«Новое вдохновение». Серябкина и Лакоста сняли клип на совместный трек «По улицам»
Ольга Серябкина рассказала о работе с Костой Лакостой над клипом «По улицам»
Артисты Ольга Серябкина и Костя Лакоста выпустили совместный трек «По улицам». Певица выступила от лица девушки, которая запретила своему молодому человеку приходить к ней нетрезвым, а вступивший с ней в диалог артист заявил, что не хочет ее терять. Сразу после премьеры песни артисты выпустили клип. О том, как над ним шла работа, исполнители рассказали ведущей 360.ru Марусе Михейчик.
Серябкина призналась, что сама идея совместной работы принадлежит Лакосте. Она пояснила, что коллега по цеху предложил записать совместный фит и прислал уже готовый трек, который ей понравился.
«У нас разные стили, но в этом и суть коллаборации — находить общие точки, находить визуал и звучание, Вообще, общий вайб трека на каком-то правильном балансе. В этом и есть суть коллаборации. Для меня это новое вдохновение», — поделилась певица.
Лакоста оказался более лаконичен. Он заявил, что идея клипа пришла от Вселенной, а сами съемки оценил словами «все прошло ровненько».
Клип снимали на теннисном корте. К съемкам, кроме главных исполнителей трека, также привлекли Мию Бойку, Элджея, Ника Рина и ставшего звездой социальных сетей бортпроводника Данилу.
Также в съемках приняла участие российская теннисистка Светлана Кузнецова. Серябкина призналась, что давно знакома со спортсменкой и для нее большая честь, что та согласилась принять участие в клипе.
«Это огромная честь, огромное счастье и огромная гордость, что Светлана Кузнецова приняла участие в съемках. Думаю, что буду гордиться всегда. Для моего сына это тоже станет огромным вдохновением для занятий теннисом», — подчеркнула певица.
Серябкина добавила, что Костя Лакоста проявил себя на корте как настоящий спортсмен.
«Он классно играет в теннис. Насколько я знаю, Костя профессионально занимался этим видом спорта и продолжает регулярно играть», — отметила она.
Серябкина добавила, что еще одну героиню для клипа нашла практически случайно. Певица решила, что выйдет на корт в форме российского дизайнера. Когда она приехала на примерку, то познакомилась с автором своего костюма Полиной Репик.
«Я сразу поняла, что это та самая судья, которая нам нужна. Красивая, немного строгая, но при этом очень теплая», — добавила певица.
Серябкина подчеркнула, что клип понравится всем зрителям, потому что в съемках приняли участие абсолютно разные артисты, но все яркие и харизматичные.