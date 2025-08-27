27 августа 2025 15:41 «Он мне судьбой предназначен». Как Наталья Селезнева увела Владимира Андреева из семьи 0 0 0 Фото: РИА «Новости» Знаменитости

Режиссер

Спектакль

Театры

Брак

Актеры

Артисты

Владимир Андреев, долгие годы возглавлявший Театр Ермоловой, обрел счастье в личной жизни с третьей попытки. С актрисой Натальей Селезневой он прожил 52 года, до самой смерти в 2020-м. Встреча с ней изменила его жизнь. Ради юной звезды Андреев оставил вторую супругу. О том, как складывалась эта история, — в материале 360.ru.

Карьера Владимира Андреева Андреев родился в Москве 27 августа 1930 года. Он с детства тяготел к творчеству, уже в школьные годы начал заниматься театром, а после успешно поступил в ГИТИС, который окончил в 1952-м. Карьера Владимира Алексеевича развивалась постепенно. После завершения учебы в вузе почти 20 лет был актером, в основном посвящая себя театральной сцене. Артиста можно было увидеть в спектаклях по произведениям Горького, Достоевского, Шекспира и других классиков. Таланты Андреева не остались незамеченными, и в 1970-м он стал главным режиссером Московского драматического театра имени М. Н. Ермоловой. В 1990-м занял пост художественного руководителя, а с 2012-го и до конца жизни оставался президентом театра.

Фото: РИА «Новости»

Успевал он вести и преподавательскую деятельность: в ГИТИСе Владимир Алексеевич выступал художественным руководителем курса, а позже и заведующим кафедрой актерского мастерства. Среди его учеников были Кристина Орбакайте, Елена Яковлева, Виктор Раков и другие знаменитости. Ярким был не только творческий путь Андреева, но и его личная жизнь.

Личная жизнь Владимира Андреева О первом браке артиста известно совсем мало. Его супруга была ученым-биологом, в этом союзе родилась дочь Ольга, которая в дальнейшем вышла замуж за актера Владимира Басова. Второй брак с народной артисткой России Натальей Архангельской официально продлился всего месяц, но на самом деле они прожили вместе несколько лет. Как потом признавалась актриса, расписаться они решили в надежде спасти отношения, которые на тот момент трещали по швам. На фоне этого кризиса в жизнь Владимира Алексеевича ворвалась женщина, которой было суждено стать его третьей женой и самой большой в жизни любовью. Ей оказалась Наталья Селезнева, исполнительница роли Лиды в комедии Леонида Гайдая «Операция „Ы“».

Фото: РИА «Новости»

История любви Владимира Андреева и Натальи Селезневой Судьбоносная встреча Андреева и Селезневой произошла на съемочной площадке в конце 60-х. Артиста утвердили на роль калифа в сказке «Калиф-аист» по произведению Вильгельма Гауфа, а Наталья играла принцессу. На тот момент Владимиру Алексеевичу было 37 лет, а его прекрасной партнерше — только 22 года, но разница в возрасте не помешала им влюбиться друг в друга.

Фото: РИА «Новости»

По словам Селезневой, искра между ней и будущим супругом пробежала практически мгновенно. Семейный статус возлюбленного не смутил молоденькую артистку. Даже годы спустя в беседе с KP.RU она призналась, что угрызений совести не испытывала.

Я не сожалею, что увела Андреева от его прежней жены, потому что он мне судьбой предназначен. Наталья Селезнева

Развод Андреева с Архангельской прошел довольно мирно. Экс-супруги сумели сохранить дружеские отношения и даже продолжили работать в одном театре после расставания. Завершив эту историю, в 1968 году Владимир Алексеевич женился на новой избраннице, а уже через год у пары родился сын Егор. Вместе Андреев и Селезнева прожили 52 года. Их разлучила только смерть: в 2020-м артиста не стало из-за последствий ишемической болезни сердца. Он скончался через два дня после собственного 90-летия.