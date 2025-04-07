Паша Техник как зеркало российской комы
Паша Техник ушел из жизни несколько дней назад, а споры вокруг него только нарастают. Его видео собирают миллионные просмотры. Одни считают, что это естественно и заслуженно, другие возмущены. Дошло до того, что некий поп-панк начал чтение «Тотального диктанта» с минуты молчания по Технику. Так и хочется возопить вслед за Марвином Гэем: «Эй, что происходит?»
Для начала важно понять, кем на самом деле был Паша Техник. Ответ чудовищно прост: никем. Но именно это делало его частью феномена, когда никто становятся звездами, известными лишь тем, что они известны.
В любое другое время Паша был интересен разве что кучке балбесов, жгущих битум за гаражами. Однако новое время диктует новых героев. Или так — «героев».
Быстро Павел стал героем мемов, о нем шутили даже в прайм-тайм федеральных каналов — в КВН, например. Как так получилось? Дух времени, zeitgeist.
Техник — из той же породы людей, или, что точнее, персонажей, которые всасывают через нос резиновые изделия ради лайков или ведут треш-стримы за донаты. Ему платили, давайте честно, за то, чтобы он демонстрировал человеческое падение. Платили те, кто смотрел и думал: ну, этот-то уж точно хуже меня. При этом сам Паша не являлся злом. Он был беззлобным, пусть и деградирующим, зависимым. Читал свой рэп, который рэпом на самом деле не был.
В общем-то, знакомый сюжет: когда от вредных веществ умирает человек творческий. В случае Паши — как бы творческий. Но беда в том, что от одних остается что-то, а от других не остается ничего.
В свои худшие годы Оззи Осборн был таким же. Полнейшая деградация и расчеловечивание. От Оззи как минимум останется пара песен. Но вряд ли «Тварь» Паши Техника станут переслушивать через 20 лет, вряд ли она повлияла на развитие музыки. В эпоху социальных сетей и без того короткая слава короче обычного.
Популярность Техника при жизни и особенно после смерти — на самом деле, приговор больному обществу, которое лепит героев из тех, кого лечить нужно. Подобные персонажи для пустых людей — и это, к сожалению, не просто общие слова.
Дегенератия привлекательна, наркотики могут казаться просто развлечением, особенно, если снимать треш-действо на камеру. Вот только 99% из тех, кто станет так развлекаться, не получат даже одной сотой той популярности, что свалилась на Пашу Техника. Они просто впадут в кому и умрут. Так скажите мне: что в этом крутого?