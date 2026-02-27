Параллельная Россия обезДолиных: друзьям Ларисы Кудельман задали неудобный вопрос о фронте

Певица Вика Цыганова задала друзьям Ларисы Долиной неловкий вопрос, когда узнала, что они скинулись на новую квартиру для коллеги по цеху. Исполнительница обратила внимание, что пока кто-то помогает фронту, кто-то помогает не бедствующим артистам .

При этом апартаменты в Хамовниках были далеко не единственным жильем артистки. У певицы есть коттедж площадью более 600 квадратных метров в поселке Славино недалеко от Москвы. Также двухкомнатная квартира в пятиэтажке в Лефортове, где Долина прописалась в январе. Но переезжать в хрущевку не хочет. Жилье оказалось чересчур тесным для нее — всего 50 «квадратов».

«Благодаря друзьям скоро у нее будет своя крыша над головой», — сказал он в беседе с KP.RU .

Приятели Ларисы Долиной скинулись и приобрели артистке новую квартиру взамен той, которую она потеряла из-за мошенников и судебного разбирательства с Полиной Лурье. На днях об этом сообщил бизнесмен Юрий Растегин.

Кто-то фронту помогает, а кто-то — певицам

В любом случае проблем с «крышей над головой» у знаменитости нет. Однако у ее друзей, видимо, другое мнение, поэтому они скинулись на новые апартаменты. Новость вызвала критику как у фанатов, так и у общественников.

«Да откуда у нее друзья с таким-то характером», «Кто ей там подарит? Наверное, сертификатами на соцжилье отсыплют», — поразились в Сети.

Даже у некоторых коллег по цеху возникли вопросы. Например, у Виктории Цыгановой.

«Очередная новость из „параллельной России“. Кто-то фронту помогает, а кто-то — певицам обезДолиным. А чего же „друзья Долиной“ не скинулись раньше, чтобы прекратить весь этот судебный фарс?» — написала она.

Однако у Растегина есть возражение на этот счет. По его словам, друзья могли купить жилье раньше, но артистка просила повременить и дождаться окончательного решения суда.

Это уже не первый щедрый жест для Долиной от ее друзей. Например, в 2024 году Растегин подарил певице большой дом в Москве около Театра Российской армии. Там планировали открыть ее собственный джаз-клуб. Однако из-за истории с мошенниками подготовку к открытию пришлось отложить.