Отец предсказал, что он прославит фамилию. Как Эдмонд Кеосаян создал кинодинастию и почему ушел на пике

Смелое для советского времени сочетание драмы, приключений и комедии сделало его фильмы культовыми. Всегда полный энергии режиссер Эдмонд Кеосаян вызывал у коллег по цеху как восхищение, так и неприкрытую зависть. Он не успел снять два фильма и уехать в Армению, но оставил после себя целую кинодинастию.

Пророчество отца Эдмонда Кеосаяна

Будущий режиссер появился на свет 9 октября 1936 года в Ленинакане (сейчас это Гюмри) — втором по размеру городе Армении. Он стал младшим сыном бывшего офицера царской армии Гарегина Кесаяна. Буква «о» появится в фамилии Эдмонда только через 16 лет из-за ошибки паспортистки. Когда мальчику было всего шесть месяцев отца арестовали. Во время сталинских репрессий служба в царской армии была словно мишенью. В последний раз Эдмонд видел отца во время единственного свидания, куда его вместе с братьями привела мать. Догадываясь, что его ждет расстрел Гарегин сказал жене, что старшие сыновья Рубен и Степан его запомнят и так, а младшему он попросил сохранить фамилию даже в новом браке.

«Выходи замуж обязательно, тяжело одной, но вот этому маленькому фамилию не меняй, благодаря ему она еще зазвучит. Это будет живым укором тем подлецам, которые меня разлучили с вами», — пересказывал слова отца Эдмонд.

После расстрела отца мать с тремя детьми отправили в ссылку на Алтай. Семья поселилась в деревне Вознесенка, где ее приютила местная жительница баба Нюра. Ее память режиссер почтит в своем последнем автобиографическом фильме. После окончания Великой Отечественной войны семья вернулась в Армению, но уже не в Ленинакан, а в Ереван, опасаясь, что за ними могут прийти. Подросший Эдмонд отправился учиться в школу рабочей молодежи. «Школьником я был никаким. Ходил только на гуманитарные предметы, а математику не любил с детства и прогуливал. Чтобы отсидеться во время уроков, ходили либо в баню, за 20 копеек проводили весь день в тепле, либо в кино, с одним билетом на руках переходили из зала в зал. Мы эти фильмы уже наизусть знали», — вспоминал режиссер.

Он подчеркивал, что из-за того, что матери было очень тяжело он начал спекулировать билетами в кино, которые брал у сотрудника местного кинотеатра. Выручку делили пополам.

В 16 лет молодой человек уехал в Москву, чтобы поступить во ВГИК. Но с первого раза сделать у него это не получилось. Приемная комиссия заявила, что у абитуриента сильный армянский акцент. При этом Эдмонд национального языка не знал. Он вырос в деревне на Алтае и всегда говорил только по-русски. Чтобы не возвращаться домой, он поступил в Московский экономический институт, где проучился два года. Режиссер подчеркивал, что к нему пришло понимание, что он занимается не своим делом. Он вернулся в Ереван, где поступил в театральный институт. Там он познакомился со своей будущей женой Лаурой Геворкян, которая училась на курс младше. Молодые люди поженились, у них родился старший сын Давид, который прославится как продюсер кино. До выпуска из вуза Эдмонд работал конферансье в Государственном эстрадном оркестре Армении, а после получения диплома снова отправился покорять ВГИК. На этот раз он поступил и сразу на второй курс режиссерского факультета.

Успех в кино Эдмонда Кеосаяна

Учеба во ВГИКе давалась молодому студенту очень легко. На четвертом курсе его курсовая короткометражка «Лестница» получила главный приз на Международном кинофестивале в Монте-Карло. Спустя год в Каннах награду жюри кинофестиваля получила его вторая студенческая работа — короткометражка «Три часа дороги».

Столь быстрый успех показал, что в советском кино появился новый и очень талантливый режиссер.

Кеосаян устроился на киностудию «Мосфильм», где снял свой первый полнометражный фильм «Где ты теперь, Максим». Режиссер даже устроил себе камео, появившись в одном из эпизодов в образе строителя в кепке.

Его второй полнометражный фильм «Стряпуха» зритель принял на ура. На главную роль Кеосаян пригласил Светлану Светличную, которую заприметил еще во ВГИКе. Она была его землячкой — уроженкой Гюмри. В этой картине она дебютировала. Также «Стряпуха» стала первым фильмом для Владимира Высоцкого, сыгравшего комбайнера Андрея Пчелку. Стиль фильма Кеосаян назвал «колхозной мелодрамой» и потребовал от актеров соответствовать.

Светличной пришлось набрать сразу шесть килограммов, чтобы превратиться из худой городской барышни в настоящую казачку. Высоцкого перекрасили в блондина, чем он был сильно недоволен. Во время съемок Кеосаян часто конфликтовал с актером из-за его постоянных опозданий и загулов с жителями хутора, где проходили съемки. Дошло до того, что Кеосаян объявил, что уволит Высоцкого, но посмотрев весь уже готовый материал понял, что актера-гуляку проще оставить. Но до озвучки исполнителя роли Пчелки режиссер так и не допустил, испугавшись, что Высоцкий снова пропадет.

Несмотря на большой успех у зрителей, чиновникам фильм «Стряпуха» пришелся не по душе. Руководство «Мосфильма» даже подготовило выговор молодому режиссеру. Но было уже поздно. Еще во время съемок Кеосаян получил предложение от ЦК Комсомола сделать фильм по повести «Красные дьяволята».

Как Кеосаян снимал «Неуловимых мстителей»

Книга о подростках, которые присоединились к конной армии Семена Буденного появилась еще в 1921 году, а через два года произведение экранизировали. Но старая и черно-белая картина зрителя уже не интересовала, поэтому требовалась новая версия, которую начал снимать Кеосаян. «Мне захотелось сделать картину, на которую бы выстраивалась очередь. Вестерн, как ни один жанр, способен заразить аудиторию идеями. Ведь если зритель полюбит героев картины, то он примет на веру все», — рассказывал режиссер.

Вместе со сценаристом Сергеем Ермолинским он внес множество изменений в литературный первоисточник, изменил имена главных героев и действующей в повести тройке добавил гимназиста Валерку.

Кеосаян сам придумывал трюки, музыкальные номера, и даже тексты песен. Каскадеров на съемки не приглашали, все трюки молодые артисты выполняли сами. Игравший Валерку Виктор Косых чуть не погиб, тормозя повозку мчащихся лошадей. Огромной энергии Кеосаяна хватало, чтобы заряжать всех. Его старший сын Давид во время работы над документальным фильмом «Профессия — режиссер» включил рабочие моменты со съемок отца. Многие посчитали, что видео, где появляется режиссер ускоренное, но ничего такого там не было. Эдмонд Кеосаян действительно очень быстро двигался и эмоционально жестикулировал.

Для создания «Мстителей» режиссер использовал приемы вестернов, которые смотрел, прогуливая школу, а также впервые привлек к работе сыновей и жену, для которой это был кинодебют.

В первых двух сериях она появилась в образе супруги полковника Кудасова, а в последней «Корона Российской империи или Снова неуловимые» сыграла сестру милосердия в госпитале «Кающаяся Магдалина». Кеосаян никогда не думал, что фильм получит продолжение. Зрители завалили ЦК Комсомола письмами, требуя продолжения истории четверки. Последняя серия «Неуловимых» разочаровала критиков, когда вместо простых мальчишек на экране предстали профессиональные чекисты. Чрезмерно внимательный к оценке своих работ Кеосаян очень тяжело это пережил и решил на время уехать в Армению.

Возвращение в Ереван

В родной республике известного режиссера уже ждали. Председатель Госкино Армении тут же предложил Кеосаяну снять фильм по любому сценарию, который он захочет. Вдохновленный режиссер снял «Мужчин». Главную роль застенчивого парня Арама сыграл брат жены режиссера Авет Геворкян. Фильм до сих пор считается киногимном Еревана, а в 2007 году главным героям картины в столице Армении открыли памятник. Во время этой работы Кеосаян в очередной раз продемонстрировал свою кипучую энергию. Он притащил на площадку болеющую жену, чтобы она снялась в эпизодической сцене с прилетевшим на один день Арменом Джигарханяном.

Картину почти закончили в конце октября, но Кеосаян настаивал, что в части сцен должен быть снег и каждый день отменял съемки, дожидаясь подходящей погоды. Наконец в городе пошел снегопад и Кеосаян выгнал всю съемочную группу на улицу. Коллеги потом шутили, что хорошо, что ему не понадобилось наводнение. Без курьезов не обошлась и съемка фильма «Когда наступает сентябрь». По сюжету главный герой в исполнении Джигарханяна приезжает в Москву к дочери Нунэ, которую сыграла Лаура Геворкян. Непривычный к столичным порядкам житель Армении начинает жарить шашлыки на балконе дома. Местных жителей о съемках никто не предупредил и они вызвали пожарную бригаду. Паника людей и прибытие спасателей стали частью фильма.

Эта картина победила на кинофестивале в Каире. Получить «Серебряную Нефертити» Кеосаян не смог. Его недоброжелатели писали на него анонимки в партийные органы и режиссера не выпускали из страны. Завистников у Кеосаяна было очень много. Его младший сын Тигран рассказывал, что через него отцу отомстил Марлен Хуциев, заваливший его на вступительных экзаменах во ВГИК. Переживания режиссера оказались настолько сильными, что он перенес инфаркт.

Последние работы и нереализованные планы

На «Мосфильм» режиссер вернулся только в начале 80-х годов. Сначала он снял киноповесть «Где-то плачет иволга», посвященную антифашистскому сопротивлению, а после занялся драмой «Вознесение» о жертвах сталинских репрессий.

Фактически он восстановил историю своего детства на Алтае. Во время съемок фильма к нему подошел человек, который представился его троюродным братом и пригласил его в гости.

Там Кеосаян впервые увидел генеалогическое дерево со всеми своими живыми родственниками и далекими предками, среди которых оказался даже губернатор турецкого города Карс. Последние годы жизни режиссер хотел вернуться в Армению, чтобы снять два фильма: о народном герое Андранике и про послевоенный Ереван с рабочим названием «Городские ребята». Но сделать этого он не успел. Кеосаян был заядлым курильщиком и практически не расставался с трубкой. Когда врачи нашли у него опухоль горла, оказалось слишком поздно. Эдмонд Кеосаян умер от рака 19 апреля 1994 года в Москве, оставив после себя 12 полнометражных фильмов. В них главный герой всегда мужественный, благородный и с очень широкой душой, как и сам создатель картин.