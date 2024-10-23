Сегодня 17:15 «Какой же гнидой надо быть?» Noize MC осудили за перепевку хитов на украинском 0 0 0 Фото: Anton Belitsky / Global Look Press Знаменитости

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Иван Алексеев*, более известный публике как Noize MC*, уехал из России два года назад и продолжает давать концерты за рубежом. Фанаты рэпера отмечают, что его творчество изменилось в сторону проукраинского: он читает хиты на украинском языке, использует на выступлениях флаг этой страны. Русскоязычная аудитория, мягко говоря, шокирована. Чем еще известен Noize MC* — в материале 360.ru.

Концерт Noize MC* в Барселоне На днях в Барселоне состоялся концерт Noize MC*, откуда русские фанаты ушли разочарованными. Артист перепевал свои хиты на украинском языке, забывал слова, размахивал украинским флагом. Из-за этого в Twitter началось бурное обсуждение поступка рэпера. Побывавшая на барселонском выступлении девушка заявила, что впервые в жизни захотела вернуть деньги за билет на концерт. Она отметила, что совершенно не понимала, куда пришла, и пожалела о том, что потратилась на типичный обман со стороны человека, уехавшего из России.

Я отдала деньги за концерт исполнителя, который был мне дорог как ощущение дома, России, символизма, если хотите. Во времена протестов мы слушали его треки, он был тем культурным полем, казалось, где можно найти свое место. Поклонница Noize MC*

Расстроенная девушка добавила, что «теперь это украинский артист, для украинцев». «Какой же гнидой надо быть, чтобы сменить свой флаг на чужой?» — задался вопросом другой фанат рэпера-иноагента.

Фото: Andrei Ladygin/Russian Look / Global Look Press

Биография Noize MC* Noize MC* (настоящее имя — Иван Александрович Алексеев*) родился 9 марта 1985 года в городе Ярцево Смоленской области. С детства увлекался музыкой, его отец был музыкантом. Когда родители развелись, Иван* с матерью переехал в Белгород. В возрасте девяти лет мальчик начал писать стихи, в 10 — первые треки. Он выбрал творческий псевдоним на школьных дискотеках, где дешевая аппаратура всегда «фонила» и «хрипела», то есть создавала шум. На английском noise переводится как «шум». Аббревиатура MC происходит от master of ceremony. MC в хип-хоп-культуре называют ведущих на вечеринках или диджеев.

Интересно Иван Алексеев* занимался в музыкальной школе и освоил игру на гитаре. В 13 лет играл в группе «Рычаги машин», которую собрал сам. В это время горячо полюбил творчество иностранных групп Nirvana и The Prodigy. Иван Алексеев* занимался в музыкальной школе и освоил игру на гитаре. В 13 лет играл в группе «Рычаги машин», которую собрал сам. В это время горячо полюбил творчество иностранных групп Nirvana и The Prodigy.

В 2002 году Иван* окончил школу с золотой медалью и поступил в Российский государственный гуманитарный университет в Москве. В общежитии собрал ребят и создал музыкальную группу Protivo Gunz. В начале карьеры Алексеев* выступал на небольших уличных площадках вместе со своим коллективом, постепенно завоевывая популярность. На третьем курсе перебрался из общежития на съемную квартиру, где хранил все музыкальное оборудование.

Фото: Anton Belitsky/Russian Look / Global Look Press

Карьера Noize MC* В 2006 году рэпер подписал контракт с лейблом Respect Production и ушел в сольное плавание. Победив в конкурсе Urban Sound, Иван* получил возможность снять клип на композицию «Песня для радио», который попал в ротацию телеканала «Муз-ТВ». Спустя год музыкант и Respect Production подписали контракт с российским подразделением Universal Music Group. Noize MC* победил в интернет-баттле русскоязычных рэперов. Его песня «За закрытой дверью» вошла в сотню лучших песен MTV 2007-го. В следующем году Алексеев* ушел от лейбла и записал первый сольный альбом The Greatest Hits vol. 1. В него включили треки «За закрытой дверью», «Из окна» и «Кантемировская».

Интересно Вторым альбомом стал сборник треков под названием «Последний альбом». В него вошли такие композиции, как «Устрой дестрой» и «Красный октябрь». Исполнитель стал обладателем престижных премий музыкальных телеканалов и СМИ, его имя внесли в список Forbes. На тот момент Noize MC* прилично зарабатывал, но не сбавлял темпов. Вторым альбомом стал сборник треков под названием «Последний альбом». В него вошли такие композиции, как «Устрой дестрой» и «Красный октябрь». Исполнитель стал обладателем престижных премий музыкальных телеканалов и СМИ, его имя внесли в список Forbes. На тот момент Noize MC* прилично зарабатывал, но не сбавлял темпов.

Впоследствии выпустил еще семь студийных альбомов и десятки хитов, которые фанаты знают наизусть.

Фото: Anton Belitsky/Russian Look / Global Look Press

Скандалы с Noize MC* Noize MC* известен не только музыкальными достижениями, но и гражданской позицией: в частности, он выступает за свободу слова и права человека. Вместе с Монеточкой* рэпер записал трек «Люди с автоматами», который имеет антимилитаристский смысл. Также они создали композицию «Чайлдфри», после чего депутаты Госдумы Виталий Милонов и Эрнест Макаренко призвали запретить творчество Noize MC*. У Алексеева* были проблемы с Госнаркоконтролем из-за выступления на фестивале энергетика Jaguar. На концерте в Волгограде Noize MC* оскорбил сотрудников правоохранительных органов, за что получил административку.

Фото: Anton Belitsky/Russian Look / Global Look Press

Политическая позиция Noize MC* В последнем интервью блогеру Юрию Дудю* Алексеев* рассказал, что всю жизнь противостоит государству, с 2014 года поддерживает Украину, а с 2011-го думал об отъезде из России. В 2021-м творчеством рэпера заинтересовался Следственный комитет. Спустя год артист выступил против СВО. Вместе с Монеточкой они устроили в Европе благотворительный тур для украинских беженцев. В ноябре 2022-го Noize MC* признали иноагентом.

Интересно Весной 2024-го стало известно, что Noize MC* может стать фигурантом уголовного дела об уклонении от обязанностей иностранного агента. Весной 2024-го стало известно, что Noize MC* может стать фигурантом уголовного дела об уклонении от обязанностей иностранного агента.

В начале 2022 года Noize MC* покинул Россию и переехал с семьей в Литву. Он признался, что полюбил Вильнюс, где обосновался на ПМЖ.

Личная жизнь Noize MC* В 2008 году Алексеев* на своем концерте познакомился с Анной. Позднее она стала его женой. В 2010-м у пары родился сын Василий, в 2012-м — Михаил.

* Лицо, признанное иностранным агентом в России