Сегодня 06:22 Одиночество, суды и алчные наследники. Неудобная правда о последних годах Ирины Мирошниченко 0 0 0 Фото: Natalia Shakhanova/Global Look Press / www.globallookpress.com Знаменитости

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Ирина Мирошниченко прожила жизнь, достойную чеховской пьесы — блистала на сцене, но ее последние годы были отмечены судебными тяжбами, болезнью и одиночеством. Почему квартира актрисы стала яблоком раздора, как дальние родственники распорядились ее наследием и почему коллеги называли ее последние роли «недоигранными» — в материале 360.ru.

Мирошниченко была актрисой, чьй талант покорил миллионы, а жизнь оказалась похожа на драматический спектакль с горьким финалом. В последние годы она, некогда блиставшая на сцене и в кино, оказалась втянута в унизительный скандал с отчимом и судилась из-за квартиры. А после смерти ее московское жилище, где когда-то собирался театральный бомонд, растащили дальние родственники. У Мирошниченко не было своих детей, а потому защитить ее наследие было некому. Последний скандал Квартира в Большом Гнездниковском переулке в Москве досталась Ирине от отца — фронтовика Петра Вайнштейна. После смерти матери актрисы Екатерины в 2005 году ее третий муж и отчим Ирины, аккомпаниатор Яков Розенкер, потребовал долю в жилье, хотя уже несколько лет, как прекратил общение с обеими женщинами. В 2004–2006 годах Розенкер подал серию исков, обвиняя актрису в «краже» квартиры через договор пожизненной ренты, которая та заключила после первых посягательств отчима. Он утверждал, что якобы вложил в ремонт все сбережения, а Мирошниченко «выгнала его на улицу».

Фото: РИА «Новости»

При этом, у него самого была квартира, где он и проживал все это время. К тому же, по словам матери актрисы, мужчина сам ушел из семьи. Ирина старалась не афишировать и не комментировать этот конфликт публично. Розенкер, напротив, старался поднять как можно шума в СМИ и давал интервью, обливая артистку грязью. Подруга актрисы Наталья Першина позже объясняла, почему та избегала публичных комментариев: Ирина не хотела оправдываться за то, что не было правдой, а к тому же не хотела участвовать в спектакле своего отчима. В итоге, суд учел расписку Розенкера об отказе от претензий на квартиру, которую он написал еще в 1980-х, и заключение психиатров о его неадекватности. Женщина осталась при своем имуществе.

Фото: РИА «Новости»

Это молчаливое противостояние стало прологом к затворничеству актрисы в последние годы. После скандала она не упоминала Розенкера, к которому и без того относилась холодно, а свой дом постепенно превратила в крепость, куда пускала лишь избранных. Преодолевая боль В 2021 году 79-летняя Мирошниченко перенесла тяжелую пневмонию, но через месяц вернулась на сцену. Коллеги вспоминали, как она репетировала, преодолевая одышку — «будто доказывала себе, что еще может». Кроме того, давали о себе знать травмы, которые актриса получила в ДТП несколько десятилетий назад. Из-за этого у нее постоянно болел позвоночник. Несмотря на это, театр оставался ее убежищем до самого конца. В 2022 году она сыграла Раневскую в «Вишневом саде» — роль, которую мечтала исполнить с юности. Актриса отвергала предложения играть «типичных бабушек», заявляя, что не хочет быть «реквизитом для второстепенных ролей». Даже ослабев, Мирошниченко выбирала только те проекты, где чувствовала вызов.

Фото: РИА «Новости»

Боль отступала лишь на сцене. Коллеги актрисы вспоминали, что во время спектакля она преображалась — казалось, болезнь не властна над ней. Но за кулисами Мирошниченко вновь брала трость и передвигалась с трудом. Последний удар случился в день ее рождения 24 июля 2023 года. Врачи настаивали на госпитализации, но актриса отказалась — «не хотела умирать в больничных стенах». В конце июля женщину все же госпитализировали, так как у нее начался сепсис и развилась полиорганная недостаточность. Сердце Ирины Мирошниченко остановилось 3 августа. Разрыв между сценическим горением и телесной немощью стал ее последней драматической ролью. После смерти актрисы именно театральные коллеги, а не родственники, организовали прощание — будто завершая незаконченный спектакль. Кому досталась Ирина Мирошниченко После ухода Ирины Мирошниченко ее наследие оказалось разорванным между юридическими формальностями и человеческим равнодушием. Квартиры в центре Москвы, где когда-то собирался цвет театральной интеллигенции, перешли к дальним родственникам, которые видели в них лишь объекты недвижимости. Консьержка, которая работала в доме, где жила актриса, вспоминала, что сразу после смерти стали появляться родственники, которые до того никогда не приходили к женщине. По ее словам, они вынесли все до последней фотографии.

Фото: РИА «Новости»

Личные вещи, театральные костюмы и архивные материалы разошлись по разным уголкам: что-то попало в Музей МХАТ благодаря коллегам, что-то оказалось в частных коллекциях. Символичной стала история с бронзовым памятником на Троекуровском кладбище. Скульптор, никогда не знавший Мирошниченко лично, изобразил ее с обнаженной ногой. Коллеги и друзья актрисы возмутились, так как, по их словам, сама артистка сочла бы это вульгарным.

Фото: РИА «Новости»

Но настоящим памятником Ирине Мирошниченко остаются не бронзовые изваяния и не опустевшие квартиры, а ее роли — от одухотворенной Магдалины у Тарковского до эксцентричной мадам Вонг. От святой до авантюристки В 1963 году студентку Мирошниченко едва не отчислили из Школы-студии МХАТ за съемки без разрешения в «Я шагаю по Москве». Этот дебют стал предвестником ее независимого характера.

Три года спустя Тарковский доверил ей роль Магдалины в «Андрее Рублеве» — без единого слова, но с потрясающей пластикой. Критики отмечали, что ее героиня «говорила глазами». Всенародную любовь актрисе принесли 1980-е. В драме «Вам и не снилось…» она создала образ матери, ставший одним из символов советского кино. А в «Тайнах мадам Вонг» перевоплотилась в эксцентричную авантюристку с сигаретой в зубах. Никита Михалков говорил, что Мирошниченко могла быть святой и грешницей в одном кадре. Эта способность к трансформации и стала ее творческой визитной карточкой. Даже в эпизодических ролях она оставалась незабываемой. Режиссер Марк Розовский вспоминал, что она умела сделать из двух реплик маленький шедевр.

Фото: РИА «Новости»

Ее карьера охватила полвека — от хрущевской оттепели до путинской эпохи. Но главной ролью так и осталась сама Ирина Мирошниченко — актриса, которую невозможно было загнать в рамки одного амплуа. Роль, которую она так и не доиграла Ирина Мирошниченко оставила после себя парадоксальное наследие — десятки ярких ролей, но никого, кто хранил бы ее личную историю. Ее театральные персонажи переживут века, а могилу на Троекуровском кладбище редко кто посещает. Судьба распорядилась так, что главную роль — роль самой себя — актриса так и не сыграла до конца. Она достоверно изображала на сцене материнскую любовь, но не оставила детей, убедительно играла страсть, но умерла в одиночестве, так и не найдя подходящего человека. Как заметил один из ее коллег, «она играла чужие судьбы, а свою так и не дописала до конца». Эти слова стали эпиграфом к жизни, которая сама по себе достойна чеховской пьесы.