19 февраля 2025 20:10 «Олечка — наша мать!» Леди Гага репостнула ролик Бузовой, и в соцсетях начался ад 0 0 0 Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press Знаменитости

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У Ольги Бузовой сегодняшний день стал по-настоящему знаковым — ролик с ее танцем под Abracadabra репостнула сама Леди Гага. Поклонники экс-звезды «Дома-2» пребывают в полнейшем восторге и осыпают ее комплиментами. Много комментариев и о дуэте артисток. Ну, мечтать-то никто не запрещает.

Как Бузова станцевала под Abracadabra Леди Гаги Свое танцевальное видео под хит Abracadabra Ольга выложила в рамках популярного флешмоба, назвав ролик «Наш ответ Леди Гаге». А та неожиданно разместила его на своей официальной странице в социальной сети TikTok. И, конечно, этот шаг фанаты Бузовой восприняли как супероценку творчества их любимой артистки. В комментариях многие начали мечтать, что когда-нибудь Ольга и Гага споют дуэтом. «Наконец мама тренд сняла», «Представьте коллабу Бузовой и Гаги», «Королева под Королеву танцует», «Оля! Вы огромная молодец! Так держать! Пусть знают, что не только в Голливуде есть талантливые исполнительницы, но и в России», «Круто! Скоро дуэт, да?», «Мама танцует под песню второй мамы. Я в раю» — писали не помнящие себя от счастья пользователи.

Фото: Shatokhina Natalia/news.ru / Global Look Press

Некоторые участники обсуждения признались, что теперь у них появилась надежда, что они тоже смогут стать звездами, дело осталось «за малым» — научиться танцевать. «Это такой интересный поворот событий! Два таких разных мира пересекаются, и это просто взрыв эмоций! Мне нравится, когда звезды поддерживают друг друга, и этот момент точно запомнится многим фанатам», — поделилась тут же еще одна фанатка Бузовой.

Видно, что Оля старалась и вложила много энергии в танец, здорово, когда такие усилия замечают. поклонники Бузовой

Ольга, конечно, тоже не стала делать вид, что ничего не произошло, и с удовольствием репостила в своем Telegram-канале публикации о себе и Гаге. Но больших комментариев или кружков по этому поводу артистка записывать не стала, ограничившись одной фразой: «Знай наших» с эмодзи поднятого кулака и российского триколора.

Хит Леди Гаги Abracadabra

Трек Abracadabra из грядущего альбома Mayhem Гага представила на церемонии «Грэмми». Песня очень быстро стала трендом в соцсетях.

Фото: Photo Image Press/Keystone Press Agency / Global Look Press

Под нее снимают огромное количество видео, повторяя фирменные движения звезды. Заедает эта мелодия намертво. На фоне такого бешеного успеха СМИ быстро окрестили трек настоящим спасением карьеры артистки. Но происходящее, конечно, пришлось по душе далеко не всем. Так, в начале февраля стало известно, что Гагу хотят обвинить в нарушении авторских прав из-за Abracadabra. С иском собирается выступить турецкая певица Атийе.

Вместе со своим мужем она полагает, что хит Гаги слишком сильно смахивает на ее композицию 2015 года.

Фото: Nils Jorgensen/Capital Pictures / Global Look Press

«Мы сначала этого не заметили. Это фанаты обратили наше внимание на схожесть. Обе песни называются Abracadabra, но так же похожа и музыка», — заявил журналисту супруг Атийе. Тут же он подчеркнул, что лично заниматься этими дрязгами не хочет — на это у них есть юристы. Пусть сначала они попробуют достичь урегулирования вопроса, пояснил супруг артистки. После этого в Сети ожидаемо бросились сравнивать песни. И многие вынуждены признать — мелодии, правда, как будто похожи. Плюс в припевах звучит слово Abracadabra.