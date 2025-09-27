27 сентября 2025 01:04 Оргии, инфекции и безразличие. Как особняк Хью Хефнера стал тюрьмой для красоток Playboy 0 0 0 Фото: Felix Hörhager/dpa / www.globallookpress.com Знаменитости

Основатель журнала Playboy Хью Хефнер скончался на руках третьей жены, модели Кристал Харрис на 60 лет младше себя. Именно она, овдовев, раскрыла грязные тайны бывшего супруга. Как жил и умер самый эксцентричный издатель XX века — в материале 360.ru.

Биография Хью Хефнера Как ни странно, будущий основатель эротического журнал и владелец дома с 20 светловолосыми красотками родился 9 апреля 1926 года в ортодоксальной пуританской семье из Чикаго. Родители вели аскетичный образ жизни и приучали к нему сына, запрещая гулять с друзьями и читать книги вне школьной программы.

Фото: Greenslade/Keystone Press Agency / www.globallookpress.com

Хефнер заинтересовался журналистикой. Во время Второй мировой войны он служил в армии военным корреспондентом, затем окончил факультет психологии Иллинойсского университета в Урбане-Шампэйне, рисовал карикатуры для местной газеты и подрабатывал редактором журнала Shaft, ведя постоянную рубрику «Студентка месяца». После учебы устроился в рекламный отдел журнала Esquire, занимался раскруткой газетных изданий издательской корпорации Development Corporation, трудился начальником отдела распространения в детском журнале. История журнала Playboy Первый номер Playboy Хефнер выпустил в 1953 году тиражом 70 тысяч экземпляров. На обложке красовалась Мэрилин Монро, он разошелся на ура — за первую неделю раскупили три четверти тиража.

Фото: Blinkcatcher/blickwinkel / www.globallookpress.com

Интересно, что Хефнер потратил на обнаженное фото актрисы всего 500 долларов. Она снялась у профессионального лос-анджелесского фотографа в 1949 году. Для первого номера Playboy он продал три позы ню и три в полуобнаженном виде. Попавший на обложку снимок стал легендарным и получил название «Золотая греза». Playboy задумывался как мужской эротический журнал, но отличался от других изданий в этой категории. Кроме откровенных фотографий Синди Кроуфорд, Наоми Кэмпбелл, Памелы Андерсон, Шэрон Стоун и других знаменитостей в нем печатались писатели Рэй Брэдбери, Ян Флеминг и Джек Керуак, а также обсуждались серьезные общественно-политические темы. К 1972 году тираж достиг рекордных семи миллионов экземпляров. Почему символом Playboy стал кролик Рабочее название журнала звучало Stag Party («Холостяцкая вечеринка»). Хефнера смутило, что оно перекликалось с уже существовавшим Stag Magazine, поэтому он придумал Playboy.

Фото: k03/ZUMAPRESS.com / www.globallookpress.com

Символом журнала стал кролик, потому что в Америке это животное имеет сексуальное значение. Игривый, но безобидный, к тому же с галстуком-бабочкой — лучший образ для мужского журнала, который не должен опускаться до вульгарности. Особняк Хью Хефнера Он почти сразу основал издательский дом Playboy Enterprises, который разросся до медиа-империи. В начале 1960-х годов Хефнер купил особняк и запустил телешоу «Пентхаус Плейбоя», затем вышло второе телешоу «Playboy после наступления темноты». По воспоминаниям журналиста Александра Пумпянского, четырехэтажный особняк Хефнера в викторианском стиле производил сильное впечатление. Издатель использовал его, как съемочную площадку, резиденцию для встреч с бизнес-партнерами, гостиницу для вип-персон и место для утешения собственного эго.

Процедура прохода как в пещеру Али-Бабы <...> потолки во фресках из цветов, камины из итальянского мрамора. Над одним из них «Обнаженная» Пикассо. Фонтаны и даже пещеры. Александр Пумпянский Журналист

В здании имелся собственный кинотеатр, в котором места распределялись в зависимости от близости к хозяину, а сам Хефнер восседал на чем-то вроде трона. Имелись и его личные покои без окон, с несколькими входами и самой большой в мире крутящейся кроватью диаметром 2,6 метра. С 1970 года издатель проводил вечеринки в знаменитом черном самолете. Жены Хью Хефнера Издатель Playboy трижды женат. Первый брак с Милдред Вилльямс, заключенный в 1949 году, продлился 10 лет. У пары родились дочь Кристи и сын Дэвид. Только в 1989 году он женился вновь, на модели Кимберли Конрад. С ней Хефнер тоже провел 10 лет и завел двух детей — сыновей Марстона и Купера. В третий раз Хефнер оформил отношения 31 декабря 2012 года с моделью Харрис — «Мисс Декабрь 2009». Ему на тот момент было 86 лет, ей — 26. Свадьба прошла со второй попытки, в первый раз невеста сбежала из-под венца.

Фото: imago stock&people via www.imago/www.imago-images.de / www.globallookpress.com

Девушка провела с одиозным издателем его последние годы, но так и не попала в завещание. Деньги основателя Playboy достались его сыновьям, Университету Южной Калифорнии и благотворительным организациям. Харрис отошел подаренный мужем дом и украшения. Откровения последней жены Из книги последней жены Хефнера «Говори только хорошее» (Only Say Good Things) стали известны неприглядные подробности его развязной жизни. Харрис впервые встретила будущего мужа на его хэллоуинской вечеринке. Хозяин дома подозвал ее, сидя с тремя другими девушками. Гостью оценивали, как кусок мяса. «Я не слышала, о чем близняшки спросили меня. Я просто кивнула, потому что разобрать было невозможно, а затем Карисса — или, может, Кристина — протянула руку к моей груди. Она начала мять ее, как будто взвешивала мясо или проверяла спелость какого-то плода. Хеф одобрительно посмотрел на это», — вспоминала она.

Фото: Globe Photos/ZUMAPRESS.com / www.globallookpress.com

Ее привели в роскошную комнату Хефнера, включили порно 80-х годов и дали шелковую пижаму. Сначала близняшки подтолкнули к кровати другую новенькую, затем Харрис. Первая близость показалась девушке механической, мужчина смотрел в зеркало, а не на нее. После этого он ушел, разрешив остаться на выходные. Жизнь девушек Playboy Харрис училась в колледже на психолога и испытывала трудности с деньгами, поэтому мечтала остаться в особняке Хефнера надолго и ближайшие дни угождала ему во всем. Вернувшись домой, она получила сообщение на автоответчик — ее пригласили присоединиться к гарему. Каждая девушка имела собственную спальню, делала личные заказы на кухне, отдыхала в спа и получала по тысяче долларов в неделю. Однако то, что сначала казалось сказочным дворцом, на самом деле было золотой клеткой.

Фото: Â©Arlene Richie/jpistudios.com / www.globallookpress.com

В доме велась скрытая съемка, действовал комендантский час, по субботам и воскресеньям проводились оргии. Девушек заставляли красить ногти только в определенный оттенок в конкретном салоне и постоянно обесцвечивать волосы. Хефнер тщательно следил за весом избранниц, отказывался пользоваться контрацепцией и лубрикантами — только детским маслом. Из-за этого гостьи постоянно страдали от инфекций и раздражения. Харрис заметила, что мало кто в доме стремился остаться с Хефнером, всех интересовал только заработок. Ей тоже не удалось добиться эмоциональной близости с ним, издатель постоянно говорил о себе и не интересовался ее жизнью. Несмотря на это, ей удалось продержаться так долго, чтобы получить предложение руки и сердца. Где похоронен Хью Хефнер В 1985 году Хефнер перенес инсульт. Несмотря на последствия удара и возраст, он продолжал выходить в неизменной шелковой пижаме, с сигарой и толпой красоток. На вопросы журналистов о количестве женщин в своей постели он отвечал — тысячи. С распространением интернета дела Playboy пошли на спад. К тому времени основатель отошел от бизнеса, сделав главным креативным директором и лицом Playboy Enterprises своего младшего сына Купера.

Фото: Charles Bertram/Keystone Press Agency / www.globallookpress.com

С 2014 года Хефнер перестал устраивать вечеринки у себя в спальне. Он мучился от инфекции мочевыводящих путей и сепсиса, но отказывался нанимать сиделку. Ухаживать за мужем приходилось его молодой жене. Хефнер заранее приобрел участок на кладбище в Вествуд-Вилледж рядом с Монро, хотя никогда не виделся с ней лично. Он умер 27 сентября 2017 года в 91-летнем возрасте.