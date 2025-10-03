Сегодня 20:20 Ошибка молодости и страшная болезнь мужа. Личная жизнь и путь Нины Гуляевой 0 0 0 Фото: Ekaterina Tsvetkova/Russian Look / www.globallookpress.com Знаменитости

Умерла народная артистка РСФСР, «старейшина Художественного театра» Нина Гуляева. Вся жизнь актрисы напоминала классическую пьесу: преданность искусству, трагическая любовь и несгибаемая сила духа. Что же скрывалось за кулисами сценических триумфов и как жила Нина Гуляева?

Биография Нины Гуляевой Нина Гуляева родилась в Москве 18 апреля 1931 года в простой рабочей семье. С детства она увлекалась искусством и после школы поступила в Школу-студию МХАТ. Ее приняли на курс Сергея Блинникова и Сергея Герасимова. В 1954 году она окончила обучение и присоединилась к труппе родного театра. Здесь она служила до конца своих дней, оставаясь верной своему призванию. Ее актерская карьера началась с небольших, почти эпизодических ролей. Миниатюрная и хрупкая, она с легкостью воплощала образы подростков — например, Сережу в «Анне Карениной» или Леночку в «Дворянском гнезде». Однако ее талант быстро привлек внимание, и со временем роли становились все значительнее и объемнее. В 1957 году она дебютировала в кино, сыграв в фильме «Телеграмма». Но кино так и не стало для нее главным делом жизни — она осталась верной театру.

В театре Нина Ивановна сыграла порядка 60 ролей. Последними ее спектаклями были «Белые ночи» в МХТ и «Дядя Ваня» в Театре наций (премьеры обоих состоялись в 2019 году). Она играла их, не уступая в фантазии и азарте молодым артистам, с которыми щедро делилась секретами мастерства, так же – из рук в руки – полученными когда-то от великих мхатовских стариков. МХТ имени А. П. Чехова

Личная жизнь Нины Гуляевой Еще в студенческие годы Нина связала свою жизнь с однокурсником Михаилом Горюновым. Однако этот ранний брак не принес ей счастья. Михаил, столкнувшись с профессиональными неудачами и отсутствием признания, начал злоупотреблять алкоголем. Его карьера стремительно рушилась. Для Гуляевой, которая мечтала о ребенке и счастливой семье, жизнь превратилась в нескончаемую череду ссор и горьких разочарований. Но одна встреча в 1959 году для Гуляевой стала судьбоносной. В театр пришел новый актер Вячеслав Невинный. Они вместе играли в «Трех толстяках». Между Гуляевой и Невинным сразу пробежала искра. На одном из спектаклей были родители актера. Он открыто сказал им: «Я хочу жениться на этой актрисе». Его не остановило даже ее замужество. Спустя годы Нина признавалась, что расставание с первым мужем было самым болезненным решением в ее жизни. Но другого выхода она не видела. Невинный сделал ей предложение в день ее рождения. Однако у молодых влюбленных не было своего жилья, и какое-то время Нине пришлось вернуться в пустую квартиру к бывшему мужу.

Фото: РИА «Новости»

Вопрос с жильем разрешился почти волшебным образом. Подруга актрисы, уезжая в длительную командировку в ГДР, предложила ей пожить в своей квартире. Это стало новым витком: Нина и Вячеслав сразу же съехались. Их жизнь напоминала добрую сказку. Вскоре Гуляева забеременела, и на свет появился сын Вячеслав. Супруги полностью погрузились в работу: театр, кино. Невинный, которого обожали режиссеры, брался за любую роль, интуитивно понимая, что нужно быть на виду. Эта стратегия принесла свои плоды: оба актера стали народными артистами, а государство подарило им просторную квартиру в Москве. Они много гастролировали по миру и хорошо зарабатывали. Гуляева, помимо театра и кино, нашла свое призвание в озвучивании. Ее уникальным и узнаваемым голосом заговорили Людмила в «Руслане и Людмиле», Буратино из одноименного фильма, Ассоль из «Алых парусов», Русалочка и множество других персонажей анимации и фильмов. В МХАТе она также играла разнообразные роли — от классики в «Трех сестрах» и «Дяде Ване» до гоголевской «Женитьбы». Сын Вячеслав пошел по стопам родителей: он стал актером МХАТа, женился и подарил родителям двух внучек — Иветту и Василису. До сих пор артист служит в МХТ имени Чехова.

Смерть Вячеслава Невинного В конце 90-х годов их жизнь изменилась. Вячеслав Невинный начал стремительно набирать вес без видимых причин. Обследование показало страшный диагноз — запущенный сахарный диабет. Болезнь быстро прогрессировала, и в 2005 году у него началась гангрена. Врачи были вынуждены ампутировать ему сначала одну стопу, а год спустя — вторую ногу. Удивительно, но Невинный продолжал выступать, даже когда здоровье было совсем слабым. Когда силы покидали его, он репетировал прямо в постели. Нина Ивановна стала для него настоящим ангелом-хранителем. Она самоотверженно заботилась о муже, отказываясь от помощи сторонних сиделок. Казалось, она пыталась передать ему всю свою любовь и заботу. «Как-то утром он мне так странно улыбался, глаза у него были словно прозрачные. Словно он уже смотрел не на меня. Я поняла, что он уже в другом мире, готовится. Он умер дома, в кругу семьи», — вспоминала Гуляева в эфире программы «Судьба человека». Вячеслав Невинный ушел из жизни 31 мая 2009 года. После его смерти многие думали, что Елена Гуляева завершит карьеру, подавленная горем. Однако в 2014 году она вернулась в новый спектакль «Деревня дураков». Актриса призналась, что каждый раз, переступая порог театра, чувствует, будто приходит сюда вместе, рука об руку с мужем.

Фото: Pavel Kashaev, Павел Кашаев/Global Look Pres / www.globallookpress.com

Звания и награды Гуляевой Нина Гуляева была актрисой широкого диапазона. Она с одинаковым мастерством играла как комедийных, так и лирических персонажей. В ее репертуаре были и трагические роли. За исполнение роли старухи Анны в спектакле «Последний срок» по повести Валентина Распутина в 1978 году актриса получила государственную премию РСФСР. Гуляева удостоена орденов Почета (1998), «За заслуги перед Отечеством» III и IV степеней (2006, 2021) и благодарности президента России (2011). Она также стала лауреатом Государственной премии РСФСР имени К. С. Станиславского (1978) и премии «Золотая маска» в номинации «За выдающийся вклад в развитие театрального искусства» (2020). Гуляева умерла 3 октября 2025 года на 95-м году жизни. Актер театра и кино, звезда сериала «Воронины» Станислав Дужников отметил, что со смертью артистки ушла целая эпоха. «Она сыграла огромное количество ролей. На сцене мне не довелось с ней поработать, но в жизни мы общались очень приветливо и дружески. Я частенько получал от нее профессиональные советы», — отметил он. Прощание с Гуляевой пройдет в МХТ имени Чехова.