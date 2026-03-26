Объявила войну хейтерам и испугала фанатов: куда пропала звезда «Клуба» Настя Задорожная

Музыкальные клипы

Сериалы

Флорида

Фильмы

Работа

Спектакль

Сергей Лазарев

Звезда сериала «Клуб» Настя Задорожная объявила войну хейтерам, которые не переставали напоминать ей о возрасте. Сорокалетняя звезда отметила, что ей надоело «делать вид, что мир идеальнее, чем он есть на самом деле». Актрису заподозрили в депрессии, а фанаты начали переживать за ее здоровье. Какие проекты принесли Задорожной популярность и чем она занимается после завершения карьры — в материале 360.ru.

Детство Насти Задорожной Анастасия Задорожная родилась 30 августа 1985 года в поселке Федотово Вологодской области в семье военного. Дисциплине и порядку Настя научилась именно у отца. Когда девочке было четыре года, семья перебралась в столицу. В Москве Настя начала учиться в музыкальной школе. В 1996 году, когда Задорожной было 10 лет, ее приняли в «Непоседы» — в коллективе юная артистка стала солисткой. Настя пела вместе с будущими «татушками» Леной Катиной и Юлей Волковой, а также с участниками группы Smash Владом Топаловым и Сергеем Лазаревым. В 90-е годы у семьи Задорожной появились проблемы. Мать потеряла работу, а отец начал пить, что привело к разводу родителей. Чтобы выжить, женщина вместе с Настей продавала овощи на рынке, из-за чего в «Непоседах» в среде детей из обеспеченных семей Задорожная чувствовала себя неуютно.

Фото: РИА «Новости»

Карьера Насти Задорожной Параллельно с работой в «Непоседах» Настя пробовала себя в кино. Кастинг в «Ералаш» она провалила. Однако во время выступления на фестивале «Орленок» Задорожную увидел продюсер сериала «Простые истины» и пригласил вместе с некоторыми другими «непоседами» на прослушивание. Кастинг в итоге прошла только Настя. Девушка исполнила роль школьницы Анжелики Селиверстовой. Первые выпуски вышли в 1999 году. В проекте было около 350 серий, и он принес Задорожной популярность. После этого были съемки в сериале «Холостяки», но настоящая известность пришла благодаря проекту «Клуб». Задорожная сыграла главную героиню Василису. Сериал длился аж восемь сезонов.

Интересно В этом проекте Задорожная снялась в первой эротической сцене — вместе с Петром Федоровым. В саундтрек к сериалу вошли несколько песен Анастасии — «Зачем топтать мою любовь», «Пусть будет шоу», «Я больше не хочу верить», «Нет ничего сильнее любви» и «Буду». За последний трек она получила первый и единственный «Золотой граммофон».

Есть в карьере артистки и полные метры: в 2009 году она снялась в фильме «Любовь в большом городе» вместе с Алексеем Чадовым, Вилле Хаапасало, Верой Брежневой и Светланой Ходченковой. При бюджете в 3,5 миллиона долларов картина собрала в кинотеатрах девять миллионов. Затем была вторая часть, и одна из премий включила Настю в список самых сексуальных женщин шоу-бизнеса. Все фильмы, включая третью часть 2014 года, оказывались успешными в прокате.

Интересно В 2021 году Настя снялась в ремейке «Кавказской пленницы», где исполнила роль Нины.

Были в карьере Насти и театральные работы. Например, в 2018 году она сыграла одну из двух единственных ролей в спектакле «Ночь ее откровений» вместе с Валерием Николаевым.

Фото: Настя Задорожная в фильме «Любовь в большом городе» / РИА «Новости»

Многие знают Задорожную и как талантливую певицу. Детство в «Непоседах» дало Насте уверенность на сцене, плюс развитие нужных навыков и поставленный голос. В 2001 году она познакомилась с Петром Шекшеевым, который стал ее продюсером в 2003 году. Тогда артистка сделала первые записи на студии Юрия Айзеншписа, благодаря которому многие знают Диму Билана, и снялась в клипе группы «Смысловые галлюцинации». В декабре 2003 года Настя записала первый альбом «До 17 и старше». Премия «Рекордъ» назвала пластинку самой продаваемой. Этому поспособствовало участие Задорожной в проекте «Клуб». В альбом вошла песня «Зачем топтать мою любовь», ставшая саундтреком сериала, а также треки «Буду», «Любовь/нелюбовь», «Клуб (Пусть будет шоу)». Другие известные песни, которые исполнила Настя Задорожная: «Условный рефлекс»;

«Я больше не хочу верить»;

«Остановись»;

«Сердце пополам»;

Фит с M16 — «С ночи до утра» (саундтрек к проекту «Клуб счастья»);

«Раз Люблю» — саундтрек «Любовь в большом городе». В 2008 году артистка выступила в ледовом шоу «Звездный лед» — танцевала в паре с Сергеем Славновым, с которым какое-то время встречалась. А спустя три года стала участницей спортивно-развлекательного шоу «Большие гонки». В 2023 году Задорожная объявила о завершении актерской и музыкальной карьеры.

Фото: Nadezhda Lebedeva/Russian Look / www.globallookpress.com

Личная жизнь Насти Задорожной Артистка всегда предпочитала молчать о личной жизни. В поздних интервью она рассказала, что первой ее любовью стал Сергей Лазарев, но чувство не было взаимным. Первый поцелуй ей подарил «светленький из Smash» — Влад Топалов. На уровне сплетен Задорожной приписывали романы с сокурсником Петром Федоровым, продюсером Петром Шекшеевым, партнерами по съемочной площадке Маратом Башаровым, Гошей Куценко, Тимуром Батрутдиновым и Алексеем Чадовым. Но Настя отрицала, что была влюблена в кого-то из них. В 2011 году она жила с гражданским мужем — фигуристом Сергеем Славновым, с которым познакомилась на ледовом шоу. В 2020 году мир внезапно узнал об ее свадьбе — избранником стал IT-специалист Владимир Селиванов. С будущим мужем Настя познакомилась в самолете: они проболтали два часа, а после Задорожная оставила свой телефон. Артистка взяла фамилию мужа, а девичью фамилию начала использовать как творческий псевдоним. Семья переехала во Флориду: Владимиру нужно было находиться по работе в США. Весной 2024 года у пары родилась дочь Александра. Задорожная рожала в Майами.

Фото: Актер Алексей Чадов, певица Анастасия Задорожная и телеведущий Леонид Закашанский / РИА «Новости»

Откуда у Насти Задорожной шрам Долгое время артистка скрывала шрам на левой стороне лица возле носа, но в 2020 году перестала это делать, а у поклонников, естественно, возник вопрос, как он появился. По одной из версий, гулявших в Сети, в 2011 году Настя отдыхала на Бали со Славновым, и пару атаковала пьяная женщина. Сергей случайно задел ее, извинился, но та была настолько не в себе, что начала его оскорблять, а потом сцепилась с Настей.

Фото: Gennadii Usoev/Russian Look/ Задорожная с фигуристом Сергеем Славновым / www.globallookpress.com

Как Настя Задорожная живет сейчас После завершения карьеры Задорожная посвящала много времени волонтерской работе, подключалась к разным проектам с приютами, стремилась помочь животным, оставшимся без хозяев. Она воспитывает маленькую дочь и активно ведет соцсети. Правда, судя по некоторым видео, Анастасия тяжело переносит токсичных комментаторов. В 2025 году ее, например, сильно обидели замечания про внешность. На реплику «Как она постарела» звезда ответила, что знает, как выглядеть неотразимо, просто не хочет этого. «Я много лет работала в индустрии и знаю, как правильно себя снимать. Но я хочу быть настоящей — не потому, что мне лень, а чтобы всем было комфортно. Я хочу, чтобы вы жили свою прекрасную жизнь за пределами соцсетей, не стесняясь себя», — добавила актриса. Что стало причиной новых грустных заявлений Задорожной об идеальности, от которой она устала, пока неясно.