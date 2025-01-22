22 января 2025 18:44 «Ориентируйтесь на меня и Павла Дурова». Шаляпин объяснил, как не превратиться в скуфа Прохор Шаляпин объяснил, как не стать скуфом 0 0 0 Фото: Dmitry Golubovich/Global Look Press Знаменитости

Мужчины

Павел Дуров

Прохор Шаляпин

Любимый и бумерами, и зумерами певец и шоумен Прохор Шаляпин после Нового года и январских длинных выходных еще не вернулся к рабочей рутине, отдыхает на островах, но морально готовится к возвращению домой и занятиям в спортзале. Об отношении к тренировкам и страхе «соскуфиться» артист рассказал в беседе с 360.ru.

Говоря о понятии «скуф», Прохор отметил, что для кого-то в этом слове, вероятно, действительно нет ничего обидного. Ну, любит человек ничего не делать и выпить пивка, не напрягаться. Это его выбор, подчеркнул певец. Но лично себя, по словам Шаляпина, он мужчиной-скуфом видеть не хочет совсем.

«Я артист, я должен выглядеть хорошо. Меня пугает мой животик, уже молочный такой. Я не хочу превращаться в скуфа. Кстати, если меня называют скуфом — это даже хорошая мотивация. Но ведь кому-то нравится быть скуфом, попивать пивко. Не вижу и в этом плохого», — отметил собеседник 360.ru.

Фото: Bulkin Sergey/news.ru/Global Look Press

Вспомнили во время беседы и о недавних высказываниях Виталия Милонова касательно «моды на скуфов» у россиянок. «Скуф не будет сильно настырным, он уже состоявшийся в жизни <…> в отличие от молодого, бестолкового, симпатичного, но со съемной квартирой и кредитом на BMW», — пояснял депутат. В ответ Прохор заметил, что каждый волен проживать свою жизнь так, как он сам считает нужным. Главное, чтобы самому человеку было хорошо и его близкому окружению. Но вместе с тем ориентироваться Шаляпин рекомендовал на себя и на основателя Telegram.

Фото: РИА «Новости»

«Так что Виталий Милонов выгораживает свой вид, а я выгораживаю свой. Ориентируйтесь на таких, как я и Павел Дуров», — посоветовал он.

Мужчины разные бывают. И скуфы бывают бестолковые. А бывают стройные, подтянутые, спортивные и богатые, как Павел Дуров или я. Не нужно по внешности судить. Каждому свое. Кому-то комфортно в теле скуфа, кто-то в зале занимается в тренажерном, следит за своей фигурой. Это личное дело каждого. Прохор Шаляпин

Если мужчину назвали скуфом и ему стало обидно, милости просим в спортзал и на диету, продолжил Шаляпин. Сейчас все это достаточно доступно, можно найти бесплатные курсы тренировок в Сети. «Жизнь — борьба с самим собой. Я и сам разленился. Сейчас приеду с отдыха, буду усерднее ходить в зал тренажерный бегать», — поделился певец.

Прокомментировал Прохор и нашумевшую новость о том, что в России появился новый тренд среди мужчин и суть его в том, чтобы завести отношения с женщиной постарше. Назвали это явление «милфхантерство».

Фото: РИА «Новости»

«Я не думаю, что все стремятся закрутить роман с женщиной постарше, просто женщины сейчас могут еще лучше за собой ухаживать благодаря медицинским процедурам, выросшим возможностям косметологии и пластической хирургии. Гораздо моложе выглядят, ухоженнее», — пояснил собеседник 360.ru. Но тут опять же многое зависит от образа жизни и задач, которые женщина ставит перед собой, уточнил он. По мнению Шаляпина, сейчас понятие возраста в принципе стало очень размытым и девушка может в 25 лет быть неухоженной и отталкивать от себя мужчин, а может прекрасно выглядеть в 55. «Возраст сейчас уже давно ушел на второй план. Мы научились обманывать время», — заключил артист.