Viktor Pogontsev / Global Look Press

Последнее, что я видел с Ришаром, — его работа в ленте «Жанна Дюбарри». Там он сыграл герцога Ришелье. Потом еще в «Астериксе и Обеликсе» побегал, но это я уже не видел. Что же касается «Жанны Дюбарри» (там еще где-то Джонни Депп затесался), то, честно сказать, я был в шоке, когда узнал, что актеру уже под 90, а он играет большие роли, да еще и вот так играет. Кто может круче прямо сейчас? Из старой гвардии, а? Разве что ветеран ветеранов Клинт Иствуд. В общем, они где-то рядом — герой из американской глубинки Клинт и обаятельный француз Пьер. Оба они учат нас тому, как жить без страха. И за то мы им благодарны.