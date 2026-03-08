Два развода, загадочное увольнение и письмо Симоньян. Куда исчезла королева эфира 00-х Ольга Кокорекина

В конце 90-х Ольга Кокорекина входила в каждый дом с выпуском «Вестей», в 00-х нулевых стала лицом «Первого», а потом вдруг исчезла из эфира. Сначала чтобы родить долгожданную дочь и через год развестись, а потом — после того, как ее тихо отстранили. Чем сейчас занимается Кокорекина после двух разводов и потери работы?

Ольга Кокорекина появилась на свет 8 марта 1973 года в Москве. Ее родители, Владимир Петросян и Валерия Кокорекина, оба были химиками. А дед, Алексей Кокорекин, был известным советским художником-графиком и дважды получил Сталинскую премию. Его творческая жилка передалась брату Ольги, который выбрал профессию художника. Сама Ольга по совету маминой подруги, заметившей, что на журфаке «парней побольше», подала документы на вечернее отделение МГУ. Днем она работала смотрителем в музее-квартире Немировича-Данченко, а вечером училась. В конце 1993 года начинающая журналистка пришла на прослушивание в программу «Вести» и убедила руководство взять ее, пообещав не уйти в декрет в самый неподходящий момент. Со временем доросла до корреспондента в утренних «Вестях», а с февраля 1997 года уже вела информационные выпуски на каналах «Россия» и «Культура».

Фото: Maxim Burlak/Russian Look / www.globallookpress.com

В канун нового 2000 года она вышла замуж за тележурналиста Илью Копелевича. Их брак продлился более семи лет, и коллеги называли его «профессиональным союзом»: оба жили работой и ценили личное пространство друг друга. Вскоре Кокорекина приняла предложение перейти на ОРТ, который вскоре стал Первым каналом. В течение восьми лет она оставалась одним из главных лиц «Новостей» и регулярно заменяла коллег в программе «Время». Стремительный брак и долгожданная дочь В начале 2008 года постоянные зрители Первого канала вдруг перестали видеть Кокорекину в эфире. Оказалось, ведущая ушла в декрет, успев за тот же год развестись и снова выйти замуж. Ее новым супругом стал бизнесмен Вадим Быков. Их роман был очень бурным — поженились они всего спустя полтора-два месяца, а познакомились за полгода до начала романа, на презентации альбома группы «А-Студио». Ольга признавалась, что не думала о втором замужестве. Однако беременность все изменила — именно будущая дочь, по ее собственным словам, «подтолкнула» их к решительному шагу.

Фото: РИА «Новости»

Мать телеведущей сначала сомневалась в спешке, но когда узнала о беременности, сменила гнев на милость. Отец, получив известие на работе, отреагировал сверхпозитивно, ведь он уже начал терять надежду, что дочь когда-нибудь сделает его дедушкой. В сентябре 2008 года на свет появилась дочь Дарья, однако семейное счастье длилось недолго и к началу 2010 года брак распался. О причинах сама Кокорекина предпочла не распространяться, оставив эту тему за закрытой дверью. Радио, Питер и внезапное «Право голоса» Осенью 2009 года Кокорекина дебютировала в новом для себя амплуа — радиоведущей. На «Маяке» она вела совместные шоу с Романом Трахтенбергом и Вадимом Тихомировым, полностью сменив строгий новостной образ на живое общение в прямом эфире. В марте 2010 года она приняла предложение «Пятого канала» и стала ведущей информационной программы «Сейчас» в Санкт-Петербурге. Начался изматывающий период жизни на два города: электрички «Сапсан», гостиницы и съемные квартиры, разлука с маленькой дочерью.

Фото: Igor Primak/Russian Look / www.globallookpress.com

Сама Кокорекина признавалась, что первый питерский эфир дался ей с огромным трудом. После долгого перерыва в телеэфире она испытывала настоящий страх перед камерой, но справилась с ним и проработала на канале до конца года. Осенью 2012 года начался новый телевизионный этап: Ольга стала ведущей ток-шоу «Право голоса» на «Третьем канале». Когда в декабре того же года канал закрыли, программа вместе с ведущей переехала на «ТВ Центр» и просуществовала там еще несколько лет. В феврале 2015 года Кокорекину неожиданно отстранили от ведения «Права голоса». Официальные источники до сих пор не называют причин, но факт остается фактом — карьерная траектория вновь резко изменилась. Именно в этот момент профессиональной неопределенности, когда одна дверь закрылась, судьба приоткрыла другую. Еще одна новая жизнь Однажды в караоке-клубе она встретила хоккеиста Ивана Максимова, который на тот момент состоял в браке и воспитывал двоих детей. Ради отношений с Ольгой он принял непростое решение уйти из семьи.

Фото: Igor Primak/Russian Look / www.globallookpress.com

Даша, которой уже было пять лет, встретила нового мужчину матери с настороженностью. Девочка боялась, что чужой человек отнимет у нее внимание мамы, и закрывалась от него. Психолог подсказал супругам верную стратегию: Иван должен представить себя Даше не как «новый папа», а как защитник. Это сработало, и Дашу словно подменили — с тех пор у них прекрасные отношения. В 2013 году Кокорекину и Максимов поженились, а 3 декабря того же года Ольга родила вторую дочь, Анастасию. Иван присутствовал на родах, стойко выдержал все и даже сам перерезал пуповину. Как мобилизация постучалась в дверь В 2022 году в размеренной жизни семьи Кокорекиной началась темная полоса. В сентябре 49-летнему Максимову, главному тренеру молодежной сборной по хоккею с мячом, пришла повестка из военкомата. Ольга обнаружила ее в почтовом ящике в пятницу, когда время явки уже истекло. В тот же день к их квартире нагрянули трое незваных гостей. Мужчины стали долбить в дверь, не подозревая, что дома находятся только дети. Они начали допрашивать испуганных девчонок через дверь, требуя сказать, где отец.

Фото: Igor Primak/Russian Look / www.globallookpress.com

Младшая дочь Настя от страха впала в настоящую истерику. Такие визиты, по словам Кокорекиной, повторялись ежедневно, превращая жизнь семьи в кошмар. Сам Иван в это время находился на соревнованиях в Красноярске и вернулся в Москву только через несколько дней. По дороге домой он заехал к матери, и та случайно услышала его телефонный разговор с другом о повестке. Для пожилой женщины новость стала смертельным ударом — с ней случился инсульт, и она попала в реанимацию. В отчаянии Ольга написала письмо главному редактору RT Маргарите Симоньян, которая занималась вопросами нарушений при мобилизации. «Извини, что так сумбурно и многословно пишу. Но это какой-то ад», — эти слова Кокорекиной облетели все новостные ленты.

Фото: Maxim Burlak/Russian Look / www.globallookpress.com

Симоньян мгновенно отреагировала и публично возмутилась действиями визитеров, предложив отправить на фронт самих «долбящих в двери», раз они такие ретивые. Уже на следующий день главный редактор RT сообщила, что с Максимовым разобрались и отпустили домой. Благоразумие восторжествовало, но осадок от пережитого остался навсегда. Равновесие Сейчас Ольга Кокорекина работает на радиостанции Business FM, которую много лет возглавляет ее первый муж Илья Копелевич. А позади у нее уже три десятка лет опыта в прямом эфире. Она не стремится любой ценой удержаться в кресле телеведущей. Равновесие, которое она искала так долго, оказалось не в том, чтобы никогда не падать, а в том, чтобы, упав, находить в себе силы подняться и защитить тех, кто ждет тебя дома.