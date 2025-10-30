Сегодня 17:12 От интерната до унижений за лишний вес: как дочь Льва Дурова смогла простить отца за все 0 0 0 Фото: Igor Gnevashev/Russian Look / www.globallookpress.com Знаменитости

Актриса театра и кино Екатерина Дурова не раз говорила о том, что переняла от отца Льва многое: как хорошие качества, так и плохие. Оба отличались остроумием, привычкой все высмеивать, вспыльчивостью и прямотой, но в то же время тягой к справедливости. Конфликты стали частью их жизни, но дочь смогла простить отца.

Детство и юность Льва Дурова Будущий актер Лев Дуров родился в Лефортове — одном из самых опасных районов Москвы. Его отец был комендантом в Лефортовском дворце, мать — архивариусом. Мальчик рос настоящим хулиганом: грубил учителям, постоянно дрался и попадал в разные передряги. Он сменил несколько образовательных учреждений, и нигде не хотели терпеть его поведение. Его досуг сводился к встречам за гаражами и бойням «стенка на стенку». Несмотря на это, Дуров записался во Дворец пионеров — ходил туда со знакомыми за компанию. Там же твердо решил стать артистом и впоследствии поступил в Школу-студию МХАТ. На третьем курсе встретил свою любовь — Ирину Кириченко. Вскоре они поженились, а в 1959 году у пары родилась дочь Екатерина.

Предательство дочери и шейминг из-за веса Молодожены оказались совсем не готовы к ребенку — оба занимались карьерой. Едва подросшую Катю отдали в детсад на пятидневку, а затем и вовсе в интернат. Девочка считала это предательством и страдала без любви родителей. В интернате Екатерина быстро научилась стоять за себя и драться. В подростковом возрасте она безответно влюбилась, но юноша считал ее лишь подругой. В девятом классе Дурова пошла в обычную школу и стала там авторитетом. Она быстро набирала лишний вес, а отец подливал масла в огнь в попытках посадить дочь на диету. Зачастую упреки перерастали в конфликт, отец и дочь осыпали друг друга оскорблениями. Только с годами Дуров признался, что никогда не стеснялся фигуры дочери. Он боялся, что ее не возьмут в театральный институт или примут из-за родства с ним. Но Екатерина самостоятельно поступила в ГИТИС с первой попытки. Там преподавательница заверила ее, что кинематографу и театру нужны разные артисты.

На первом месте — семья Возлюбленным Дуровой стал Сергей Насибов, вокруг которого было полно красавиц. Но именно Екатерину он взял в жены. Позже 19-летняя артистка забеременела, отказавшись сделать предложенный Сергеем аборт. Пара поженилась и поселилась с родителями Дуровой. Дочери Дуровой не было и года, когда родители развелись. Лев возненавидел зятя. Когда Сергей покинул их дом, отец и дочь разговаривали до утра и смеялись над неудачами в личной жизни. Артист посоветовал все «опустяшить» — так Лев помог пережить Екатерине главное горе тех лет. Дуров всегда считал, что на первом месте должна быть семья. Насибову и его родственникам запретили даже приближаться к дому, не говоря о встречах с внучкой. Особенно страдали родители Сергея.

Новый муж Екатерины Владимир Ершов уговорил Дурова подпустить бывших сватов к дочери. Со временем Владимир и Лев стали лучшими друзьями, а в семье случилось пополнение — Екатерина родила сына Ивана.

Дуров посвятил себя внукам и правнукам, подарив им ту любовь, которую не смог дать дочери. Но он научил ее главному — умению постоять за себя. Екатерина и Владимир прожили в браке 35 лет. Супруг был рядом, когда Дурова узнала о страшном диагнозе — рак. Актриса отважно боролась с заболеванием, но в декабре 2019 года ее силы иссякли, она скончалась в возрасте 60 лет.