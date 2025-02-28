От кассира в McDonald’s до долларового миллионера. Как живет и чего добился Гарик Харламов

Шоумену Гарику Харламову 28 февраля исполнилось 44 года. Многие знают его как резидента Comedy Club и даже не догадываются, какая насыщенная у него биография. Артист за годы своей карьеры успел стать не только известным актером, но и долларовым миллионером. 360.ru собрал самые интересные факты о Харламове.

От Андрея до Гарика Игорь Харламов родился 28 февраля 1981 года в Москве, причем изначально его назвали Андреем, но после смерти дедушки родители переименовали сына в честь родственника. Родители разошлись, когда ему было 14 лет. Харламов переехал с отцом в Чикаго, где за три года с нуля выучил английский язык и прошел отбор в театральную школу «Харендт». Там его учил актер Билли Зейн. В США Харламов подрабатывал продажей мобильных телефонов и стоял за кассой в ресторане McDonald’s. В Россию вернулся в 1999 году, когда его мать родила сестер-двойняшек Екатерину и Алину. Харламов окончил Государственный университет управления по специальности «Управление персоналом», на чем настояли родители. Он сам же хотел поступить в театральный вуз.

Фото: Grigirii Goryachev/Russian Look / www.globallookpress.com

Во время учебы Харламов играл в КВН, а также с двоюродным братом Иваном Овсянниковым пел под гитару в метро и рассказывал анекдоты на Арбате. В студенчестве он познакомился и с будущим напарником по дуэту «ХБ» Тимуром Батрутдиновым. Путь Харламова к успеху В 2004 году он участвовал в шоу «Угадай мелодию» вместе с Гариком Мартиросяном и Полиной Сибагатуллиной, но проиграл в финале. В том же году устроился ведущим на телеканал «Муз-ТВ». Харламов придумал себе творческий псевдоним Бульдог, когда вел программу «Три обезьяны». Также он вел программу «Натуральный обмен». В 2005 году комика можно было увидеть в реалити-шоу «Офис» и «В субботу вечером». Также его приглашали в ситкомы «Саша + Маша», «Счастливы вместе», «Моя прекрасная няня». Скандал в КВН Харламов признавался, что пришел в КВН из-за скуки и в надежде получить поблажки на сессии. Все закончилось тем, что он несколько лет играл в командах «Сборная Москвы „МАМИ“», «ГУУ» и «Незолотая молодежь».

Фото: Komsomolskaya Pravda / www.globallookpress.com

Харламов решил на этом не останавливаться и начать пробиваться на телевидение. Он стал ведущим проекта «Радиомания» вместе с Лолитой, причем Александра Маслякова — старшего не предупредил. В итоге ведущий КВН выгнал его из команды. Работа Харламова в Comedy Club Харламов стал известен благодаря участию в шоу Comedy Club, где его дуэт с Батрутдиновым оказался одним из самых запоминающихся. Юморист вместе с Гариком Мартиросяном, Артуром Джанибекяном и Ташем Саркисяном решил повторить в России аналог американского стендапа, сознательно допуская, что комики будут ругаться матом и рассказывать похабщину.

В 2005 году состоялся первый выпуск телешоу. Харламов стал звездой Comedy Club, так как умел высмеять любую тему и смело импровизировал. В ноябре 2022 года он покинул проект, но вернулся спустя две недели, а в 2024 году стал его креативным продюсером.

Фото: Nadezhda Lebedeva/Russian Look/Global Look Press

Харламов, помимо работы в Comedy Club, участвовал в шоу «Две звезды» с Настей Каменских, «Импровизация», «Студия Союз», «Где логика?» и других проектах ТНТ. В 2021 году шоумен вошел в жюри нового шоу ТНТ «Игра», а спустя год стал участником «Аватар-шоу». Фильмы и реклама с Гариком Харламовым Первые роли юмористу достались в ситкомах в 2000-х. Позже он выступил в качестве режиссера, выпустив «Самый лучший фильм» и его продолжения. Картины задумывались как стеб над культовыми российскими фильмами «Бригада», «Бумер» и «9 рота». Всего в фильмографии актера 59 работ в 50 проектах. Помимо ролей в кино, он озвучивает мультфильмы и занимается дубляжем.

Фото: Komsomolskaya Pravda / www.globallookpress.com

Шоумен также активно снимается в рекламе. Харламов был официальным лицом Покерного клуба «Сочи» в 2019 году. Он рекламировал продукцию Old Spice, банк Home Credit, Nutella и Lays.

Как Харламов стал долларовым миллионером? Весной 2021 года артист открыл сеть ресторанов фаст-фуда под названием «Хотдог Бульдог» совместно с ресторатором Алексеем Васильчуком. При этом получил больше расходов, чем прибыли. В 2022 году стал владельцем фирмы «Здрасьте, приехали!», которая занималась доставкой еды, но закрыл ее в 2024 году из-за проблем с налоговой отчетностью.

Фото: РИА «Новости»

Харламов считается одним из самых высокооплачиваемых комиков в России. Его годовой доход составил более двух миллионов долларов (более 175 миллионов рублей) в 2021 году, а сам шоумен попал на 28-ю строчку рейтинга Forbes «50 самых успешных звезд России». Три брака и скандальные разводы Первой любовью Харламова стала актриса Светлана Светикова, звезда мюзикла «Нотр-Дам-де-Пари», с которой он познакомился, когда играл в команде КВН «Незолотая молодежь». Они встречались 2,5 года, даже задумывались о браке, но потом Светикова его бросила. Первой женой шоумена стала менеджер ночного клуба Юлия Лещенко, но и здесь семейная идиллия недолго продлилась. Они развелись в 2013 году, когда новая избранница Харламова была беременна. Ею оказалась актриса Кристина Асмус, на которой артист женился сразу после развода.

Фото: Pravda Komsomolskaya/Russian Look / www.globallookpress.com

Лещенко аннулировала развод, и Харламов на время оказался двоеженцем, но недоразумение быстро исправили. В браке с Асмус у юмориста родилась дочь. В 2020 году супруги развелись, причем со скандалами и дележом имущества, а разъехались только через три года. Ради дочери они поддерживают дружеские отношения.

После развода шоумен недолго скучал в одиночестве. Третьей супругой Харламова стала Екатерина Ковальчук, с которой он познакомился на съемках сериала «Гусар» в 2020 году. Они поженились летом 2024 года. Эта избранница пришлась по душе матери комика. По словам Ковальчук, они стали подругами.

Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/Global Look Press

В начале 2025 года актрису заподозрили в беременности после появления в соцсетях ее новых снимков. Как Харламов живет сейчас? Гарик Харламов продолжает активно участвовать в создании новых проектов и шоу, радуя зрителей своим уникальным чувством юмора. При этом старается уделять время семье, особенно своей повзрослевшей дочери от Асмус. Девочка учится в пятом классе частной школы «Президент» и радует родителей успехами. Как отметили подписчики Харламова, оценившие в соцсетях домашние кадры комика с наследницей, она просто «папина копия» и даже «ДНК-тест не нужен».