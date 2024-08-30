«Новое вдохновение». Серябкина и Лакоста сняли клип на совместный трек «По улицам»

Ольга Серябкина рассказала о работе с Костой Лакостой над клипом «По улицам»

Артисты Ольга Серябкина и Костя Лакоста выпустили совместный трек «По улицам». Певица выступила от лица девушки, которая запретила своему молодому человеку приходить к ней нетрезвым, а вступивший с ней в диалог артист заявил, что не хочет ее терять. Сразу после премьеры песни артисты выпустили клип. О том, как над ним шла работа, исполнители рассказали ведущей 360.ru Марусе Михейчик.

Серябкина призналась, что сама идея совместной работы принадлежит Лакосте. Она пояснила, что коллега по цеху предложил записать совместный фит и прислал уже готовый трек, который ей понравился.

«У нас разные стили, но в этом и суть коллаборации — находить общие точки, находить визуал и звучание, Вообще, общий вайб трека на каком-то правильном балансе. В этом и есть суть коллаборации. Для меня это новое вдохновение», — поделилась певица.

Лакоста оказался более лаконичен. Он заявил, что идея клипа пришла от Вселенной, а сами съемки оценил словами «все прошло ровненько».

Клип снимали на теннисном корте. К съемкам, кроме главных исполнителей трека, также привлекли Мию Бойку, Элджея, Ника Рина и ставшего звездой социальных сетей бортпроводника Данилу.