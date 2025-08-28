28 августа 2025 18:27 От разговоров «про это» до безобразной пенсии: как теперь живет Елена Ханга 0 0 0 Фото: Maxim Burlak / www.globallookpress.com Знаменитости

Журналистика

Женщины

Россия

Секс

Телевидение

Ток-шоу

В конце 90-х Елена Ханга стала первой российской телеведущей, открыто заговорившей о сексе с экрана федерального канала. Передача «Про это» произвела революцию на отечественном ТВ и сделала вопросы интимной жизни, даже самые сложные, менее табуированными. В начале нулевых программу закрыли, но Ханга осталась в журналистике. О том, как она живет сейчас, — в материале 360.ru.

Карьера Елены Ханги Елена Ханга родилась в Москве 1 мая 1962 года. Ее отцом был премьер-министр Занзибара Абдула Кассим Ханга, который погиб в тюрьме вскоре после госпереворота, а матерью — ученый-историк. Будущая ведущая довольно быстро определилась с профессией, после школы она поступила на факультет журналистики в МГУ, а стажировку проходила в Гарвардском и Нью-Йоркском университетах. Окончив вуз, Елена устроилась работать корреспондентом в газету «Московские новости». В 1989-м она улетела в США по приглашению Фонда Рокфеллера, но через несколько лет вернулась в Россию, хотя и получила американское гражданство. С 1996-го Ханга работала на НТВ. Поначалу она делала спортивные репортажи, но в 1997-м взялась за проект, который сделал ее настоящей звездой. Главный продюсер канала Леонид Парфенова предложил ведущей запустить программу «Про это» — первое на российском телевидении ток-шоу на тему секса. Именно ради этой задачи Ханга решилась покинуть Соединенные Штаты.

Фото: Natalya Loginova / www.globallookpress.com

Как создавалась передача «Про это» Как признавалась Елена в беседе с RT, проект поначалу был для нее большим испытанием. Ей предстояло с экрана говорить о вопросах, которые на тот момент были табуированными в стране.

Я воспитана в советской семье, где не говорили «про это». Выросла на фильмах, в которых влюбленные целовались, камера уходила в небо, там летели журавли, играла легкая инструментальная музыка — и мы понимали, что все случилось Елена Ханга

Тем не менее Ханга увидела важную миссию в том, чтобы наконец начать прямо говорить об интимной стороне жизни, которая играет большую роль для каждого человека. Журналистка сумела выработать подход, при котором ей самой было комфортно в кадре. «Помню, был эфир, где мы говорили про сам процесс. Я смутилась, потому что на ум приходили слова совсем не эфирные. Тогда мне кто-то подсказал, что можно использовать синонимы „обладать“, „любить“, „наслаждаться“. И мое волнение сразу ушло», — рассказывала звезда. Ведущая поднимала в эфире не только темы получения удовольствия, но и социально важные вопросы: например, сексуальное образование в школе, насилие, интимная жизнь при ограниченных возможностях. По словам знаменитости, она и ее команда чувствовали себя настоящими первопроходцами.

Не было никаких рамок, маячков, от нас ничего не требовали. Лично у меня был единственный критерий — чтобы тема не вызывала отвращения и брезгливости. Елена Ханга

Фото: Maxim Burlak / www.globallookpress.com

В 2000 году революционное шоу закрыли из-за проблем с финансированием. К тому моменту на ТВ стало появляться множество других скандальных проектов, перетягивающих внимание зрителей. Однако карьера Елены на этом не закончилась. Осенью 2000-го она вошла в число российских журналистов, освещавших летнюю Олимпиаду в Сиднее, а 2001-го по 2006-й выступала соведущей дневного ток-шоу «Принцип домино» на том же НТВ. В 2009-м Ханга стала частью команды российского англоязычного канала Russia Today. Также она преподавала в Высшей национальной школе телевидения, вела эфиры на радио и участвовала в ярких телевизионных проектах. Например, в 2022-м журналистку можно было увидеть в эфире шоу «Наследники и самозванцы» на ТВ-3, которое напоминало игру «Мафия».

Фото: РИА «Новости»

Чем занимается Елена Ханга Сейчас Елене 63 года. Она официально стала пенсионеркой и получает ежемесячные выплаты в размере 23 тысяч рублей. Прожить на такую сумму затруднительно. «Я пенсионерка. Пенсия моя известна, сколько у всех — 23 тысячи рублей», — говорила Ханга в эфире программы «Секрет на миллион» на НТВ. Тогда же она призналась, что у ее дочери, которая учится и получает стипендию в США, остается больше карманных денег. В том числе и по этой причине журналистка продолжает вести профессиональную деятельность. Летом 2020 года она запустила авторский YouTube-канал «ХАНГость». Гостями выпусков становятся обычные люди. Судя по относительно небольшим просмотрам видео, былой популярностью Елена похвастаться не может, однако у нее есть постоянные зрители. В 2024-м Елена вела проект «Ханга Про» на платформе «Смотрим» с участием знаменитостей. В частности, именно в эфире этого шоу Мария Голубкина рассказала, что Андрей Миронов является ее настоящим отцом. На платформе VK журналистка выпускает проект «В гостях у Ханги». Также ведет передачу «Просто такая генетика». Все новые выпуски Елена анонсирует в соцсетях, активной пользовательницей которых является.

Фото: Maxim Burlak / www.globallookpress.com

Личная жизнь Елены Ханги С 2002 года Ханга замужем за Игорем Минтусовым, соучредителем и председателем совета директоров Агентства стратегических коммуникаций «Никколо М». От супруга Елена родила единственную дочь Елизавету-Анну, которая появилась на свет, когда Ханге было почти 40 лет. В ответ на вопросы о позднем материнстве журналистка приводила в пример западные страны, в которых женщин после 25 лет не называют старородящими и не оказывают на них такого сильного давления, как в России. «Я узнала, что и в Америке люди только к 40 годам начинают осматриваться. И когда я в 39 лет сказала своему врачу, что хочу ребенка, она ответила: „Слава богу, определилась!“» — делилась Елена в одном из интервью.