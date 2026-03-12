Один пропил бизнес, второй отжал студию в Москве. Чем занимаются сыновья Никаса Сафронова

Заслуженный художник России Никас Сафронов не раз признавался, что не создан для семейной жизни и официального брака. При этом живописец к своим 69 годам стал отцом шести сыновей и задумался о седьмом ребенке — наследнике своего дела. 360.ru собрал все, что известно о детях холостяка.

Законный сын Стефано Первой супругой живописца стала жительница Югославии по имени Драгана. Они познакомились в Москве, куда женщина прибыла вместе с иностранной делегацией в качестве переводчика. Брак продлился всего 20 дней — супруги не сошлись характерами и взглядами на жизнь. Второй женой Сафронова стала итальянка Франческа Вендрамин, с которой они прожили 13 лет. В браке родился сын Стефано. Когда мальчику было четыре месяца, художник, у которого заканчивалась виза, уехал в Россию и больше не вернулся в Италию.

Фото: instagram*/safronov¬_nikas

Бывшая жена много лет не разрешала сыну видеться с отцом. Повзрослевший Стефано встретился с Сафроновым с Лондоне, куда тот приехал с выставкой. С тех пор они общаются. Сафронов надеялся, что Стефано пойдет по его стопам и оплатил ему обучение в Королевской академии искусств, но сын выбрал политику и экономику. Он сейчас живет в Лондоне, знает шесть языков. Дмитрий — плод армейского романа Первый внебрачный сын художника — Дмитрий Цыбульский — появился на свет в Вильнюсе в 1985 году. Сафронов узнал о нем спустя годы, когда парень буквально свалился ему на голову и заявил: «Ты мой отец». Мальчик оказался плодом армейского романа будущего живописца. Мать Дмитрия сильно пила, продала квартиру, а когда деньги закончились, то отправила его к отцу в Россию, чтобы тот ему помог. Художник вспоминал, что инвестировал в бизнес сына 100 тысяч евро, но тот их прогулял. Тогда Сафронов перестал с ним общаться и заблокировал его номер. Дмитрий все же взялся за голову и через несколько лет нашел отца через его менеджеров, заявив, что вернет ему долг. Он стал актером, начал активно сниматься, в том числе в картине «Брат — 3», заниматься спортом, сам купил квартиру и машину. Но главное, что отец и сын наладили отношения.

Фото: instagram*/safronov¬_nikas

В 2019 году невесткой Сафронова чуть не стала балерина Анастасия Волочкова, которой Дмитрий сделал предложение. Артистка ответила согласием, была даже назначена дата бракосочетания — 22 октября 2020 года, но что-то не сложилось и пара рассталась. Лука Затравкин — талантливый музыкант Один из самых известных сыновей художника — пианист Лука Затравкин — родился 31 октября 1990 года в Москве. Его мать — доцент Московского педагогического госуниверситета, преподавательница игры на фортепиано Инна Затравкина. Мальчик в детстве хотел рисовать, но в итоге стал музыкантом. Затравкин — лауреат множества международных конкурсов, победитель фестиваля «Золотая осень». Кроме того, это яркая личность, мастер эпатажа в жизни и творчестве. Он не раз оказывался в центре скандалов: то сбил женщину в Москве в 2016 году, то застрял в туалете лайнера, когда тот заходил на посадку, то повредил бассейн на отдыхе в Турции. Весной 2025 года про него снова вспомнили, когда он в телешоу «Основано на реальных событиях» на НТВ рассказал, что перенес подпольную пластическую операцию.

Фото: РИА «Новости»

Никас Сафронов не участвовал в воспитании сына, но поддерживал Затравкиных финансово с того времени, как Луке исполнилось 16 лет. Между ними сложились напряженные отношения из-за лишнего веса парня, ведь в моменты депрессий он перешагивал отметку в 300 килограммов. Художник по-разному мотивировал Луку к похудению — и угрозами, и ультиматумами, но сейчас перестал, приняв его таким, какой он есть. «Как ни странно, он стал для меня самым близким из детей. Потому что он всегда рядом и все делает для того, чтобы моя жизнь была легче — как творческая, так и бытовая. При этом я считаю его музыкантом с большой буквы», — признавался Сафронов журналистам. Александр Сафронов — бизнесмен и спортсмен Третий внебрачный сын живописца — Александр Филимоненко — родился в том же 1990 году, появившись на свет следом за Лукой. До 12 лет мальчик считал своим отцом другого мужчину, пока его не просветила на этот счет бабушка. Александр часто посещал выставки Сафронова, но никогда не подходил к нему. Когда художник узнал о сыне, то принял его без теста ДНК. Мужчина живет в Москве, имеет собственный бизнес, занимается спортом — боксом, плаванием, йогой. Он самостоятельный, ценит свою независимость и не просит помощи у знаменитого отца. Ландин — сюрприз из Австралии В 1999 году на свет появился Ландин Сороко, которого художнику родила немка Катрин. Это были недолгие отношения. До 19 лет мальчик вместе с матерью жил в Австралии. Сафронов платил алименты и навещал сына.

Фото: instagram*/safronov¬_nikas

Когда Ландин стал постарше, то навестил отца в Москве, ошарашив его своими запросами. Парень попросил передать ему 450-метровую студию с видом на Кремль и зазывать к нему звезд на фотосессию, чтобы подзаработать. Известно, что Ландин учился на фотографа в Шотландии, а Сафронов оплачивал ему обучение. «Ландин сейчас живет в Австрии, там и работает. В последнее время сын стал зарабатывать очень прилично. Насколько мне известно, сейчас он даже поддерживает свою маму. Ландин — фотограф, снимает для австрийских журналов», — рассказывал художник. Юрий — талантливый режиссер Сафронов познакомился с Юрием, когда юноше было 16 лет. О его матери известно только, что она журналистка, но ее имя художник не раскрывает. Она никогда не предъявляла претензий живописцу, как и Юрий. Пятый внебрачный сын Сафронова получил образование в Лондоне, сейчас работает режиссером. Он стажировался у Владимира Хотиненко. Гибас Вакарис — самозванец из Англии В феврале 2025 года Сафронов неожиданно узнал, что к нему в сыновья набивается сын литовской гражданки Дайноры — 41-летний Гибас Вакарис. Сам мужчина живет в Лондоне. В Пресненский суд Москвы поступил от него иск об установлении отцовства. Мать мужчины утверждала, что якобы 40 лет назад в городе Паневежис крутила роман с художником и забеременела от него. По ее словам, она рассказала сыну об отце только в 2020 году. Только Сафронов заявил, что никакую Дайнору не знает.

Фото: РИА «Новости»

«Из города, откуда он говорит, я уехал в Москву. И жил в ней несколько лет и не мог туда приехать. Я мог, конечно, где-нибудь на вокзале, в туалете поймать ее, узнав, что она связана с Литвой. Но это глупости, это такая чушь», — рассказал художник в программе Пятого канала «Светская хроника». Московский суд отклонил иск Вакариса.

Надежда на осознанное отцовство — седьмой сын Сафронов не раз признавался, что боится влюбиться и точно не собирается больше жениться. Он не был примерным отцом, многое пропустил в жизни сыновей, пока они росли. В 2024 году художник в беседе с KP.RU заявил, что готов стать отцом в седьмой раз. По его словам, у него есть девушка, которая может родить ему наследника. Единственная проблема — ненормированный график живописца. «Если у меня родится ребенок, то я должен буду отказаться от привычного мне ритма жизни и всецело сосредоточиться на воспитании сына или дочери. Я это понимаю», — подытожил Сафронов.