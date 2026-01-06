Сегодня 12:00 Нищее детство и обеспеченная старость Рудольфа Нуреева. Как мальчик из глухой провинции стал великим 0 0 0 Фото: Keystone Pictures USA/ZUMAPRESS.com / www.globallookpress.com Знаменитости

Париж

СССР

ВИЧ

Театры

Артисты

Рудольф Нуреев — мальчик, выросший в глухой провинции, который впоследствии стал самым богатым танцовщиком планеты. В 1961 году он стал первым «невозвращенцем» среди советских артистов и покорил Запад. О личной жизни и карьере звезды мирового балета — в материале 360.ru.

Детство и юность Рудольфа Нуреева Будущий артист появился на свет 17 марта 1938 года в поезде между Слюдянкой и Иркутском. Его родители — татарка Фарида и башкир Хамет. Беременная мать с тремя дочерьми направлялась во Владивосток, где служил ее муж. «Следуя мусульманскому обычаю, по которому имена детей должны были начинаться с той же буквы, что и имя первого ребенка, Фарида назвала сына Рудольфом», — рассказала Диана Соловей в книге «Нуреев: его жизнь». В 1941-м Фарида с детьми оказались в эвакуации в башкирской деревне. Около года они жили в избе с земляным полом, которую делили с другими семьями беженцев. Позже они перебрались в Уфу. «Не покидало чувство голода, постоянно грызущего голода. Помню эти бесконечные, шестимесячные зимы в Уфе без света и почти без еды», — вспоминал свое детство Нуреев.

Фото: Ian Brand/ZUMAPRESS.com / www.globallookpress.com

Тот период он называл картофельным — другой пищи не было. Мать работала до изнеможения, чтобы прокормить четверых детей. В первый день в детсаду Рудольфа подняли на смех из-за того, что мать одела его в пальто сестры. Нуреев был ранимым ребенком. В 1946 году домой вернулся отец, но дети долго не могли к нему привыкнуть. Первое время Хамет, привыкший командовать солдатами, пугал сына и не мог завоевать доверие дочерей. С возвращением отца семья обзавелась двухкомнатной квартирой. Хамет отказался от должности заместителя политического комиссара в МВД Уфы и устроился заместителем директора профессионально-технического училища недалеко от дома, чтобы уделять больше времени детям.

Фото: РИА «Новости»

«Волшебное место» В 1943 году Фарида привела детей в театр оперы и балета на постановку «Журавлиная песнь». Уфимская прима-балерина Зайтуна Насретдинова поразила Рудольфа. «Все, что я видел там, уводило меня из убогого мира и возносило прямо на небеса. Как только я вступил в это волшебное место, я почувствовал, что покинул реальный мир, и меня захватила мечта, я лишился дара речи», — говорил Нуреев. Он загорелся идеей пойти в балет. В 1948 году его приняли в детский фольклорный ансамбль. Преподавателями мальчика стали балерины Елена Войтович и Анна Удальцова.

Интересно В 1953–1955 годах будущая знаменитость занимался в балетной студии при Башкирском театре оперы и балета у педагогов Загиды Бахтияровой и Виктора Пяри, где и началась его карьера. На заработанные деньги 17-летний юноша отправился на прослушивание в Ленинградское хореографическое училище — там его приняли с предупреждением. В 1953–1955 годах будущая знаменитость занимался в балетной студии при Башкирском театре оперы и балета у педагогов Загиды Бахтияровой и Виктора Пяри, где и началась его карьера. На заработанные деньги 17-летний юноша отправился на прослушивание в Ленинградское хореографическое училище — там его приняли с предупреждением.

«Вы станете или великолепным танцовщиком, или неудачником. Скорее всего, неудачником», — заявили в учреждении. Нуреев отчаянно пытался догнать сверстников и танцевал целыми днями. Его раздражали проблемы с техникой, в середине репетиции он мог расплакаться и убежать. Но поздно вечером возвращался в класс и работал до тех пор, пока не осваивал движение. На выпускном спектакле Нуреев показал отличный результат, его пригласили на контракт от Кировского (ныне Мариинский) и Большого театров. Он выбрал Кировский, где впервые выступил в балете «Лауренсия» со знаменитой балериной Натальей Дудинской.

Фото: Denis Straughan/ZUMAPRESS.com / www.globallookpress.com

Большое будущее Рудольфа Нуреева В «Лауренсии» Нуреев показал уверенное владение «сложным, острым портретным рисунком танца», отмечала критик Валерия Чистякова. Артисту пророчили большое будущее, в нем видели восходящую звезду. За три года в Кировском театре Нуреев исполнил 14 партий. Он сыграл главные роли в балетах «Жизель», «Дон Кихот», «Лебединое озеро», «Щелкунчик», «Спящая красавица» и «Баядерка». С ним выступали ведущие балерины, такие как Алла Шелест, Ирина Колпакова, Ирина Зубковская и Нинель Кургапкина. Вскоре после начала работы в театре Нуреев порвал связку, врачи прогнозировали длительное лечение. Однако уже через месяц Нуреев вернулся на сцену и приступил к репетициям. Мать Рудольфа плакала, наблюдая за любовью зрителей к сыну. Нуреев получал 250 рублей в месяц, а половину отправлял родителям.

Фото: Alan Macdonald/ZUMAPRESS.com / www.globallookpress.com

Сцены Парижа Нуреев использовал любую возможность для знакомства с зарубежным искусством и нарушал запрет на общение с иностранными артистами. Танцор познакомился с американской актрисой Лолой Фишер. В мае 1961 года Нуреев в составе труппы прибыл в Париж. Гастроли шли с успехом, сам артист вопреки правилам общался с французскими танцовщиками Клер Мотт, Клодом Бесс и Пьером Лакоттом. Французская пресса называла Нуреева «бриллиантом в короне», но пока он купался в лучах славы за границей, над ним сгущались тучи в СССР. «Из Парижа поступили данные о том, что Нуреев Рудольф Хаметович нарушает правила поведения советских граждан за границей, один уходит в город и возвращается в отель поздно ночью. Несмотря на проведенные с ним беседы профилактического характера, Нуреев не изменил своего поведения», — доложил секретарь Александр Шелепин на заседании ЦК КПСС.

Интересно Нуреева срочно вызвали в Москву для участия в правительственном концерте, но артист понял, что его лишь пытаются заманить на родину. Он опасался, что там его лишат заграничных поездок и предадут полному забвению. Нуреева срочно вызвали в Москву для участия в правительственном концерте, но артист понял, что его лишь пытаются заманить на родину. Он опасался, что там его лишат заграничных поездок и предадут полному забвению.

Артист обратился к полицейским с просьбой о политическом убежище. Пресса назвала этот шаг «прыжком к свободе», за который танцора осудили на семь лет по статье об измене Родине.

Фото: РИА «Новости»

Жизнь в Европе Французские коммунисты пытались освистать Нуреева — эта весть дошла до Ленинграда. Но скандал лишь усилил интерес публики и прессы к артисту, билеты на его выступления полностью скупали. Во Франции танцору отказали в политическому убежище, и он переехал в Данию. В ноябре 1961-го дебютировал в Лондоне, и вскоре получил приглашение в Королевский балет Великобритании. Более 15 лет Нуреев был его звездой. В 1964 он исполнил главную партию с Марго Фонтейн в «Лебедином озере» — тогда овации были настолько длительными, что занавес поднимали более 80 раз. Со временем Нуреев получил австрийское гражданство и стал активно выступать по всем миру. Он снимался в кино и на телевидении, ставил балеты и редактировал спектакли.

Фото: Bill Newton/ZUMAPRESS.com / www.globallookpress.com

Личная жизнь Считается, что Нуреев был гомосексуалистом*, хотя имел отношения с противоположным полом в юности. Несмотря на множество связей, он оставался близок с датским танцором Эриком Бруном. В 1983 году у Нуреева нашли ВИЧ. В свой день рождения 17 марта 1986 года он узнал, что Брун умирает от рака. При первой же возможности артист вылетел к нему в Америку, 27 марта они говорили допоздна, а через три дня Брун умер.

Фото: Ian Brand/ZUMAPRESS.com / www.globallookpress.com

Поездки в СССР и последние годы В 1987-м Нуреев получил разрешение на въезд в СССР, чтобы попрощаться с умирающей матерью. Фарида скончалась 5 февраля 1988 года в возрасте 80 лет. В последние годы жизни Нуреев утратил возможность танцевать и выступал как дирижер. В 1992-м он дирижировал венским Резиденц-оркестром во время европейского турне. Весной того же года его пригласили в Казань в Татарский оперный театр. Это был последний визит танцовщика на родину. Нуреева не стало 6 января 1993 года от осложнений СПИДа. Его похоронили на русском кладбище Сент-Женевьев-де-Буа под Парижем.