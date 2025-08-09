Новый удар по Лондону. Раскрылись интимные тайны британского принца

Принц Эндрю переспал с 12 женщинами за первые 12 месяцев своего брака

Принц Эндрю, герцог Йоркский, в первый год брака с Сарой Фергюсон имел связи более чем с десятком женщин. Об этом сообщил The Daily Beast со ссылкой на биографа Эндрю Лауни.

Лауни недавно выпустил биографию Entitled: The Rise and Fall of the House of York. Он утверждает что получил информацию от бывшего водителя принца.

«Береговая вдова» Сара Фергюсон

По словам Лауни, Саре Фергюсон тяжело далось осознание, что после свадьбы в июле 1986 года она станет так называемой «береговой вдовой» — в то время Эндрю служил в британском флоте и часто отсутствовал. Разочарование в браке, как утверждает автор, подтолкнуло герцогиню к собственным романам.

Одним из ее партнеров был Джон Брайан, с которым она встречалась шесть лет, начиная с 1991-го. Он рассказывал, что Эндрю отсутствовал дома около 250 дней в году и практически не видел детей.

Ссоры доходили до драк?

Лауни также приводит слова другого источника, по которым ссоры между супругами порой «граничили с домашним насилием». Фергюсон якобы говорила подруге, что ее муж «никогда не был в супермаркете» и предпочитал проводить время за просмотром гольфа по телевизору.

Попытки обсудить семейные проблемы с ныне покойной королевой, по данным книги, быстро сводились к разговорам о собаках и лошадях.

Репутация королевской семьи под угрозой

The Daily Beast утверждает, что в королевских кругах публикация вызвала тревогу из-за возможного удара по репутации монархии.

The Daily Telegraph писала, что принц Уильям понимает угрозу, которую его дядя представляет для престола, и готов поддержать лишение Эндрю титула «принц».

Скандал усугубляется прошлым герцога: он лишился военных званий и права использовать титул Его Королевское Высочество на фоне дела Джеффри Эпштейна.

Первые обвинения прозвучали от Вирджинии Джуффре. Она уверяла, что принц Эндрю занимался с ней сексом, когда ей было всего 17 лет. По ее словам, во время интимных моментов он «обливался потом».

Принц отверг обвинения, в интервью объяснив, что в указанный день был с детьми в пиццерии и вообще «физически не может потеть» из-за некоего заболевания.