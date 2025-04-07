Паша Техник как зеркало российской комы

Паша Техник ушел из жизни несколько дней назад, а споры вокруг него только нарастают. Его видео собирают миллионные просмотры. Одни считают, что это естественно и заслуженно, другие возмущены. Дошло до того, что некий поп-панк начал чтение «Тотального диктанта» с минуты молчания по Технику. Так и хочется возопить вслед за Марвином Гэем: «Эй, что происходит?»

Для начала важно понять, кем на самом деле был Паша Техник. Ответ чудовищно прост: никем. Но именно это делало его частью феномена, когда никто становятся звездами, известными лишь тем, что они известны.

В любое другое время Паша был интересен разве что кучке балбесов, жгущих битум за гаражами. Однако новое время диктует новых героев. Или так — «героев».

Быстро Павел стал героем мемов, о нем шутили даже в прайм-тайм федеральных каналов — в КВН, например. Как так получилось? Дух времени, zeitgeist.

Техник — из той же породы людей, или, что точнее, персонажей, которые всасывают через нос резиновые изделия ради лайков или ведут треш-стримы за донаты. Ему платили, давайте честно, за то, чтобы он демонстрировал человеческое падение. Платили те, кто смотрел и думал: ну, этот-то уж точно хуже меня. При этом сам Паша не являлся злом. Он был беззлобным, пусть и деградирующим, зависимым. Читал свой рэп, который рэпом на самом деле не был.