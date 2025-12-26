Сегодня 16:43 Новый ход Долиной: как вернуть любовь россиян после потери квартиры и репутации Пиар-специалист Асадова представила стратегию для Долиной после выселения 0 0 0 Фото: Shatokhina Natalia/news.ru / www.globallookpress.com Шоу-бизнес

Знаменитости

Мосгорсуд

Суд

Адвокаты

Деньги

Квартиры

Лариса Долина

Громкое дело Ларисы Долиной закрыто: отгремел Верховный суд, вернувший Полине Лурье спорную квартиру в Хамовниках. Мосгорсуд 25 декабря выселил певицу из этого жилья. Что теперь? Россияне чествуют Игоря Краснова, поздравляют Лурье и ее адвоката, а у звезды пока одни потери: помимо жилья и миллионов, которые уплыли аферистам, они еще и репутационные. Как же быть артистке, чтобы не остаться «Ларисой — похитительницей новоселья»?

Лурье против Долиной: главные итоги судебного процесса За судебным процессом Долина — Лурье следила, без преувеличения, вся Россия. И дело даже не в стоимости дорогущей квартиры и не в статусе певицы, хотя у нас, будем честны, любят порадоваться, когда богатые тоже плачут. Причина была в поразительной несправедливости, ошибках судов и последствиях, которые кейс артистки оказал на весь рынок вторичной недвижимости. Пока материалы добирались до Верховного суда, трясло и тех, кто собирался покупать вторичное жилье, и тех, кто подумывал о том, чтобы его продать.

А сколько семей пострадали от эффекта Долиной, когда их выставили из честно купленного жилья пенсионерки, осознавшие, что они продали его из-за мошенников? Сразу вот не поняли, а потом ка-а-ак поняли... И понеслась.

Фото: Pavel Kashaev/Global Look Press / www.globallookpress.com

Кто прав, кто виноват в этой истории, уже постановил ВС. Причем только на заседании коллегии 16 декабря россияне наконец смогли следить за тем, что происходит в зале, что говорят адвокаты сторон. И юрист, представлявшая интересы певицы, многих откровенно поразила. Конечно, сторона защиты должна, простите за тавтологию, защищать своего клиента, но доводы этого юриста были настолько удивительны, что вопросов к судам, которые стояли на стороне Долиной до этого момента, стало еще больше.

Помимо этого, Лурье посылали какие-то странные мировые соглашения с кучей уступок. Непонятно, честно говоря, на что адвокаты певицы в этот момент рассчитывали. Дайте пожить до 10 января, дайте время собрать вещи, а вот еще бы неплохо с вас денег за оплату ЖКУ получить. Последний пункт, впрочем, Мария Пухова усиленно отрицала.

Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press / www.globallookpress.com

Но все это уже не так важно. Квартира теперь точно не за Долиной. И это, разумеется, не единственная ее потеря. Деньги, которые она получила от ее продажи, ушли мошенникам. Помимо этого, звезда несет репутационные потери: с конца ноября Лариса Александровна стала «Ларисой — похитительницей новоселья» в соцсетях, и это самый безобидный пример.

Так как ей теперь быть? Каким будет следующий ход? В Сети артистке уже советуют написать песню по мотивам суда с Лурье. Скандальный получился бы хит. Звезда, впрочем, пока никаких комментариев не дает и планами не делится. Может быть, действительно верит, что в соцсетях ее не любят только боты, а верные слушатели будут ходить на концерты вопреки всему.

Фото: Belkin Alexey/news.ru / www.globallookpress.com

Как Долиной восстановить репутацию По мнению эксперта по коммуникациям, репутации и системному PR Гаянэ Асадовой, говорить о том, что на шоу Долиной уже никто не ходит и не будет ходить из-за суда за жилье, действительно некорректно. «После решения Верховного суда было два выхода на сцену: участие в концерте Григория Лепса и ее собственный камерный сольный вечер в Москве. В первом случае мы увидели холодную, сдержанную реакцию зала, во втором — почти полный зал и очень теплый прием, аплодисменты и живой отклик публики», — отметила специалист в беседе с 360.ru.

У Долиной сохраняется крепкое лояльное ядро аудитории, которая ее по‑прежнему любит и поддерживает. В больших публичных скандалах так часто и бывает: часть людей превращается в ярых противников, часть — в столь же ярких защитников, а нейтральные раньше зрители примыкают к одному из лагерей. Так что парадоксальным образом этот кризис может даже укрепить ее лояльное ядро и обеспечить заполняемость сольных концертов. Гаянэ Асадова

Заявление о полной отмены певицы — тоже чрезмерное, убеждена Асадова. Оно некорректно и с точки зрения индустрии, и с точки зрения фактов: ее выступления не вырезали из новогоднего эфира, от ее участия в крупных музыкальных программах не отказались. Хотя для настоящей институциональной отмены пришлось бы убрать звезду и из телепрограмм, и из концертных сеток. «Мы видим другое: жесткий общественный хейт и бойкоты на фоне того, что индустрия все равно оставляет ей место в большом эфире», — подчеркнула собеседница 360.ru.

Фото: Roman Naumov/URA.RU / www.globallookpress.com

Сейчас, по мнению Асадовой, задача Долиной не столько «реабилитироваться», сколько не усугубить уже нанесенный ущерб. Таким образом, задача минимум — остановить рост репутационных потерь, а задача максимум — постепенно их сгладить. Для этого ей нужно принципиально изменить рамку: перестать отстаивать образ единственной жертвы и признать, что Лурье и другие добросовестные покупатели — такие же заложники этой схемы, как и она, пояснила эксперт.

После решения Верховного суда и Мосгорсуда нужно честно сказать: «Я полтора года боролась, но суды вынесли решения, я проиграла и принимаю этот результат. Я согласна с решением Верховного суда и уважаю права добросовестного покупателя. Гаянэ Асадова

Ошибка с мировым соглашением для Лурье

Отдельно Асадова отметила провальную идею с предложением Долиной вернуть Лурье деньги за квартиру. Слова об этом прозвучали в эфире «Пусть говорят». И тоже поразили всех в самое сердце: легко пообещать вернуть деньги, которых у тебя нет, когда-нибудь, а квартиру, в которой ты живешь, оставить себе.

Фото: Roman Denisov/Global Look Press / www.globallookpress.com

«Попытка мирового соглашения, где возврат 112 миллионов растягивался на три года, была репутационной ошибкой. В нашем правовом поле есть понятие „разумный срок“, и три года для человека, который уже полтора года живет и без квартиры, и без денег, — очевидно неразумны», — подчеркнула специалист. Разумеется, в глазах общества это выглядело не как шаг навстречу, а как подачка и продолжение борьбы за максимум комфорта для себя. Отсюда и негативная реакция: вместо того чтобы завершить конфликт, заявление только усилило ощущение несправедливости для покупателя. Что касается данных о намерении взыскать с Лурье порядка миллиона за коммунальные услуги — это тоже вызывает большие вопросы. Да, Мария Пухова, как мы уже сказали выше, это опровергла. Но информация об угрозах уже разлетелась по СМИ и Telegram-каналам.

Подобные заявления в публичном поле недопустимы. Это создает образ человека, который, проиграв суды, продолжает давить на добросовестного покупателя и фактически демонстрирует несогласие с системой. Общество считывает это как наглость и жадность, а не как попытку справедливости, и мы рискуем получить новую волну возмущения. Гаянэ Асадова

Помимо этого, продолжила Асадова, такая линия несет еще и юридические риски, ведь при желании Лурье может заявить встречные требования — например, компенсировать ей расходы на съемное жилье или проценты по кредиту, если квартира покупалась с привлечением заемных средств.

Фото: Belkin Alexey/news.ru / www.globallookpress.com

Так что подобные гипотетические иски о ЖКУ со стороны певицы ударят по ее репутации сильнее любых мемов. И ей самой, и ее адвокатам нужно очень хорошо это осознать. Стратегия для Долиной после выселения На данном этапе артистке правильным было бы придерживаться максимально взрослой и ответственной позиции, убеждена Асадова. И первым шагом могло бы стать публичное признание решения Верховного суда и Мосгорсуда, отказ от дальнейших исков к Лурье и любых намеков на торг «коммуналка взамен отсрочки выселения».

На втором этапе певице нужно четко обозначить, что она больше не будет воевать за эту квартиру, заявить о том, что Лурье с детьми должна в нее въехать, ведь для нее это дом, а для самой Долиной — болезненный, но уже пройденный урок.

Фото: Roman Naumov/URA.RU / www.globallookpress.com

«Третье — перейти из позиции конфликта в позицию социально значимого действия. Это может быть участие в рабочих группах по защите добросовестных покупателей, поддержка законодательных инициатив, создание фонда помощи добросовестных покупателей от подобных схем. То есть фактически сказать: „Я больше не символ проблемы, я хочу стать частью решения“», — добавила Асадова. В такой рамке, по прогнозу эксперта, лояльное ядро Долиной может не просто сохраниться, а со временем даже вырасти — за счет тех, кто увидит в ней человека, способного признать ошибки и взять ответственность, а не только цепляться за квадратные метры.