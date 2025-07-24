Одиночество, суды и алчные наследники. Неудобная правда о последних годах Ирины Мирошниченко
Ирина Мирошниченко прожила жизнь, достойную чеховской пьесы — блистала на сцене, но ее последние годы были отмечены судебными тяжбами, болезнью и одиночеством. Почему квартира актрисы стала яблоком раздора, как дальние родственники распорядились ее наследием и почему коллеги называли ее последние роли «недоигранными» — в материале 360.ru.
Мирошниченко была актрисой, чьй талант покорил миллионы, а жизнь оказалась похожа на драматический спектакль с горьким финалом. В последние годы она, некогда блиставшая на сцене и в кино, оказалась втянута в унизительный скандал с отчимом и судилась из-за квартиры. А после смерти ее московское жилище, где когда-то собирался театральный бомонд, растащили дальние родственники. У Мирошниченко не было своих детей, а потому защитить ее наследие было некому.
Последний скандал
Квартира в Большом Гнездниковском переулке в Москве досталась Ирине от отца — фронтовика Петра Вайнштейна. После смерти матери актрисы Екатерины в 2005 году ее третий муж и отчим Ирины, аккомпаниатор Яков Розенкер, потребовал долю в жилье, хотя уже несколько лет, как прекратил общение с обеими женщинами.
В 2004–2006 годах Розенкер подал серию исков, обвиняя актрису в «краже» квартиры через договор пожизненной ренты, которая та заключила после первых посягательств отчима. Он утверждал, что якобы вложил в ремонт все сбережения, а Мирошниченко «выгнала его на улицу».
При этом, у него самого была квартира, где он и проживал все это время. К тому же, по словам матери актрисы, мужчина сам ушел из семьи.
Ирина старалась не афишировать и не комментировать этот конфликт публично. Розенкер, напротив, старался поднять как можно шума в СМИ и давал интервью, обливая артистку грязью.
Подруга актрисы Наталья Першина позже объясняла, почему та избегала публичных комментариев: Ирина не хотела оправдываться за то, что не было правдой, а к тому же не хотела участвовать в спектакле своего отчима.
В итоге, суд учел расписку Розенкера об отказе от претензий на квартиру, которую он написал еще в 1980-х, и заключение психиатров о его неадекватности. Женщина осталась при своем имуществе.
Это молчаливое противостояние стало прологом к затворничеству актрисы в последние годы. После скандала она не упоминала Розенкера, к которому и без того относилась холодно, а свой дом постепенно превратила в крепость, куда пускала лишь избранных.
Преодолевая боль
В 2021 году 79-летняя Мирошниченко перенесла тяжелую пневмонию, но через месяц вернулась на сцену. Коллеги вспоминали, как она репетировала, преодолевая одышку — «будто доказывала себе, что еще может».
Кроме того, давали о себе знать травмы, которые актриса получила в ДТП несколько десятилетий назад. Из-за этого у нее постоянно болел позвоночник.
Несмотря на это, театр оставался ее убежищем до самого конца. В 2022 году она сыграла Раневскую в «Вишневом саде» — роль, которую мечтала исполнить с юности.
Актриса отвергала предложения играть «типичных бабушек», заявляя, что не хочет быть «реквизитом для второстепенных ролей». Даже ослабев, Мирошниченко выбирала только те проекты, где чувствовала вызов.
Боль отступала лишь на сцене. Коллеги актрисы вспоминали, что во время спектакля она преображалась — казалось, болезнь не властна над ней. Но за кулисами Мирошниченко вновь брала трость и передвигалась с трудом.
Последний удар случился в день ее рождения 24 июля 2023 года. Врачи настаивали на госпитализации, но актриса отказалась — «не хотела умирать в больничных стенах».
В конце июля женщину все же госпитализировали, так как у нее начался сепсис и развилась полиорганная недостаточность. Сердце Ирины Мирошниченко остановилось 3 августа.
Разрыв между сценическим горением и телесной немощью стал ее последней драматической ролью. После смерти актрисы именно театральные коллеги, а не родственники, организовали прощание — будто завершая незаконченный спектакль.
Кому досталась Ирина Мирошниченко
После ухода Ирины Мирошниченко ее наследие оказалось разорванным между юридическими формальностями и человеческим равнодушием. Квартиры в центре Москвы, где когда-то собирался цвет театральной интеллигенции, перешли к дальним родственникам, которые видели в них лишь объекты недвижимости.
Консьержка, которая работала в доме, где жила актриса, вспоминала, что сразу после смерти стали появляться родственники, которые до того никогда не приходили к женщине. По ее словам, они вынесли все до последней фотографии.
Личные вещи, театральные костюмы и архивные материалы разошлись по разным уголкам: что-то попало в Музей МХАТ благодаря коллегам, что-то оказалось в частных коллекциях.
Символичной стала история с бронзовым памятником на Троекуровском кладбище. Скульптор, никогда не знавший Мирошниченко лично, изобразил ее с обнаженной ногой. Коллеги и друзья актрисы возмутились, так как, по их словам, сама артистка сочла бы это вульгарным.
Но настоящим памятником Ирине Мирошниченко остаются не бронзовые изваяния и не опустевшие квартиры, а ее роли — от одухотворенной Магдалины у Тарковского до эксцентричной мадам Вонг.
От святой до авантюристки
В 1963 году студентку Мирошниченко едва не отчислили из Школы-студии МХАТ за съемки без разрешения в «Я шагаю по Москве». Этот дебют стал предвестником ее независимого характера.
Три года спустя Тарковский доверил ей роль Магдалины в «Андрее Рублеве» — без единого слова, но с потрясающей пластикой. Критики отмечали, что ее героиня «говорила глазами».
Всенародную любовь актрисе принесли 1980-е. В драме «Вам и не снилось…» она создала образ матери, ставший одним из символов советского кино. А в «Тайнах мадам Вонг» перевоплотилась в эксцентричную авантюристку с сигаретой в зубах.
Никита Михалков говорил, что Мирошниченко могла быть святой и грешницей в одном кадре. Эта способность к трансформации и стала ее творческой визитной карточкой.
Даже в эпизодических ролях она оставалась незабываемой. Режиссер Марк Розовский вспоминал, что она умела сделать из двух реплик маленький шедевр.
Ее карьера охватила полвека — от хрущевской оттепели до путинской эпохи. Но главной ролью так и осталась сама Ирина Мирошниченко — актриса, которую невозможно было загнать в рамки одного амплуа.
Роль, которую она так и не доиграла
Ирина Мирошниченко оставила после себя парадоксальное наследие — десятки ярких ролей, но никого, кто хранил бы ее личную историю. Ее театральные персонажи переживут века, а могилу на Троекуровском кладбище редко кто посещает.
Судьба распорядилась так, что главную роль — роль самой себя — актриса так и не сыграла до конца. Она достоверно изображала на сцене материнскую любовь, но не оставила детей, убедительно играла страсть, но умерла в одиночестве, так и не найдя подходящего человека.
Как заметил один из ее коллег, «она играла чужие судьбы, а свою так и не дописала до конца». Эти слова стали эпиграфом к жизни, которая сама по себе достойна чеховской пьесы.