«Ой, мама, шика дам!» Куда пропал и как живет сейчас певец Таркан

Популярного в 90-е турецкого певца Таркана называли вторым Рики Мартином и пророчили популярность Майкла Джексона. Он собирал стадионы по всему миру, не спев ни одной песни на английском языке. Его хит Şımarık гремел во всех музыкальных чартах. О творческом пути, обвинениях в гомосексуализме и счастливом браке артиста — в материале 360.ru

Почему Таркан мог и не родиться? Хюсаметтин Таркан Теветолгу родился в немецком городе Альцай 17 октября 1972 года. По одной из версий, родители назвали сына в честь героя популярной в 60-е годы книги в Турции. Первое его имя переводится как «острый меч». Мальчик рос в многодетной семье, но мог вообще не появиться на свет. Будучи беременной, его мать попала в ДТП и месяц пролежала в коме. Врачи наставила на аборте, но отцу Таркана приснился здоровый и красивый младенец со звездой на лбу. Ребенка оставили. В 1986 году семья вернулась в Турцию. Таркан учился не только в обычной школе, но и музыкальной. После окончания уехал в Стамбул, где поступил в музыкальную академию. Подрабатывал на жизнь, выступая в клубах, барах и на свадьбах.

Фото: Semen Likhodeev/Russian Look / www.globallookpress.com

В 1955 году умер его отец, а мать вскоре снова вышла замуж. В том же году Таркана могли забрать в армию, поэтому, будучи пацифистом, он покинул Турцию, получив отсрочку на три года. Вернулся только тогда, когда на родине приняли закон, позволяющий отслужить в армии всего 28 дней. Музыкальная карьера Таркана Артист продолжал приезжать в Германию, где в 1993 году познакомился с владельцем лейбла İstanbul Plak Мехметом Соютоулу. Тот помог ему выпустить дебютный альбом Yine Sensiz («Снова без тебя»), проданный почти миллионным тиражом. В 1994 году вышел альбом под названием Acayipsin (''Ты великолепна!»), который разошелся по странам Европы. На родине Таркан превратился в мега-звезду и стал первым мужчиной, чье фото попало на обложку турецкого выпуска журнала Cosmopolitan. Он отправился в Нью-Йорк для обучения в Baruch College, где изучил английский. Там познакомился с главой компании Atlantic Records Ахметом Эртегюном, который его наставлял и готовил к карьере в США.

Фото: Christoph Hardt via www.imago-im/www.imago-images.de / www.globallookpress.com

Певец отправился в мировой концертный тур, во время которого побывал и в России. Полюбившуюся россиянам песню Sıkıdım, которую пели как «Ой, мама, шика дам», Таркан написал совместно с турецкой певицей Сезен Аксу. В России она стала известна благодаря Филиппу Киркорову, исполнившему ее на русском языке.

Спад карьеры и наркомания Первый провал пришелся на 2005 год, когда Таркан с продюсерами решили выпустить сингл на английском языке. Пластинки с трудом продавались. Исполнитель внезапно исчез с радаров в 2010 году и вернулся лишь спустя шесть лет. Артиста задержала полиция за хранение и употребление запрещенных веществ. Ему грозил тюремный срок, но певцу удалось избежать наказания. Турецкие СМИ писали, что Таркан якобы признался в употреблении наркотиков время от времени и согласился пройти курс реабилитации.

Фото: MÃ�â‚�â€�Nica GarduÃ�â‚�â€œO/Keystone Press Agency / www.globallookpress.com

От обвинений в гомосексуализме* до брака с поклонницей Долгое время ходили слухи о нетрадиционной ориентации* Таркана. В одном из изданий даже появилось фото, где Таркан целовался с мужчиной*. Но потом выяснилось, что это был фотомонтаж. «Даже если это так, это никого не касается. В конце концов, я выражаю себя через творчество. Пусть каждый понимает его, как хочет», — заявлял Таркан.

Семь лет он встречался с адвокатом Бильге Озтюрк, но в 2008 году их пути разошлись.

Фото: MÃ�â‚�â€�Nica GarduÃ�â‚�â€œO/Keystone Press Agency / www.globallookpress.com

Таркан познакомился со своей фанаткой Пынар Делек, которая была младше его на 10 лет, позже они поженились. В этом браке у певца родились дочь и сын. Певец всегда тепло отзывался о жене.

Она взошла как солнце в моей жизни. Мы счастливы так, что не можем описать словами. Таркан

Пара живет на роскошной вилле в Стамбуле. Еще у исполнителя есть недвижимость в США. Таркан занимается благотворительностью, увлекается садоводством и спортом. Артист придерживается белковой диеты. Помимо музыки он занимается бизнесом — выпускает парфюмерию и одежду для мужчин и женщин. * ЛГБТ — запрещенная в России экстремистская организация.