От «Ералаша» до мухоморов: как Владимир Епифанцев променял славу на роль ненавистного тролля

Владимир Епифанцев — фигура, которая неизменно поляризует общественное мнение. Его имя в последние годы ассоциируется не столько с ролями в кино, сколько с громкими и часто шокирующими заявлениями. Апогеем этого стало высказывание 2023 года, когда актер разразился тирадой против «страны-кормилицы».

Для многих его слова прозвучали особенно диссонансно, если вспомнить, что их автор — тот самый мальчик из советского «Ералаша» и звезда популярных сериалов «Жуки» и «Просто Михалыч». Резкий контраст между прошлым и настоящим заставляет задаться вопросом: кто же он — гениальный провокатор или, как он сам себя называет, «конченый двоечник и аутист»? Детство бунтаря Владимир Епифанцев родился 8 сентября 1971 года в известной творческой семье в Москве. Его отец, Георгий Епифанцев, был известным советским актером, знакомым зрителям по фильмам «Угрюм-река» и «Фома Гордеев», а мать, Татьяна, работала художником в театре. Судьба семьи оказалась трагичной: в 1992 году отец погиб под колесами поезда после того как начал пить. А спустя шесть лет от передозировки наркотиками умер старший брат Михаил. Уже с детства Епифанцев демонстрировал независимый характер и неприятие системы. Он открыто заявлял, что «школа делает людей подонками» и прогуливал уроки. До выпускного класса он доучился только благодаря стараниям матери, которая в итоге принесла в школу справку об умственной отсталости, чтобы сын получил аттестат.

Фото: РИА «Новости»

Его первые шаги в искусстве были противоречивыми: уже в пять лет он впервые вышел на сцену МХАТ в спектаклях «Утиная охота» и «Сталевары». Однако дебют в «Ералаше» в 1981 году ему не понравился из-за «тягомотины» съемочного процесса. В результате энергию протеста молодой Епифанцев направил в творчество, поступив в Щукинское училище, где его бунт расцвел в полную силу. Искусство как война Епифанцев превратил училище в площадку для перформанса. Он ходил на занятия босиком и сформулировал свой творческий девиз: «Искусство — это война с затхлостью и пошлостью». Его эпатаж не всем пришелся по вкусу — Владимир Этуш грозился отчислить студента, который позволял себе оголяться на сцене. Однако педагог Владимир Иванов разглядел в нем талант и даже поддержал его поступление на режиссерский факультет ГИТИСа. Мечтая к 24 годам стать всемирно известным, Епифанцев создал «Прок-театр» на заброшенной картонной фабрике. Декорации и свет он подворовывал в ГИТИСе, а его постановки «Иисус плакал» и «Ромео и Джульетта» шокировали публику бутафорской кровью и актерской агонией.

Фото: РИА «Новости»

Театральные критики писали, что от шекспировского текста осталось несколько фраз, а Ромео в исполнении Епифанцева превращался в «ревущее чудовище». Инакомыслие актера проникло и на телевидение, где он вел программу «Дрема» с Анфисой Чеховой, превратив музыкальный хит-парад в авангардный проект. Ну а настоящую скандальную славу ему принесла роль офицера Братишки в ныне запрещенном фильме «Зеленый слоник». Картина получила резко полярные отзывы критиков и породила множество мемов, хотя сам актер после просмотра испытывал «чувство стыда» и объяснял участие желанием помочь режиссеру.

Фото: Vladimir Myshkin/Russian Look / www.globallookpress.com

Несмотря ни на что, бунтуя против системы, Епифанцев стал ее успешной и узнаваемой частью, сменив авангард на массовый кинематограф. Из подполья в звезды сериалов С появлением семьи и рождением сыновей Епифанцеву пришлось серьезно задуматься о заработке. Он окунулся в «совершенно чуждую атмосферу», начав ходить на кастинги и соглашаясь на любую работу. Его внешность быстро определила амплуа — с 2001 года его регулярно приглашали играть спецагентов, капитанов МВД и полковников. Он снимался в таких проектах как «Антикиллер», «Непобедимый», «Шпион» и «Побег». Знаковой стала роль рекламщика Вавилена Татарского в экранизации пелевинского «Generation П».

Фото: РИА «Новости»

Неожиданный успех пришел к нему в комедийных сериалах — сначала в «Жуках», а затем в настоящем хите «Просто Михалыч». Сам актер называл эту роль «жирной, наваристой» и признавался, что только дурак мог бы от нее отказаться. На сегодняшний день фильмография Владимира Епифанцева насчитывает более 130 работ. Он продолжает активно сниматься, и в ближайшие годы выйдут продолжения многих успешных проектов с его участием. Если в профессии Епифанцев научился балансировать между двумя полюсами, то в личной жизни он всегда оставался максималистом, отрицающим традиционные устои. Свободные отношения как философия Первой женой Епифанцева стала студентка Юлия Стебунова, с которой он познакомился в ГИТИСе. Сам актер признавался, что был в браке «тираном и деспотом», а Юлия пыталась ему угодить, пока не подала на развод после трех лет отношений.

Фото: Gennadii Usoev/Russian Look / Владимир Епифанцев с женой Анастасией Веденской / www.globallookpress.com

Второй брак с актрисой Анастасией Веденской казался более прочным — пара прожила вместе 14 лет и воспитала двух сыновей. Однако брак распался из-за измены Епифанцева с лучшей подругой жены, Анной Цукановой-Котт. Неверность мужа Веденская обнаружила благодаря случайному сообщению в телефоне. В 2022 году актер тайно женился на своей поклоннице Юлии Семеновой, которая младше его на 27 лет. Для возлюбленного девушка радикально похудела на 30 килограммов, сменив имидж «пай-девочки» на более яркий. Епифанцев открыто заявляет о своей философии свободных отношений, не отрицая, что живет одновременно с несколькими девушками. Он объясняет это тем, что каждая из них — «часть его самого», а люди просто «еще не готовы к такому».

Фото: Владимир Епифанцев с сыновьями / РИА «Новости»

Его философия вседозволенности не ограничилась личной жизнью. Со временем она трансформировалась в духовные поиски, которые и привели к главному скандалу его карьеры. Скандал на грибной почве Увлечение мухоморами началось у Епифанцева во время съемок в «Generation П», где он жевал грибы для погружения в роль. Со временем это переросло в серьезное увлечение — актер стал адептом «мухомороедения», утверждая, что грибы помогают «разгадать тайну бытия». Поводом для скандала стало принятие Госдумой в апреле 2023 года закона о запрете сбора и хранения грибов с псилоцибином. Епифанцев воспринял это нововведение крайне остро и высказался в резкой форме. В эфире радиостанции «Аврора» актер высказал резкую критику в адрес принятого закона.

У нас на все статьи. На грибы статьи! Нельзя грибы, все самое хорошее у нас нельзя! Можно только убивать людей по команде. Мы живем в фашистском военном государстве. Владимир Епифанцев актер

Эти слова вызвали мгновенную реакцию общественности. И вскоре он дополнил свои высказывания видеообращением в полицейской форме, где заявил, что быть патриотом и россиянином - не более, чем слова. «Я далеко не патриот. Не отношу себя к россиянину. Эти все слова — названия. Я просто живу, я не где-то живу, не в России, а просто живу. Вот эта идентификация себя, как „я живу где“, уже абсурдна сама по себе!» — сказал Епифанцев. Он назвал саму идентификацию по месту жительства абсурдной. После этих заявлений на актера написали заявление в полицию с требованием проверить его высказывания на факт оскорбления государственного строя и россиян.

Фото: РИА «Новости»

Несмотря на все это, Епифанцев не сбежал из страны, которую так резко критиковал, а продолжает жить в ее столице, причем в условиях, далеких от образа гонимого художника. Системный бунтарь Парадокс Епифанцева проявляется в контрасте между его резкой критикой государства и жизнью в элитной недвижимости. Он владеет тремя квартирами в центре Москвы, включая «трешку» на Патриарших прудах стоимостью около 77 миллионов рублей. Несмотря на скандальные заявления, актер продолжает успешно работать в российском кинематографе. Его история представляет собой уникальный пример диалектического сосуществования бунта и системы. Он одновременно является продуктом этой системы и ее ярым критиком, совмещая эпатажные высказывания с успешной карьерой в популярных проектах.