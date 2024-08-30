«Новое вдохновение». Серябкина и Лакоста сняли клип на совместный трек «По улицам»

Ольга Серябкина рассказала о работе с Костой Лакостой над клипом «По улицам»

Фото: РИА «Новости»

Артисты Ольга Серябкина и Костя Лакоста выпустили совместный трек «По улицам». Певица выступила от лица девушки, которая запретила своему молодому человеку приходить к ней нетрезвым, а вступивший с ней в диалог артист заявил, что не хочет ее терять. Сразу после премьеры песни артисты выпустили клип. О том, как над ним шла работа, исполнители рассказали ведущей 360.ru Марусе Михейчик.

Серябкина призналась, что сама идея совместной работы принадлежит Лакосте. Она пояснила, что коллега по цеху предложил записать совместный фит и прислал уже готовый трек, который ей понравился.

«У нас разные стили, но в этом и суть коллаборации — находить общие точки, находить визуал и звучание, Вообще, общий вайб трека на каком-то правильном балансе. В этом и есть суть коллаборации. Для меня это новое вдохновение», — поделилась певица.

Лакоста оказался более лаконичен. Он заявил, что идея клипа пришла от Вселенной, а сами съемки оценил словами «все прошло ровненько».

Клип снимали на теннисном корте. К съемкам, кроме главных исполнителей трека, также привлекли Мию Бойку, Элджея, Ника Рина и ставшего звездой социальных сетей бортпроводника Данилу.

Также в съемках приняла участие российская теннисистка Светлана Кузнецова. Серябкина призналась, что давно знакома со спортсменкой и для нее большая честь, что та согласилась принять участие в клипе.

«Это огромная честь, огромное счастье и огромная гордость, что Светлана Кузнецова приняла участие в съемках. Думаю, что буду гордиться всегда. Для моего сына это тоже станет огромным вдохновением для занятий теннисом», — подчеркнула певица.

Серябкина добавила, что Костя Лакоста проявил себя на корте как настоящий спортсмен.

«Он классно играет в теннис. Насколько я знаю, Костя профессионально занимался этим видом спорта и продолжает регулярно играть», — отметила она.

Серябкина добавила, что еще одну героиню для клипа нашла практически случайно. Певица решила, что выйдет на корт в форме российского дизайнера. Когда она приехала на примерку, то познакомилась с автором своего костюма Полиной Репик.

«Я сразу поняла, что это та самая судья, которая нам нужна. Красивая, немного строгая, но при этом очень теплая», — добавила певица.

Серябкина подчеркнула, что клип понравится всем зрителям, потому что в съемках приняли участие абсолютно разные артисты, но все яркие и харизматичные.

Patriot и F-16 — они, если честно, не пара, не пара, не пара…

dpa

«Новое вдохновение». Серябкина и Лакоста сняли клип на совместный трек «По улицам»

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