От Кащея до Чекана, 20 лет без сцены и победа в Каннах. История падений и взлетов Константина Лавроненко

Он единственный из россиян, кто получил в Каннах приз за лучшую мужскую роль. Его Кощея обожают миллионы. А ведь когда-то он разочаровался в себе и ушел работать в такси. Актеру Константину Лавроненко — 65. За его плечами — всенародная слава, санкции и брак, который он едва не разрушил собственной ревностью. Через что пришлось пройти артисту на пути к успеху и благодаря чему он сумел создать образ злодея, которого полюбила вся страна?

Кощей, которого полюбили все Самым кассовым отечественным фильмом 2017 года стал «Последний богатырь», собрав в прокате больше 1,7 миллиарда рублей и стал. И миллионы зрителей полюбили Кощея именно за то, что он оказался не похож на традиционного «чахлого старикашку». Как рассказывал Константин Лавроненко, сыгравший злодея, когда режиссер Дмитрий Дьяченко позвал актера, он согласился, даже не прочитав сценарий. «Есть ли на свете актер, который откажется сыграть Кощея?» — объяснил Лавроненко свое решение. Позже вся рабочая группа сошлась во мнении, что Бессмертный не может быть дряхлым, в нем должна чувствоваться «витальная сила». И Лавроненко справился с этой задачей на отлично. Перевоплощение в сказочного персонажа оказалось делом непростым. Каждый съемочный день актер проводил около трех часов в гримерном кресле, а вечером тратил еще час на снятие пластического грима.

Актер признавался, что под слоем грима почти не чувствовал движений мышц лица. «Он получился очень живым и досконально прорисованным, маска считывала и по-своему воспроизводила буквально каждое мимическое движение лица. Самым трудным было понять, как на ней проявляются эмоции. Решил отказаться от рефлексии и отпустить историю, будь что будет. Получилось интересно», — вспоминал он. Лавроненко прекрасно осознавал, что вступает на территорию легенды. Ему предстояло потягаться с легендарным исполнением роли Кощея Георгием Милляром в фильмах Александра Роу.

Милляр создал цельный, непревзойденный образ бесконечно одинокого злыдня. Был бы жив в наши дни, точно вписался в любую, самую невероятную историю. А мне, увы, этого не дано. Константин Лавроненко актер

Зрители же высоко оценили современную версию злодея. После выхода «Последнего богатыря» многие назвали Лавроненко лучшим Кощеем современного кино. Этот сказочный успех приобретает особый смысл, когда узнаешь, каким долгим и тернистым был путь актера к такому признанию. Парень из Ростова Константин Лавроненко родился 20 апреля 1961 года в Ростове-на-Дону. Его отец работал мастером на заводе, а мать трудилась в издательском отделе научно-исследовательского института. Вся родня будущего артиста частенько собиралась большой семьей на берегу Дона. Эти теплые посиделки актер вспоминает до сих пор. В детстве мальчик увлекался футболом, боксом и триатлоном. Одновременно он учился в музыкальной школе по классу аккордеона. Но однажды Костя увидел по телевизору выступление Аркадия Райкина. После этого он стал копировать знаменитого сатирика и знал его миниатюры наизусть.

Когда мальчику исполнилось 14 лет, старшая сестра Ольга привела его в драматическую студию при Дворце пионеров. Там преподавала Галина Жигунова — мама актера Сергея Жигунова, которая сразу разглядела в подростке талант. После школы Лавроненко отправился покорять Москву. Но в Щукинское училище его не взяли — приемная комиссия посчитала абитуриента слишком юным, к тому же сказывался ростовский говор. Неудача не сломила будущего актера. Он вернулся в Ростов-на-Дону и поступил в училище искусств, где его сразу зачислили на второй курс театрального факультета. Вскоре он на два года отправился в армию и попал в ансамбль песни и пляски, где выступал, ставил спектакли и вел концертные программы. Демобилизовавшись в 1981 году, актер снова поехал в Москву и на этот раз успешно поступил в Школу-студию МХАТ на курс Василия Маркова. 20 лет тишины Дебют Лавроненко в кино состоялся в 1984 году, в мелодраме «Еще люблю, еще надеюсь», где он снялся, будучи еще студентом. Увидев себя на экране, молодой актер пришел в ужас — его фактура, голос и игра показались ему совершенно неподходящими для кинематографа.

Ситуация усугублялась тем, что больших ролей ему не давали, ссылаясь на «неподходящий типаж». Он играл в «Сатириконе», Ленкоме, «Мастерской Клима», но это почти не приносило дохода. В 1990-е годы он ушел из театра. Работы не было, зарплаты в театрах платили копеечные, а нужно было кормить семью — в 1990 году родилась дочь Ксения. В какой-то момент актер принял решение завязать с театром. Он отправился таксовать на своей старенькой «шестерке», а затем устроился мерчандайзером. Позже ему «по блату» досталась должность заместителя директора ресторана при МХАТе имени Горького, которым руководила Татьяна Доронина. Он изучал СанПиНы, закупал продукты, решал хозяйственные вопросы. И хоть финансово он достиг стабильности, внутри же, по собственному признанию актера, душа превратилась в «выжженную пустыню». Венеция, Канны, «Ликвидация» и народное признание Когда Лавроненко исполнилось уже 42 года, режиссер Евгения Сущева пригласила его на главную роль в мелодраме «Нет спасения от любви». И в том же 2003 году на экраны вышел фильм Андрея Звягинцева «Возвращение», где актер сыграл отца, который после долгого отсутствия возвращается к своим сыновьям.

Картина получила «Золотого льва» на Венецианском кинофестивале и принесла актеру мировую известность. Звягинцев позвал Лавроненко и в следующий свой фильм — «Изгнание». Каннский кинофестиваль 2007 года принес актеру историческую победу. Лавроненко получил приз за лучшую мужскую роль — первый и пока единственный для российских актеров за всю историю Канн. Ну, а всенародную славу Лавроненко получил после выхода сериала «Ликвидация» (2007 год). Его бандит Чекан мгновенно стал любимцем зрителей, а фразы «Картина маслом!» и «Фима, закрой калитку» быстро ушли в народ. Дальнейшие работы только укрепили его статус. А за кадром была еще одна важная часть его жизни, которая держала его на плаву в самые черные дни. Одна любовь на всю жизнь Свою единственную женщину Константин Лавроненко встретил в театре «Сатирикон». Актриса Лидия Петракова была старше него на семь лет и тогда состояла в браке с коллегой Степаном Старчиковым. Муж Лидии однажды нашел ее дневник, где она посвящала трогательные строки другому молодому человеку — Лавроненко. Старчиков не стал устраивать скандалов, собрал вещи и уехал к матери. А в 1987 году Лидия Петракова и Константин Лавроненко поженились. Первые годы семейной жизни выдались непростыми. Сам актер признавался, что жутко ревновал жену и порой сам пугался того, куда его несут эмоции. Однажды, после очередной ссоры, он хлопнул дверью и ушел из дома.

Лидия проявила мудрость и уже на следующий день она пришла мириться прямо в театр. Благодаря этому шагу брак удалось сохранить, а через год после примирения в семье родилась дочь Ксения. Дочь сначала окончила факультет международной журналистики МГИМО. Но позже решила пойти по стопам отца и окончила Школу-студию МХАТ. Ксения замужем за актером Владимиром Зиберевым. В сентябре 2025 года она родила первенца — мальчика, которого назвали Павлом. «Я с нетерпением ждал этого момента. Надеюсь, буду хорошим дедом» — поделился Лавроненко. «Мы всегда давали по зубам» Весной 2022 года, когда началась специальная военная операция на Украине, Лавроненко рассказал, что буква Z на фасаде Театра Табакова, где он служит, нисколько его не смущает.

Буква Z для меня как гвардейская ленточка — она полита кровью миллионов русских дедов и прадедов. В нашей истории все время все по кругу — нас всегда хотели придушить, а мы всегда давали по зубам. Мне кажется, любому здравомыслящему человеку очевидно: нам опять не оставляют выбора и речь идет о безопасности, о выживании моей страны. Константин Лавроненко

Вместе с тем, актер довольно жестко высказался о покинувших Россию коллегах. Он отметил, что, отказавшись от своей страны, они сами себя обесценили.

Среди «уехавших» и «возмущенных» есть талантливые люди, есть рок-музыканты, под песни которых я рос, пел сам под гитару, восхищался ими. Но одна их фраза или поступок перечеркивают все. Они годами завоевывали сердца и души людей — а теперь оказывается: и эти «ватники», и вся страна для них уже значения не имеют? Но кто они, кем бы они были, если бы не эти непонятные им люди, народ? Теперь получается: сами они ноль, пшик. Константин Лавроненко

А через год, 15 января 2023 года, украинские власти внесли Константина Лавроненко в санкционный список. Основанием стала публичная поддержка актером СВО.

Признание заслуг В апреле 2024 года президент присвоил актеру звание народного артиста Российской Федерации. Высокую награду он получил «за большие заслуги в развитии кинематографического, музыкального, театрального, хореографического и циркового искусства». История Константина Лавроненко еще раз доказывает простую истину: никогда не поздно вернуться к мечте.