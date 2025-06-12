От «Джентльменов удачи» до разнорабочего в США. Почему любимец СССР Олег Видов сбежал в Америку
Олег Видов — советский и американский актер, прошедший путь от трудного детства в подмосковной деревне до славы на экранах СССР и Голливуда. Его жизнь была наполнена творческими взлетами, личными драмами и борьбой за свободу. Как детские скитания закалили характер будущей звезды кино и почему он вынужден был покинуть СССР — в материале 360.ru.
Голодное детство подмосковного мальчишки
Олег Видов родился 11 июня 1943 года в подмосковной деревне Филимонки — в разгар войны, когда даже картошку из погреба приходилось беречь как сокровище.
«Я взращен на „свекольном молоке“», — с горькой иронией вспоминал он голодные послевоенные годы, когда отец ушел из семьи, оставив мальчика на попечение матери и тети.
Мать Варвара Ивановна воспитывала сына с любовью, а тетя прививала ему интерес к театру. Детство Олега прошло в тени искусства, но под бременем нужды.
С 1946 года семья переезжала: Монголия, ГДР, потом Алма-Ата. Эти скитания закалили характер будущего актера.
В 14 лет мать подростка стала инвалидом, тогда Олег начал зарабатывать на жизнь. Он трудился помощником повара, на стройке Останкинской телебашни и санитаром.
Учеба в вечерней школе стала для юноши окном в будущее. В это время в его сердце зародилась мечта о кино несмотря на тяготы.
Взлет к славе в советском кино
В 1962 году Олег Видов поступил во ВГИК, открыв двери в мир большого кино. Его талант сразу заметили, и он начал сниматься еще будучи студентом.
Первая заметная роль в «Метели» 1963 года очаровала зрителей. «Обыкновенное чудо» и «Сказка о царе Салтане» закрепили его образ романтического героя.
С 1966 года начался пик популярности: «Красная мантия» сделала его звездой. А роль Мориса-мустангера во «Всаднике без головы» покорила сердца публики.
Фильмы «Джентльмены удачи» и «Могила льва» показали его универсальность и многогранность.
К концу 1970-х карьера пошла на спад. Ролей стало меньше, и он сосредоточился на новых горизонтах.
В 1978 году Видов окончил режиссерский факультет ВГИКа, сняв дипломный фильм «Переезд». Эта работа стала символом его стремления к творческой свободе.
Побег за горизонт
К началу 1980-х годов тени сгустились над Видовым. Развод с Натальей Федотовой, которая была подругой Галины Брежневой, обернулся для актера угрозами и давлением.
Его талант задыхался под гнетом запретов на съемки. В поисках свободы Видов решился на отчаянный шаг, чтобы вырваться из сковывающих условий.
Голливудские будни без глянца
В 1985 году Олег Видов прибыл в Америку, где его ждала не слава, а суровая реальность. Первые месяцы он провел на стройке и фабрике, зарабатывая на жизнь тяжелым трудом.
Но душа актера стремилась к искусству, и надежда не покидала его. Его жена Джоан Борстен и друзья вдохновили Видова вернуться к заветной мечте о кино.
В 1988 году роль в «Красной жаре» вновь зажгла его имя на экранах. Годом позже «Дикая орхидея» показала, что он способен покорять новый мир.
Через группу «Настоящие русские» Видов боролся за достойный образ эмигрантов. Его работа в Гильдии актеров изменила взгляды на русских в Голливуде.
Мультфильмы на экспорт
В Америке Олег Видов вместе со своей женой Джоан Борстен загорелись идеей сохранить наследие советского детства артиста. Их компания Films by Jove стала мостом между культурами.
В 1992 году они приобрели права на 1260 мультфильмов «Союзмультфильма», вдохнув в них новую жизнь. Реставрация и голоса голливудских звезд сделали эти картины доступными для западного мира.
Но миссия обернулась конфликтом, вызвав судебные споры, и в 1994 году 713 мультфильмов пришлось вернуть «Союзмультфильму».
А в 2007 году Алишер Усманов выкупил оставшиеся права, передав их телеканалу «Бибигон». Таким образом, эта глава жизни Видова завершилась, оставив горький привкус.
Четыре брака и два сына
В 1966 году юный Олег Видов связал свою судьбу с Мариной Видовой. Их брак, полный надежд, вскоре угас, оставив лишь тень первой любви.
В 1970 году союз с Натальей Федотовой подарил ему сына Вячеслава. Но в 1976 году пара развелась. Развод не прошел без последствий. Возможно, из-за серьезных связей Федотовой у артиста начался спад в карьере, который вынудил его эмигрировать.
Ключом к свободе стал фиктивный брак с Верицей Йованович в 1983 году. Он позволил Олегу покинуть СССР, открыв новую главу жизни.
В 1985 году встреча с Джоан Борстен принесла ему долгожданную гармонию. Она стала не только женой, но и верным другом.
В начале 90-х артист узнал, что у него есть внебрачный сын Сергей, которому на тот момент уже было 16 лет. Тогда же он приехал к отцу в США.
В 2007 году Видов восстановил связь с Вячеславом, а позже радовался рождению внука.
Борьба с болезнью и прощание
В 1989 году судьба нанесла Олегу Видову удар на съемках «Дикой орхидеи». Авария привела к обнаружению опухоли гипофиза, последовала тяжелая операция.
Восстановление потребовало времени, но дух актера оставался несгибаемым. Он продолжал жить и творить, не позволяя болезни взять верх.
В 2010 году новый диагноз, множественная миелома, омрачил его дни. Семь лет он сражался, сохраняя надежду и достоинство.
Но на 74-м году жизни, 15 мая 2017 года, Олег Видов тихо ушел в Уэстлейк-Виллидж в Калифорнии. Его похороны на кладбище Hollywood Forever стали последним поклоном легенде.