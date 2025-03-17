Ограбление на 10 млн долларов. Укравшие обручальное кольцо Ким Кардашьян «дедушки-бандиты» предстанут перед судом
В 2016 году во время недели моды в Париже американская звезда Ким Кардашьян стала жертвой налета пятерых вооруженных грабителей в масках, переодетых в полицейских. Лишь спустя девять лет делу решили дать ход — злоумышленники предстанут перед судом.
Что известно об ограблении
Нападение на знаменитость произошло 3 октября 2016 года в фешенебельном отеле Hôtel de Pourtalès в районе Мадлен. Бандиты похитили украшения на сумму около 10 миллионов долларов. Среди украденных предметов — обручальное кольцо от Канье Уэста с бриллиантом 20 карат. Его стоимость достигает четырех миллионов долларов.
По данным следствия, предполагаемые преступники выбрали момент, когда телохранитель Ким с ее сестрами отправились в ночной клуб. Светская львица осталась в номере одна — злоумышленники бесшумно проникли внутрь. Звезду связали и вставили кляп, чтобы она не вопила.
Благодаря отпечаткам пальцев удалось оперативно установить личности злоумышленников. Все они были в преклонном возрасте. Один из воров позже издал книгу с провокационным названием «Как я ограбил Ким».
Наводку на местонахождение Кардашьян мог предоставить владелец бара в квартале Марэ. Несмотря на скорое окончание следственных действий, судебное разбирательство неоднократно откладывали.
Делу решили дать ход
Ким Кардашьян была в шоке и сильном стрессе после ограбления. Она долгое время отказывалась от поездок в Париж и избегала публичных мероприятий.
Спустя девять лет после происшествия делу решили дать ход — парижские «дедушки-грабители» предстанут перед судом. Большинство из них из-за почтенного возраста вышли на свободу.
Всего в разбирательстве замешаны 12 человек. В их числе — предполагаемый организатор ограбления Аомар Аит Хедаш, известный также как Омар Старый. Сейчас ему 70 лет, он страдает от близорукости, проблем с сердцем и слухом. Заседание суда назначили на конец апреля 2025 года.
Пока неизвестно, будет ли присутствовать на мероприятии сама Ким Кардашьян. Однако появление звезды на заседании привлекло бы еще больше внимания к процессу.