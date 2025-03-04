Сегодня 17:44 Оксимирон годами растлевал школьниц? Три девушки рассказали правду о связях с ним в 16 лет 0 0 0 Знаменитости

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Сразу три девушки обвинили рэпера Оксимирона* в сексуализированном насилии над несовершеннолетними. О связях с музыкантом пострадавшие рассказали в новом выпуске подкаста журналистки Насти Красильниковой. Одна из героинь выпуска уже делилась историей своих отношений с ним в 2021 году после выхода трека «Кто убил Марка?».

Участниц проекта зовут Вера Маркович, Виктория Кучак и Виктория Михайлова. Все они состояли в отношениях с Мироном Федоровым* (настоящее имя Оксимирона*), когда были еще школьницами и по итогу оказались жертвами груминга и сексуализированного насилия с его стороны.

История Веры Маркович: Оксимирон* был ее опекуном в Англии

Маркович познакомилась с Мироном* в 2008 году. Тогда ей было 15 лет, она переехала учиться в Англию. Федоров в тот момент работал в специальной компании, предоставлявшей услуги сопровождения студентов, по сути, представителей родителей для детей, которые приехали в страну без семьи.

Фото: oxxxymiron. com/Global Look Press / www.globallookpress.com

И рэпер (тогда ему было 23 года) стал таковым для юной Веры. Первое впечатление от знакомства, правда, стало для Маркович очень неприятным. Ее оскорбило, что Мирон* иронизировал над ней, вероятно, думая, что она — просто переехавшая московская мажорка. Но, несмотря на его ожидания, Веру это подтрунивание задело, она ушла со встречи злая и расстроенная. В тот же вечер, правда, «опекун» смог реабилитироваться — они продолжили беседовать на прогулке, проведя вместе несколько часов. По словам Маркович, в том возрасте Мирон* производил на нее впечатление очень умного парня плюс ей очень льстило, что они общаются словно на равных. Постепенно она стала воспринимать его как эмоционально очень близкого человека, а он продолжал давать ей опору и сильно поддерживал.

Сейчас я понимаю и вижу, что так выглядит груминг. Отдавал ли он себе в этом отчет — не мне отвечать на этот вопрос… Вера Маркович

При этом она обратила отдельное внимание, что Федоров* никогда не нравился ей как мужчина. И даже просто от мысли, что между ними может быть что-то, выходящее за рамки от дружбы, ей становилось некомфортно. Тем не менее он смог добиться своего в силу того, что стал для нее «значимым взрослым», которому ей было очень страшно отказать.

Фото: oxxxymiron. com/Global Look Press / www.globallookpress.com

Самым удивительным сейчас кажется то, что у Веры до сих еще срабатывает некая защита от случившегося. И она, по ее же определению, «амортизирует гнев от того, что он негодяй, который специально это сделал».

Потому что механика того, что произошло потом, это произошло только потому что он стал для меня значимым взрослым, который находился в абсолютной позиции силы по отношению ко мне. И все случилось так, как случилось, потому что пережить отвержение им в тот момент моей жизни для меня было равноценно смерти. Вера Маркович

В 2021 году, когда она рассказала в Instagram** об их романе, они вскоре созвонились и Федоров* несколько раз настойчиво просил проговорить, что связь между ними была, когда ей было уже 16 лет. Напирал на то, что его теперь закэнселят и надо делать общее заявление.

Интересно Груминг (от англ. grooming) — установление доверительных отношений с ребенком или подростком с целью сексуальной эксплуатации. Это может происходить как в реальной жизни, так и в Сети. Груминг (от англ. grooming) — установление доверительных отношений с ребенком или подростком с целью сексуальной эксплуатации. Это может происходить как в реальной жизни, так и в Сети.

«У нас был долгий разговор. И я спрашивала его, понимал ли ты, что мне было 15 лет, что я была ребенком. Он тогда сказал, что ты производила впечатление что ты умнее, сильнее и старше, чем я. <…> И это был бы очень классный аргумент в суде, если бы формально в тот момент мне все-таки было еще 15», — отметила Маркович.

Фото: oxxxymiron. com/Global Look Press / www.globallookpress.com

Запись разговора приводить в подкасте не стали. Но Красильникова заметила, что эта беседа в числе других доказательств и фактов показывает, что Федоров* действительно злоупотреблял своим положением.

«Как насчет ответственности за 15-летнюю девочку…» Привели в подкасте и выдержки из того самого поста Веры, после которого она общалась с Мироном*, а затем удалила запись. В нем она признавалась, что много лет из-за него страдала от хронической депрессии и на фоне этого те страдания, о которых он вещает в треке «Кто убил Марка?», выглядят просто смешными.

Фото: oxxxymiron. com/Global Look Press / www.globallookpress.com

«А у меня ушло 10 лет, чтобы наконец разозлиться и понять, что я не хочу, чтоб моя дочь в будущем жила с ощущением, что чей-то безусловный талант или что-то там еще могут оправдать почти любое к ней отношение и повесить на ее плечи ответственность и чувство вины за двоих, которое потом годами может выжигать ей внутренности», — поделилась она.

А как насчет ответственности за 15-летнюю девочку, которая оказалась одна в чужой стране и доверилась, потому что твоей работой было быть рядом и опекать, но вместо этого ты сначала переспал с ней, будучи женатым, а потом сделал вид, что вас связывает только твоя работа? Вера Маркович

В своем послании Вера прямо задала вопрос Федорову* о ее возрасте, поинтересовавшись, помнит ли он о том, что когда все началось, ей было 15 лет, а ему 23 и он уже был женат. «А на момент отношений тебе было 27….» — напомнила Маркович.

Фото: Florian Gaertner/photothek.net / www.globallookpress.com

Там же бывшая Оксимирона* подчеркнула, что, может быть, она молча и проглотила бы все это вместе, если бы не десятиминутный трек о том, как он перестал быть жертвой и все кругом снова оказались плохими, а хорошим только он. «Все, что было до этого, — твои *** рыдания в форме художественного вымысла. <…> Ты взрослый мужчина, которые переломал на своем героическом пути слишком много дров и сейчас снова публично отказался брать за это ответственность. И мне наконец-то это надоело», — заключила она.

Интересно Оксимирон* в 2021 году подтверждал, что встречался с Верой в 2011–2012 годах и она «очень помогла» ему в начале карьеры. По его словам, у них была «сложная и травматичная» для обоих история отношений и ему жаль, что он «причинил ей столько боли». Оксимирон* в 2021 году подтверждал, что встречался с Верой в 2011–2012 годах и она «очень помогла» ему в начале карьеры. По его словам, у них была «сложная и травматичная» для обоих история отношений и ему жаль, что он «причинил ей столько боли».

История Виктории Михайловой Еще одна героиня подкаста — Виктория Михайлова — общалась с Оксимироном* в период с 2008 по 2012 год. По словам девушки, музыкант позвал ее на концерт, заранее намекая на секс, а потом надругался над ней в гримерке. Помимо этого, рэпер писал ей сообщения сексуального характера и просил скинуть интимные фото. Все это Виктория пережила, когда ей было 15 лет.

В качестве доказательств она предоставила скриншоты переписок с Мироном* во «ВКонтакте». На одном из них есть диалог с музыкантом, когда он интересуется, был ли у нее когда-нибудь секс в гримерке. А когда та отвечает, что нет, весело парирует: «Все бывает в первый раз».

Фото: РИА «Новости»

На другом Федоров просит о снимках и со словами «раз уж ты такая плохая девочка» кидает ссылку на видео, вероятно, порнографического характера. По крайней мере, другой вывод, исходя из этой переписки, сделать довольно сложно. Вот что пишет музыкант 15-летней девятикласснице: «Детка, ты выполнила задание на пять с плюсом! Ты меня зажгла… Появилось очень сильное и реальное желание <…> именно засадить тебе хорошенько. Чтобы папа Окси* и дальше был доволен, жду в ближайшее время всех описанных и перечисленных тобою фоток». Там же он описывает, какие именно снимки ему нравятся, когда на девушке надеты стринги.

История Виктории Кучак Третьей участнице проекта Красильниковой — Виктории Кучак — музыкант тоже кидал порноролики и просил об интимных фото. Общаться они начали летом 2008 года, когда она училась в седьмом классе. Переписывались три года, а когда Вике исполнилось 16 лет и рэпер надругался над ней, общение прекратилось. Сейчас она понимает, что Федоров*, по сути, просто обрабатывал ее все это время.

Фото: oxxxymiron. com/Global Look Press / www.globallookpress.com

Добиться своего музыкант смог на концерте в Уфе. По словам Кучак, все произошло абсолютно не так, как она ожидала, отметив, что «понимала, что он захочет заняться сексом». Все случившееся в ту ночь Кучак назвала изнасилованием. Причем предварительно Мирон* уточнял, точно ли ей уже есть 16. «Он просто все очень механически сделал без единого слова. Никакого эмоционального взаимодействия не было. А потом он сделал вид, что ничего не было, просто отвернулся, уснул», — рассказала она.

Он уточнил, что он не нарушает закон. Хотя сейчас я открыто заявляю, что это было изнасилование, потому что три года грумить ребенка в 13 лет и потом заняться с ним сексом — это изнасилование. И это не было сексом двух взрослых людей, которые делают это по желанию. Виктория Кучак

В дальнейшем выяснилось, что в то время Федоров уже встречался с Верой Маркович.

Выход трека «Кто убил Марка?» в 2021 году вызывал у Вики такую же бурю эмоций, как и у других пострадавших от него девушек.

Фото: РИА «Новости»

«Он мне просто сломал психику, а теперь он рассказывает, как страдал 10 лет, потому что ему кто-то дал пощечину. Я так разозлилась… У меня впервые в жизни [были такие эмоции]. Я прямо почувствовала злость, меня начало трясти. Он сделал со мной такие вещи, а сейчас про себя бедного рассказывает и все ему аплодируют, на него полилась рекой эта поддержка. Я была просто в ужасе…» — призналась она в подкасте. Красильникова обратила внимание, что пыталась связаться с Оксимироном перед выходом проекта, предлагала встретиться и обсудить истории ее героинь. Но на сообщение журналистки рэпер предпочел не отвечать. Пока никаких публичных комментариев с его стороны по поводу всего прозвучавшего в подкасте не было.

* Мирон Федоров (Оксимирон) — признан иноагентом в России. ** Деятельность Meta Platforms Inc. по реализации продуктов-социальных сетей Facebook и Instagram на территории Российской Федерации запрещена.