Сегодня 09:12 От звезды «Аншлага» до бодибилдера в 70 лет. Как сейчас живет Ефим Шифрин 0 0 0 Фото: Maxim Burlak/Russian Look / www.globallookpress.com Знаменитости

Актеру, писателю и режиссеру Ефиму Шифрину 25 марта исполнилось 70 лет. О необычной судьбе любимца публики, его карьерном взлете и одиночестве в личной жизни — в материале 360.ru.

Детство и семья Ефима Шифрина Будущий артист родился 25 марта 1956 года в поселке Нексикан Магаданской области. Его отец, Залман Шифрин, был политзаключенным. В 1938 году его обвинили в шпионаже и приговорили к 10 годам колонии-поселения, а затем — к пожизненной ссылке. Со своей будущей женой, Раисой Ципиной, он познакомился по переписке. Ефим Шифрин родился, когда отца уже реабилитировали. У него есть старший брат Самуэль.

В 1966 году семья переехала в Юрмалу, где будущий артист поступил на филологический факультет Латвийского государственного университета. Но после первого курса он уехал в Москву, поступив на эстрадное отделение ГУЦЭИ имени Румянцева на курс Романа Виктюка. Шифрин на сцене и в кино Впервые на сцену Шифрин вышел, когда учился на филфаке. Он участвовал в кружках художественной самодеятельности. В 1977 году начал играть у Виктюка в студенческом театре Московского госуниверситета, а после окончания учебы поступил на службу в труппу Москонцерта.

Позже Шифрин поступил в ГИТИС на факультет режиссеров эстрады, а затем сыграл первый сольный спектакль по произведениям Виктора Коклюшкина «Я хотел бы сказать». Настоящая слава пришла к Шифрину в 1986 году, когда он прочитал монолог экскурсовода «Мария Магдалина» в программе «В нашем доме». После этого артист стал завсегдатаем таких развлекательных передач, как «Вокруг смеха» и «Аншлаг». В его репертуаре появились монологи «Дрынолет», «Я так много узнал», «Детектор лжи», «Нобелевский лауреат» и ряд других, а фразы из них ушли в народ. В 1990 году юморист создал «Шифрин-театр», в котором является художественным руководителем и по сей день.

В 2024 году шоумен сыграл главного отрицательного героя Кошкина в мюзикле «Тест на любовь». Шифрин начал сниматься в кино в начале 1980-х годов. Ему досталась эпизодическая роль в картине Виктюка «История кавалера де Грие и Манон Леско». Потом был 10-летний перерыв, а в 1991 году на экраны вышла комедия «Болотная street, или Средство против секса», где он сыграл второстепенную роль. Всего в фильмографии шоумена — 33 работы в 33 проектах. Сейчас он снимается в картине «Олдскул», которая находится в производстве. Скандал с «Аншлагом» Шифрин долгие годы сотрудничал с программой «Аншлаг», но в начале 2000-х покинул проект. После этого в передаче еще долго показывали номера артиста, но при этом ему не заплатили ни рубля.

Ушел, не хлопая дверью, а осторожно прикрыл ее за собой. Оказалось, что имущество, оставленное мною в том доме, стало коммерческим товаром, много раз перепродается. Но почему, с какой стати? <…> Не знаю, так ли нуждаются создатели «Аншлага» материально… Но если нуждаются — сказали бы. А зачем же так, из-под полы, торговать моим именем и моими работами? Ефим Шифрин

Шифрин пытался решить дело миром, но потом обратился в суд и взыскал 160 тысяч рублей с производителей «Аншлага» — культурного фонда «Артэс», отмечала Kp.ru.

Почему Шифрин поменял имя Шифрин никогда не скрывал своего еврейского происхождения. Поклонникам артист объяснял, что его настоящее имя — Нахим.

Просто в детстве у него было домашнее прозвище Фима, которое затем переросло в Ефима и стало частью его личного бренда.

Домашнее Фима легко превратилось в полное Ефим, и я до поры совершенно спокойно относился к обоим своим именам, пока новое не перекочевало на афиши, а после первых эфиров окончательно не вытеснило имя, данное мне родителями. Ефим Шифрин

Личная жизнь Ефима Шифрина Юморист скрывает личную жизнь от посторонних глаз. Он не раз говорил, что не впустит в свой дом журналистов, какие бы нелепые слухи про него ни ходили. В 2019 году стало известно, что артист был женат. Ведущая Ангелина Вовк в программе «Пусть говорят» об этом проговорилась. Сам Шифрин подтвердил ее слова три года спустя в передаче «Судьба человека». Он рассказал, что женился в 26 лет, но вскоре расстался. Шоумен пояснил, что это произошло из-за предательства близкого человека.

Шифрину также приписывали множество романов, например, с коллегой по «Аншлагу» Кларой Новиковой и актрисой Татьяной Васильевой.

В желтой прессе одно время даже писали о его нетрадиционной ориентации**, но все так и осталось на уровне слухов.

У Шифрина до сих пор нет ни жены, ни детей, зато он обожает племянников и внуков своего старшего брата, проживающего в Израиле. Однажды артист заявил, что является четвероюродным братом певца Олега Газманова, но тот это отрицает. Как Шифрин стал «Мистером Фитнес» Шифрин увлекся спортом в 40 лет. В 1992 году он начал посещать спортивный клуб, потом бросил курить.

В 2000 году получил премию международной сети клубов World Class и стал «Мистером Фитнес». Позже он занялся бодибилдингом.

В 2000-м я выжимал и 125 килограммов. Но никогда не стремился к рекордам. Хожу в спортивный зал не для того, чтобы получить значок рекордсмена по жиму. Я делаю это для профессии, которая требует, чтобы я был в форме. Я занимаюсь с тренером, он дает разумные нагрузки. Ефим Шифрин

Помимо спорта, Шифрин занимался и литературной деятельностью. Он выпустил пять автобиографических книг.

В 1994 году вышел роман «Театр имени меня». За ним последовали «Личное дело Ефима Шифрина», «Течет река Лета», «Я большая панда» и «Мир тесен. Короткие истории из длинной жизни». Шоумен активно пользуется соцсетями, где не только публикует личные фото, но и ведет интернет-блог со своими воспоминаниями — «Дневник Котельника». *Instagram — деятельность Meta Platforms Inc. по реализации продуктов-социальных сетей Facebook и Instagram на территории Российской Федерации запрещена. **Движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено в России.