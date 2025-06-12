Сегодня 06:17 От «Джентльменов удачи» до разнорабочего в США. Почему любимец СССР Олег Видов сбежал в Америку 0 0 0 Фото: Vyacheslav Panov/Global Look Press / www.globallookpress.com Знаменитости

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Олег Видов — советский и американский актер, прошедший путь от трудного детства в подмосковной деревне до славы на экранах СССР и Голливуда. Его жизнь была наполнена творческими взлетами, личными драмами и борьбой за свободу. Как детские скитания закалили характер будущей звезды кино и почему он вынужден был покинуть СССР — в материале 360.ru.

Голодное детство подмосковного мальчишки Олег Видов родился 11 июня 1943 года в подмосковной деревне Филимонки — в разгар войны, когда даже картошку из погреба приходилось беречь как сокровище. «Я взращен на „свекольном молоке“», — с горькой иронией вспоминал он голодные послевоенные годы, когда отец ушел из семьи, оставив мальчика на попечение матери и тети. Мать Варвара Ивановна воспитывала сына с любовью, а тетя прививала ему интерес к театру. Детство Олега прошло в тени искусства, но под бременем нужды.

Фото: РИА «Новости»

С 1946 года семья переезжала: Монголия, ГДР, потом Алма-Ата. Эти скитания закалили характер будущего актера. В 14 лет мать подростка стала инвалидом, тогда Олег начал зарабатывать на жизнь. Он трудился помощником повара, на стройке Останкинской телебашни и санитаром. Учеба в вечерней школе стала для юноши окном в будущее. В это время в его сердце зародилась мечта о кино несмотря на тяготы. Взлет к славе в советском кино В 1962 году Олег Видов поступил во ВГИК, открыв двери в мир большого кино. Его талант сразу заметили, и он начал сниматься еще будучи студентом. Первая заметная роль в «Метели» 1963 года очаровала зрителей. «Обыкновенное чудо» и «Сказка о царе Салтане» закрепили его образ романтического героя. С 1966 года начался пик популярности: «Красная мантия» сделала его звездой. А роль Мориса-мустангера во «Всаднике без головы» покорила сердца публики.

Фото: РИА «Новости»

Фильмы «Джентльмены удачи» и «Могила льва» показали его универсальность и многогранность. К концу 1970-х карьера пошла на спад. Ролей стало меньше, и он сосредоточился на новых горизонтах. В 1978 году Видов окончил режиссерский факультет ВГИКа, сняв дипломный фильм «Переезд». Эта работа стала символом его стремления к творческой свободе. Побег за горизонт К началу 1980-х годов тени сгустились над Видовым. Развод с Натальей Федотовой, которая была подругой Галины Брежневой, обернулся для актера угрозами и давлением. Его талант задыхался под гнетом запретов на съемки. В поисках свободы Видов решился на отчаянный шаг, чтобы вырваться из сковывающих условий. Голливудские будни без глянца В 1985 году Олег Видов прибыл в Америку, где его ждала не слава, а суровая реальность. Первые месяцы он провел на стройке и фабрике, зарабатывая на жизнь тяжелым трудом. Но душа актера стремилась к искусству, и надежда не покидала его. Его жена Джоан Борстен и друзья вдохновили Видова вернуться к заветной мечте о кино. В 1988 году роль в «Красной жаре» вновь зажгла его имя на экранах. Годом позже «Дикая орхидея» показала, что он способен покорять новый мир.

Фото: РИА «Новости»

Через группу «Настоящие русские» Видов боролся за достойный образ эмигрантов. Его работа в Гильдии актеров изменила взгляды на русских в Голливуде. Мультфильмы на экспорт В Америке Олег Видов вместе со своей женой Джоан Борстен загорелись идеей сохранить наследие советского детства артиста. Их компания Films by Jove стала мостом между культурами. В 1992 году они приобрели права на 1260 мультфильмов «Союзмультфильма», вдохнув в них новую жизнь. Реставрация и голоса голливудских звезд сделали эти картины доступными для западного мира.

Фото: РИА «Новости»

Но миссия обернулась конфликтом, вызвав судебные споры, и в 1994 году 713 мультфильмов пришлось вернуть «Союзмультфильму». А в 2007 году Алишер Усманов выкупил оставшиеся права, передав их телеканалу «Бибигон». Таким образом, эта глава жизни Видова завершилась, оставив горький привкус. Четыре брака и два сына В 1966 году юный Олег Видов связал свою судьбу с Мариной Видовой. Их брак, полный надежд, вскоре угас, оставив лишь тень первой любви. В 1970 году союз с Натальей Федотовой подарил ему сына Вячеслава. Но в 1976 году пара развелась. Развод не прошел без последствий. Возможно, из-за серьезных связей Федотовой у артиста начался спад в карьере, который вынудил его эмигрировать. Ключом к свободе стал фиктивный брак с Верицей Йованович в 1983 году. Он позволил Олегу покинуть СССР, открыв новую главу жизни.

Фото: РИА «Новости»

В 1985 году встреча с Джоан Борстен принесла ему долгожданную гармонию. Она стала не только женой, но и верным другом. В начале 90-х артист узнал, что у него есть внебрачный сын Сергей, которому на тот момент уже было 16 лет. Тогда же он приехал к отцу в США. В 2007 году Видов восстановил связь с Вячеславом, а позже радовался рождению внука. Борьба с болезнью и прощание В 1989 году судьба нанесла Олегу Видову удар на съемках «Дикой орхидеи». Авария привела к обнаружению опухоли гипофиза, последовала тяжелая операция. Восстановление потребовало времени, но дух актера оставался несгибаемым. Он продолжал жить и творить, не позволяя болезни взять верх.

Фото: РИА «Новости»

В 2010 году новый диагноз, множественная миелома, омрачил его дни. Семь лет он сражался, сохраняя надежду и достоинство. Но на 74-м году жизни, 15 мая 2017 года, Олег Видов тихо ушел в Уэстлейк-Виллидж в Калифорнии. Его похороны на кладбище Hollywood Forever стали последним поклоном легенде.