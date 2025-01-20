Сегодня 18:28 «Она будет мстить, но я готов». Почему Марк Пугачев винит Седокову в смерти Тиммы 0 0 0 Фото: Global Look Press Знаменитости

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Со дня смерти бывшего мужа Анны Седоковой Яниса Тиммы прошло чуть больше месяца. За это время в Сети появилось множество новых подробностей о его разрыве с певицей, борьбе за имущество и даже теории о привороте. Одним из главных ньюсмейкеров стал бизнесмен из США Марк Пугачев. Кто этот человек, что его связывает с Янисом и Анной, разбирался 360.ru.

Кто такой Марк Пугачев В российском медиапространстве Пугачев появился вскоре после смерти Тиммы. Сначала в беседе с Super бизнесмен высказал предположение, что Яниса довели до самоубийства.

«Я убежден, что здесь не обошлось без черной магии, каких-то приворотов и отворотов. <…> Он потерял голову от любви. И пишут, что он слабый был, — такого говорить не надо. Слабый бы такого не сделал, он был одержим ею. Он очень любил ее детей. Я уверен, что у Ани есть какой-то покровитель, который помогает ее обелить», — объяснил Марк.

Фото: соцсети Марка Пугачева

После прощания с баскетболистом Пугачев заявил о том, что певица изменила Янису и тот знал об этом. Интрижка у артистки была и на проекте «Выжить в Дубае», заверил он. И, хотя компрометирующее видео не попало в эфир, Тимма получил этот материал. В начале января предприниматель сообщил, что латвийский Следственный комитет возбудил дело по факту смерти спортсмена, а на минувшей неделе в разговоре с Mash высказал гипотезу о том, что суицид Яниса могли подстроить.

Об этом, по его словам, говорят предварительные выводы судебно-медицинской экспертизы. Но окончательно утверждать, что это было именно так, — нельзя, так как финальных результатов не было.

Фото: AFP7/ZUMAPRESS.com / Global Look Press

Пугачев и Янис Тимма не были близкими друзьями Многие СМИ называют Марка близким другом Яниса, однако в беседе с 360.ru бизнесмен объяснил, что это не совсем так. «Он не был моим, там, суперблизким другом, как теперь все везде говорят. Он был моим клиентом, но у нас сложились теплые отношения. Вместе с тем после его смерти я сделал больше, чем многие его так называемые близкие друзья из Москвы. Сделал это от души. Без каких-то корыстных целей», — подчеркнул Пугачев.

Марк уже давно живет в Майами. Занимается бизнесом. Один из его крупных проектов — аренда люксовых авто, яхт, апартаментов и вилл, также клиентам доступна услуга частных перелетов.

Фото: соцсети Марка Пугачева

Компания работает уже почти 10 лет. На сайте элитного сервиса Пугачев назван соучредителем и его главным идейным вдохновителем. С Тиммой он познакомился, когда тот обратился к нему, чтобы арендовать машину. Произошло это еще в 2019 году. «Янис взял тогда Rolls-Royce или Lamborghini, не помню точно. Арендовал на две или три недели. Они же приезжали с Аней не на месяц, а на более продолжительный срок. И так было на протяжении пяти лет. И когда прилетали в Майами, пользовались моим сервисом», — добавил собеседник 360.ru.

Постепенно между ними сложились приятельские отношения. Они поддерживали общение в соцсетях. Иногда Марк с женой мог сходить вместе с Янисом и Анной в клуб или ресторан.

Фото: Ukko Images/ZUMAPRESS.com / Global Look Press

Но при этом, по словам Пугачева, он не допускал со своей стороны какого-то панибратства и соблюдал субординацию. Вероятно, именно поэтому мужчина не заметил каких-то странностей в общении Тиммы и Седоковой. Просто потому что не стремился лезть к ним в душу. «Зачем мне было в этом копаться. Но все же некоторые странные, на мой взгляд, вещи были. Я обратил на них внимание в 23-м, а затем и в 2024 году. Аня, к примеру, могла выпить и вести себя немножко вульгарно. Или говорила Янису: „О, ты меня не любишь“, а он пытался убеждать ее в том, что это не так. Такие звоночки были», — вспомнил Марк.

Фото: соцсети Анны Седоковой

Отдельно Пугачев отметил, что Янис очень любил сына Анны. Такая теплота к чужим детям со стороны мужчины — редкость, убежден он. И все это было искренне, а не ради того, чтобы заработать каких-то очков в глазах Анны или окружающих.

Я мало видел мужчин, которые к чужим детям испытывают такую любовь. Я видел, как Янис его любил. Да и Аню он любил по-настоящему. Марк Пугачев

Зачем Пугачев водил Тимму к шаману В начале прошлого года Янис пожаловался Марку на проблемы в жизни, и тот решил отвести его к знакомому шаману. Тут же бизнесмен отметил, что к тем или иным духовным практикам можно относиться по-разному, однако сам он воспринимает все это серьезно.

Фото: соцсети Анны Седоковой

«И шаман ему тогда сказал, что ведьма за спиной твоей ходит, обрати внимание. Ему нужно было сделать несколько, так сказать, ритуалов, чтобы почиститься от этого всего. Но он недоделал», — поделился Пугачев.

Я уверен, что есть какая-то магическая сила, которую Аня, скорее всего, использовала в виде приворота. Люди смеются, когда об этом говорят, но это есть, поверьте. Марк Пугачев

В июле они прекратили общение. Причиной, по словам бизнесмена, стало некое недопонимание, однако в подробности вдаваться не стал.

Фото: Joan Valls/ZUMAPRESS.com / Global Look Press

«Мы не то чтобы разругались, какое-то недопонимание произошло. И как-то все… Прекратили общаться», — добавил собеседник 360.ru. Когда Яниса не стало, Марк открыл сбор средств. За 12 часов, по его словам, удалось собрать 16 тысяч долларов. Эти деньги он передал отцу баскетболиста. А когда Райтис Тимма обратился к адвокату Екатерине Гордон с просьбой сделать все, чтобы правоохранительные органы проверили содержимое телефона Яниса и восстановили его последние часы жизни, бизнесмен оплатил эти услуги.

Фото: соцсети Анны Седоковой

«Я проявил и желание, и инициативу, чтобы следствие провело проверку повторную более качественно. Еще оплачиваю работу двух детективов в Москве. Об их работе пока не могу говорить», — уточнил Марк.

В этой ситуации просто хочу от души помочь родителям и отбелить максимально его репутацию, потому что в интернете начали говорить, что он был чуть ли не алкаш, игроман и альфонс. Марк Пугачев

При этом, продолжил бизнесмен, на него уже не раз обрушивались хейтеры, называли хайпожором и мошенником. Однако все это не сильно его заботит, хотя сталкиваться с этим, мягко говоря, не просто. «Честно говоря, порой тяжело становится. Потому что такое ощущение, что одному мне это надо и я против целого мира иду. Плюс я понимаю сейчас, что нажил себе мстительного врага в лице Седоковой. А она, безусловно, будет мне мстить. Но я готов к любой битве, если она будет», — предупредил бизнесмен.

Хочется добиться правды. Не верю я тому, что он сам ушел. Я все равно придерживаюсь другой теории. Марк Пугачев

Уголовное дело о смерти Тиммы: что известно сейчас Говоря о возбуждении уголовного дела по факту смерти Яниса, Пугачев отметил, что в СМИ были вбросы о том, что якобы это не так, мол, латвийские следователи этим не занимаются. Однако это не так.

«Дело возбуждено. Большой кейс уже. Ждем экспертизу, ждем анализа данных телефона Яниса, чтобы узнать, какие у них были последние переписки с Аней. Есть некоторые несостыковки, но данные пока не официальные, все еще предварительно», — указал он.

Фото: Bulkin Sergey/news.ru / Global Look Press

Также Марк подчеркнул, что ничего не утверждает наверняка. Просто высказывает свое мнение по поводу гибели приятеля. «Я считаю, что его довели. Но у меня нет ненависти к Ане Седоковой. Просто хочется помочь родителями, чтобы узнали правду. Она, кстати, говорила, что оплатит похороны, но ничего не оплатила и не прилетела. Даже веночек не прислала», — возмутился Марк. В дальнейшем, по его информации, Анна приезжала в США, «звонила по счетам Яниса, искала остатки денег». «Мальчик был красивый, богатый, спортивный, перспективный. Я думаю, что она высосала все из него все что можно и просто выкинула на помойку. А так нельзя», — заключил Марк.

Куда пропала Седокова? Анна Седокова после смерти бывшего мужа достаточно быстро вышла на связь и в слезах заявила подписчикам, что жила в аду. Несколькими днями ранее друг Тиммы Гатис Лининыш припомнил ей эти слова, заявив, что Янис продал жилье в Латвии, чтобы переехать с Анной в Майами, покупал ей украшения и даже выплачивал зарплату сотрудникам певицы.

«Так какой у тебя ад, Анна?» — с иронией поинтересовался он в соцсетях. По мнению друга Яниса, так называемым «адом» для Седоковой стали временные финансовые трудности, с которыми спортсмен столкнулся незадолго до самоубийства в Москве.

Фото: РИА «Новости»

Седокова на все эти публичные заявления отвечает молчанием. Известно, что какое-то время она провела в больнице с нервным срывом. Но, по нашим данным, перед Новым годом ее выписали. О состоянии артистки 360.ru рассказал музыкальный продюсер Сергей Дворцов. Специалист подчеркнул, что Анна чувствует себя хорошо. Более того, у нее начинается концертная деятельность. «Насколько я знаю, она уже готова выезжать гастролировать. Из больницы она вышла еще перед Новым годом, новогодние праздники была в Майами, сейчас она активно готовится к концертам», — заверил Дворцов.