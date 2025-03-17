Ограбление на 10 млн долларов. Укравшие обручальное кольцо Ким Кардашьян «дедушки-бандиты» предстанут перед судом

В 2016 году во время недели моды в Париже американская звезда Ким Кардашьян стала жертвой налета пятерых вооруженных грабителей в масках, переодетых в полицейских. Лишь спустя девять лет делу решили дать ход — злоумышленники предстанут перед судом.

Что известно об ограблении

Нападение на знаменитость произошло 3 октября 2016 года в фешенебельном отеле Hôtel de Pourtalès в районе Мадлен. Бандиты похитили украшения на сумму около 10 миллионов долларов. Среди украденных предметов — обручальное кольцо от Канье Уэста с бриллиантом 20 карат. Его стоимость достигает четырех миллионов долларов.

По данным следствия, предполагаемые преступники выбрали момент, когда телохранитель Ким с ее сестрами отправились в ночной клуб. Светская львица осталась в номере одна — злоумышленники бесшумно проникли внутрь. Звезду связали и вставили кляп, чтобы она не вопила.

Благодаря отпечаткам пальцев удалось оперативно установить личности злоумышленников. Все они были в преклонном возрасте. Один из воров позже издал книгу с провокационным названием «Как я ограбил Ким».

Наводку на местонахождение Кардашьян мог предоставить владелец бара в квартале Марэ. Несмотря на скорое окончание следственных действий, судебное разбирательство неоднократно откладывали.