Он стал синонимом скорости. Как Михаэль Шумахер ушел с трассы и замолчал навсегда

Гонщику Михаэлю Шумахеру 3 января исполнилось 57 лет. Человек, который не знал поражений на трассе на пике карьеры, оказался бессилен перед случайностью. Семь титулов и десятки рекордов остались для Красного Барона далеко позади после несчастного случая в Альпах в 2013 году.

Выбирал между картингом и дзюдо

Будущая звезда «Формулы 1» родилась в районе Хермюльхайме городка Хюрт в семье строителя и домохозяйки Рольфа и Элизабет Шумахеров 3 января 1969 года. Когда мальчику не исполнилось еще и трех лет, семья перебралась в Керпен, где его отец занял пост управляющего новой картинговой трассы. Именно там четырехлетний Михаэль отрабатывал навыки вождения на собранной отцом машине с мотором от старой газонокосилки. Делать это мальчик мог только во время дождя, когда на трассе никого не было. Но это дало ему преимущество в будущем. Он получил навыки управления машиной на скользкой дороге, за что его прозвали Королем дождя.

Фото: www.imago-images.de/www.imago-images.de / www.globallookpress.com

Свой первый кубок Шумахер завоевал в пять лет. В дальнейших интервью он признавался, что та невзрачная награда из мягкой жести осталась для него самой дорогой. Изначально он не планировал связывать свою жизнь с гонками. Михаэль серьезно занимался дзюдо, но бросил этот вид спорта после проигрыша на турнире. Свой первый чемпионский титул среди юниоров Шумахер завоевал в 1984 году и повторил успех на следующих соревнованиях. Всего за шесть лет из подающего надежды талантливого гонщика он стал чемпионом Германии. Впереди был дебют в «Формуле 1», которого могло и не быть.

Как команда Jordan упустила Шумахера из-за своей ошибки

В 1991 году менеджер молодого гонщика Вильгельм Вебер перед заездом на гран-при Бельгии предложил основателю и владельцу ирландской команды Jordan Эдди Джордану взять к себе перспективного новичка.

Фото: imago sportfotodienst / www.globallookpress.com

Сначала он получил жесткий отказ, потому что оба места оказались заняты, но к началу соревнований второй пилот команды Бертран Гашо попал в тюрьму за драку с таксистом. Его место отдали Шумахеру, взяв с него письменное обязательство, что в случае успешного выступления он подпишет контракт на три года. Не жалея мотора машины, гонщик буквально атаковал признанных мастеров и сошел с гонки сразу после первого круга, заняв только седьмое место. Но его дебют впечатлил всех.

Руководитель команды Benetton Флавио Бриаторе тут же предложил Шумахеру место у себя. Против выступил Джордан, который решил оставить новичка. В письмо, которое он получил от гонщика, Вебер предусмотрительно внес небольшую правку. Перед словом контракт вместо определенного артикля the он поставил неопределенный a, что дало Шумахеру право подписывать любой документ после гонки. Дело дошло до суда, который признал за спортсменом право выбирать себе команду. Так Шумахер оказался в Benetton, а Джордан навсегда запомнил урок, что талантливого спортсмена можно потерять даже из-за одного артикля.

Специальный болид для Шумахера

В Benetton быстро поняли, что новый гонщик обладает уникальной техникой прохода поворотов, поэтому ему требовалась машина со сверхчувствительным управлением. Инженеры Рори Берн и Росс Браун создали для Шумахера специальный болид, благодаря которому он выигрывал доли секунды, притормаживая на поворотах позже своих соперников.

Фото: imago sportfotodienst/www.imago-images.de / www.globallookpress.com

Шумахер постоянно занимал призовые места и даже одержал победу на Гран-при Бельгии, но в общем зачете турнира получил только третье место, уступив двум безоговорочным лидерам из Williams-Renault. Первое чемпионство в «Формуле 1» он завоевал в 1994 году, а через год повторил рекорд легендарного британца Найджел Мэнселла с девятью победами подряд, став чемпионом досрочно. После этого Шумахер совершил шаг, удививший всех. Он перешел в команду Ferrari, которая не побеждала уже много лет подряд.

Рождение Красного Барона

Болиды Ferrari не обладали такой же маневренностью, как у Benetton, поэтому сезон 1996 года оказался для Шумахера не слишком удачным. Турнир он завершил лишь на третьем месте. На следующий год все любители гонок с жаром смотрели, как немецкий гонщик ведет постоянную борьбу с канадцем Жаком Вильневым, выступавшим за команду Williams.

Перед последней гонкой Шумахер обходил своего главного соперника на одно очко. Но этот заезд оказался роковым: во время проезда 48-го круга при внезапном повороте колесо красного Ferrari ударило по машине канадца.

Фото: Jörn Friederich/http://imagebroker.com/#/search/ / www.globallookpress.com

За этот проступок комиссия Международной автомобильной федерации дисквалифицировала Шумахера, но разрешила ему участвовать в следующем сезоне, где у него появился новый соперник — финн Мики Хакинен из McLaren, который в итоге стал чемпионом. Сезон 1999 года оказался для Шумахера по-настоящему тяжелым. После первого и третьего места он попал в серьезную аварию и из-за лечения пропустил шесть гонок подряд. Он вернулся только на два последних этапа, где занял второе место. Полоса из чемпионских побед началась только в 2000 году. Шумахер не давал соперникам никаких шансов, первым приходя к финишу на всех этапах, досрочно завоевывая желанный титул пять раз, что стало рекордом в истории «Формулы 1». Тогда же родилось прозвище Красный Барон в честь цвета болида и немецкого аса времен Первой мировой войны барона Манфреда фон Рихтгофена, который летал на красном самолете.

Почему Шумахер завершил свою карьеру

Сезон 2005 года стал главным разочарованием для болельщиков Шумахера. Красный болид Ferrari сходил с гонок шесть раз, став только третьим по итогам турнира, уступив испанцу Фернандо Алонсо из Renault и Кими Райкконену из McLaren.

Фото: imago sportfotodienst / www.globallookpress.com

На следующий год Шумахер вступил в борьбу за первое место с новым чемпионом, но почувствовавший свою силу Алонсо постоянно оттеснял семикратного чемпиона на второе место. В сентябре, когда до конца сезона оставалось еще два заезда и имя будущего чемпиона не брался предсказать никто, Шумахер объявил, что заканчивает и участие в гонке, и спортивную карьеру. «В конце этого сезона, по договоренности с командой, я уйду из гонок. Это было действительно исключительное время — я провел 30 лет в гонках и получал удовольствие от каждого мгновения, проведенного на трассе, они сделали мою жизнь интересной», — объявил спортсмен. Он остался работать в Ferrari в качестве эксперта и советника. Новым увлечением Шумахера стали гонки на мотоциклах. В 2009 году Ferrari неожиданно объявило о возвращении легендарного спортсмена в Гран-при Европы, но после первых же тестовых заездов Шумахер отказался от участия из-за проблем с шеей после падения с мотоцикла.

Фото: Jens Büttner/dpa / www.globallookpress.com

Но идея о возвращении в «Формулу 1» не уходила. В 2010 году Шумахер вернулся, подписав контракт с командой Mercedes. Но спортсмен не учел, что за три года его отсутствия в гонке произошли глобальные перемены. Болиды стали другими, шины — менее предсказуемыми, а стиль его пилотирования уже не давал прежнего преимущества. На всех этапах Шумахер ни разу не поднялся на подиум.

В следующем году ситуация принципиально не изменилась. Машине Mercedes недоставало стабильности, но Шумахер компенсировал этот недостаток своими талантами. Его лучшим результатом стало место в первой пятерке, но шансов на чемпионский титул не оставалось.

На следующий год после гонок в Валенсии Шумахер все же поднялся на подиум, заняв третье место. Это стало его последней победой. Эти три сезона не добавили гонщику новых титулов, но показали, что даже легенда, изменившая «Формулу 1», не застрахована от смены эпох.

Роковая поездка Михаэля Шумахера

Катание на лыжах во Французских Альпах стало роковым в жизни Шумахера. Во время проезда между трассами Шамуа и Модюи, где оказалось недостаточно снежного покрова, он помог своему упавшему другу, но сам не удержался на ногах, задел камень и рухнул головой вниз. Он выжил только благодаря шлему, который от удара раскололся на части.

Фото: Panoramic/ZUMAPRESS.com / www.globallookpress.com

После падения Шумахер оставался в сознании, но во время госпитализации в Гренобль его состояние ухудшилось. Врачи обнаружили у спортсмена кровоизлияние в мозг, чтобы нормализовать давление, ему провели срочную операцию. Одного вмешательства оказалось недостаточно, медики ввели Шумахера в состояние искусственной комы, чтобы ликвидировать гематому. Возвращение сознания спортсмена началось в 2014 году. Осенью жена и дети забрали Шумахера в Швейцарию. Сначала его положили в госпиталь в Лозанне и только потом забрали домой. На протяжении двух последующих лет о состоянии Шумахера семья говорила только о постоянном медицинском уходе. Единственным, кого родные к нему пускали, был бывший спортивный директор Ferrari Жан Тодт. Он всегда обтекаемо отвечал на вопросы журналистов, рассказывая, что иногда смотрит с Шумахером трансляции «Формулы 1». Все дополнительные вопросы он игнорировал. «Я обожаю Михаэля, обожаю его семью, и уважать их частную жизнь — это правильно», — отвечал Тодт.

Фото: Panoramic/Keystone Press Agency / www.globallookpress.com

Зимой 2018 года появилась информация, что Шумахера отключили от аппарата искусственной вентиляции легких. Семья это сообщение не комментировала.

Как семья Шумахера добилась полного закрытия информации о его состоянии

Состояние здоровья гонщика неоднократно становилось предметом повышенного внимания. Еще во время его перевозки в Лозанну пропала его медицинская карта. Об этом стало известно после того, как мировые СМИ получили предложение выкупить документы за 49 тысяч евро. Полиция быстро вычислила подозреваемого. Им оказался сотрудник вертолетной фирмы, которая занималась госпитализацией Шумахера. Сам он своей вины не признал, а через несколько дней покончил с собой в следственном изоляторе. Где сейчас находятся украденные документы — неизвестно. Ни один из них так и не вышел в свет. Также никто не увидел фотографий Шумахера, за которые авторы просили заплатить один миллион фунтов стерлингов. За последние несколько лет представители семьи Шумахеров неоднократно подавали иски в суд с требованием опровержения информации о состоянии гонщика. Немецкое издание Bunte, опубликовавшее комментарий якобы друга семьи, что семикратный чемпион «Формулы 1» снова может ходить, заплатило 50 тысяч евро и выпустило опровержение.

Фото: firo Sportphoto/augenklick / www.globallookpress.com

Под судебные иски попадал даже спорный заголовок «Его больше нет с нами», в котором авторы рассуждали, что Шумахер исчез из поля зрения публики. Семья добилась выплаты в 100 тысяч евро за создание впечатления о смерти гонщика. В 2023 году немецкий журнал Die Aktuelle выпустил сгенерированное нейросетью интервью от лица Шумахера. Семья пригрозила иском. Холдинг принес извинения и уволил редактора. Адвокат семьи Феликс Дамм пояснил, что родные опубликовали первоначальную информацию о состоянии Шумахера и решили ограничиться этим, потому что потом от них бы требовали продолжения и не оставляли бы их в покое. «А как он выглядит сейчас? А через месяц, два, три? Год? Если бы мы раскрыли информацию один раз, то потом нам пришлось бы иметь дело в суде с аргументом о добровольном самораскрытии», — пояснил защитник. Он добавил, что все высказывания семьи четко выверены и не содержат никакой информации. Близкие к семье люди могут давать комментарии, но их круг очень ограничен. В документальном фильме для Netflix Коринна Шумахер также ограничилась общими фразами, рассказав только, что потратила на медицинскую помощь мужу более 20 миллионов фунтов стерлингов (около двух миллиардов рублей).

Фото: ASA/Wolfgang Groth / www.globallookpress.com

«Мы стараемся жить как обычная семья — как того хотел и продолжает хотеть Михаэль. Он всегда говорил: „Личное — это личное“. И для меня важно, чтобы его частная жизнь была под защитой и он мог получать от нее удовольствие. Раньше он защищал нас, а теперь мы защищаем его», — подчеркнула она. Такая скрытность привела к тому, что бывший охранник семьи потребовал от родных гонщика выкуп в 15 миллионов евро, угрожая опубликовать в даркнете более 1,5 тысячи украденных личных фотографий, видео и медицинских документов. В феврале прошлого года суд Германии приговорил его к трем годам тюрьмы.

Что известно о состоянии Шумахера сейчас

В конце декабря 2023 года брат Шумахера Ральф в беседе с газетой Bild признался, что хотя семья прилагает все возможные усилия, вернуть его в обычное состояние не удается. «Жизнь часто бывает несправедливой. Михаэлю часто везло в жизни, но потом произошел этот трагический несчастный случай. Слава богу, мы смогли многое сделать благодаря возможностям, которые дает современная медицина, но до сих пор все не так, как было раньше», — подчеркнул он. За два года ситуация ничуть не улучшилась. Репортер немецкого телеканала RTL Феликс Горнер заявил, что Шумахер все еще нуждается в постоянной заботе и зависим от своих родных. Он подчеркнул, что речь к спортсмену так и не вернулась. Осенью 2025 года СМИ сообщили, что Шумахер появился на свадьбе своей дочери Джины на семейной вилле на Майорке. Церемония прошла 28 сентября. Гостям запретили делать фотографии и снимать видео. Официального подтверждения этой информации нет. Семья спортсмена опровержения пока не потребовала.