Сегодня 04:20 Зарабатывал в России, а про СВО молчал. Почему Фоменко «сбежал» в Латвию и за что ругал армию Николаю Фоменко 30 апреля исполняется 63 года 0 0 0 Фото: Evguenii Matveev/Russian Look / www.globallookpress.com Знаменитости

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Рокер, автогонщик, телеведущий, а теперь еще и беглец? Жизнь Николая Фоменко полна поворотов круче, чем трасса «Формулы-1». У именитого шоумена нашлась тайная дочь, его браки трещали по швам от скандалов, а сам он, похоже, подумывает тихо покинуть Россию. Почему Николай Фоменко попытался «сбежать» в Латвию, что он говорил об СВО и какие тайны намеревался скрыть — в материале 360.ru.

Семья Фоменко боялась советской власти Николай Фоменко появился на свет 30 апреля 1962 года в Ленинграде, в семье, где наука и искусство пересекались. Его отец, Владимир Фоменко, был физиком-метрологом, а мать, Галина Николаевна, мечтала о балете, но из-за травмы стала инженером. В интервью шоумен уверял, что его предками были аристократы, а род у него «знатный». По его словам, основателем династии был Иоасаф Скрипицин, первосвященник времен Ивана Грозного. Мощи святого находятся в Загорске. Прямые родственники артиста по линии матери — князья Саблины. С таким бэкграундом в советские времена семье приходилось нелегко. Фоменко рассказывал, что в те годы родственники часто переезжали, многие меняли фамилию. Как Фоменко напал на детсад С юных лет Николай тянулся к творчеству: он учился играть на скрипке и ходил в Театр юношеского творчества. Впрочем, отдать ребенка в музыкальную школу решили родители, которым не слишком нравились дерзкие нравы чада. Дело в том, что Николая выгнали даже из детского сада — он подговорил других ребят напасть на соседнее дошкольное учреждение.

Дети по моему требованию принесли из дома пистолеты, автоматы, каски, родители нашили им погоны. И мы напали на соседний, «совершенно не подготовленный» детский сад.

Фото: РИА «Новости»

Уронил на учителя шкаф Не менее весело проводил Фоменко и школьные годы. Завуч даже обещала отправить Николая в колонию для несовершеннолетних. В тот же день он случайно, подстраивая очередную шалость, уронил на того же педагога шкаф. От печального исхода учителя спас только дверной косяк. Музыка спасла от тюрьмы? В школе Фоменко выполнил нормативы мастера спорта. Одновременно он посещал музыкальную школу, где освоил скрипку, и играл в симфоническом оркестре Дворца пионеров. Его тяга к сцене проявилась в Театре юношеского творчества, где он начал первые шаги в актерстве. Проблемы же сохранялись почти все школьные годы и даже получение аттестата сопровождалось конфликтами. Похоже, от судьбы арестанта парня действительно спасла музыка. «Секрет» успеха Николая Фоменко В 1983 году, еще будучи студентом, Фоменко вместе с Максимом Леонидовым и Дмитрием Рубиным создал группу «Секрет». Позже к ним присоединился Александр Забулдовский. Их музыка, вдохновленная The Beatles, взорвала советскую эстраду. Первый альбом «Ты и я» (1984) принес хиты «Привет» и «Сара Барабу». Группа засветилась в программах «Утренняя почта» и «Музыкальный ринг». Второй альбом 1987 года стал дважды платиновым.

Фото: РИА «Новости»

Критиковал советскую армию Однако еще до этого концертную деятельность Фоменко пришлось прекратить. Пришла пора отдавать долг Родине. В армию он ушел с Леонидовым, притом серьезных тягот службы не испытывал — оба подвизались в ансамбле и пели в хоре. Тем не менее, тот период шоумен вспоминает без удовольствия.

Не скажу, что эти полтора года мне так уж легко дались. Все было — и драки, и дедовщина.

Как Фоменко оконфузился на пробах Телевизионная карьера Фоменко началась еще в детстве с программы «Малышкина сказка». Режиссер приметила мальчика в метро — семилетний Николай ехал в планетарий. Она дала школьнику бумажку с номером телефона и попросила передать родителям. Те позвонили, Николая и в самом деле позвали на пробы. «И я был взят на „Малышкину сказку“. Я там от переживаний описался», — вспоминал артист. Главные шоу Николая Фоменко В 1984 году шоумен писал сценарии для «Кружатся диски», а в 1986–1987 годах вел «Утреннюю почту». На НТВ он создал культовые проекты: «Русские гвозди», «Перехват» и «Империя страсти», за которые получил ТЭФИ. В 1995 году он пришел на «Русское радио», где его юмор и заставки стали легендарными. Позже он вел автомобильные шоу: «Top Gear Россия» на РЕН ТВ (2009–2010) и «Россия рулит!» на НТВ (2022). Его остроумие и харизма сделали его звездой эфира, а разнообразие проектов — от развлекательных до спортивных — показало его универсальность. Он также участвовал в программах «Золотой граммофон», «Большая стирка» и даже озвучивал роли в телесериалах. Более 20 лет он оставался одним из самых ярких лиц российского телевидения. Сирота казанская Кинематографическая биография Фоменко не менее насыщенная. Впервые на большом экране он мелькнул еще студентом: в драме «Скорость» (1983) Николай сыграл эпизодическую роль механика, символично оказавшись в мире автогонщиков, который станет его судьбой. Однако по-настоящему заявить о себе в кино ему помог именно комедийный талант. В 1990-е годы Фоменко стал любимцем режиссеров комедий. Он блестяще сыграл жениха-тракториста Колю в хитовой ленте «Сирота казанская» (1997) — его харизматичный простак покорил зрителей. В телефильмах-мюзиклах «Старые песни о главном» Фоменко каждый раз появлялся в комических образах разных эпох, демонстрируя потрясающую пластичность — от таксиста-фронтовика до молодого Остапа Бендера. К слову, роль великого авантюриста Остапа Бендера Николай сыграл дважды: в 2005 году он воплотил этого персонажа в очередной экранизации «12 стульев».

Фото: РИА «Новости»

Жил на две семьи, но терпел измены Имя Николая Фоменко неоднократно гремело в скандальных хрониках. Этот шоумен всегда умел устроить сенсацию — то намеренно, то волей судьбы. Взять хотя бы его бурную личную жизнь: четыре брака, громкие разводы, измены — особенно широко обсуждался развод Николая с актрисой Марией Голубкиной. Их пара считалась одной из самых крепких, но вдруг в 2008 году они расстались. Спустя время Голубкина шокировала публику откровениями: оказалось, супружеская жизнь была полна драм. «Не бил, но орал с утра до вечера», — признавалась Мария, добавив, что муж гулял на стороне. По ее словам, последние два года брака Фоменко тайно жил на две семьи, скрыв любовницу. Сама Голубкина в отместку тоже изменила ему. Этот скандал обсуждали во многих изданиях. Тайная дочь Фоменко Но еще раньше Николай прославился другой пикантной историей: у него обнаружилась тайная дочь, о которой он молчал более 20 лет. В 2021 году всплыла правда, что во втором браке Фоменко с балериной Людмилой Гончарук родилась девочка Дарина. Долгое время считалось, что детей у них не было, и только когда Дарина выросла, мир узнал о ее существовании. Как оказалось, после развода мать дала дочери фамилию нового мужа, и Фоменко фактически не участвовал в ее воспитании. Лишь однажды Дарина Одинцова (так она известна) встречалась с биологическим отцом — и, по ее словам, «у него был шок».

Фото: РИА «Новости»

Скандал с «Марусей» Гремели скандалы и вокруг бизнес-авантюр Фоменко. В 2010-е он был сооснователем проекта Marussia Motors — первой российской компании спортивных суперкаров. Амбициозное дело провалилось: фирма обанкротилась, инвесторы остались ни с чем. Один из банков даже отсудил у Николая и его партнера приличную сумму — порядка 65 миллионов рублей по непогашенному кредиту. Казалось, Фоменко попал в долговую яму, но тут произошел детективный поворот: новый кредитор внезапно отказался от претензий, и суд закрыл дело. Шоумен избежал выплаты миллионов. Вокруг этой истории было много кривотолков. Злопыхатели поговаривали о «дружбе с нужными людьми» и мошеннических схемах, хотя доказательств этому никаких нет. Что говорил Фоменко о Крыме О политике Николай Фоменко почти не высказывался. Однако «Царьград» напомнил, что еще в 2016 году артист сделал странное заявление о Крыме — собственно, просто отказался отвечать на вопрос о статусе полуострова. «Своего мнения о статусе полуострова нет у большинства русских людей в России», — посчитал Фоменко. Сбежал в Латвию? Уже в 2023 году Фоменко стал реже появляться на экранах. И появилась новость — летом 2024-го в Юрмале (Латвия) запланирован его творческий вечер. Прибалтийские афиши пестрели анонсом «блистательного рассказчика Николая Фоменко» в легендарном зале «Дзинтари». Выходит, артист обосновался за рубежом и собирается развлекать зарубежную публику. Любопытно, что в латвийской рекламе умалчивалось, что Фоменко — россиянин, видимо, чтобы не отпугнуть местных зрителей. По данным СМИ, шоумен еще весной 2022 года задумался о «запасном аэродроме». Его взрослые дети от третьего брака давно живут на Западе: дочь Анастасия и сын Иван обосновались в Германии. В прессе уверяли, что в Эстонии зарегистрирована фирма на имя Анастасии Фоменко, но готовит ли семья артиста «план Б», доподлинно неизвестно.

Фото: Anatoly Lomohov/Russian Look / www.globallookpress.com

Позиция Николая Фоменко по спецоперации Февраль 2022 года разделил жизнь многих российских звезд на «до» и «после», и Николай Фоменко не стал исключением. После начала специальной военной операции на Украине многие ожидали, что популярный шоумен выскажет и свою позицию. Коллеги-артисты наперебой либо поддерживали действия властей, либо уезжали за границу. А что же Фоменко? Сначала казалось, что шоумен сделал верный выбор. В мае 2022 года он раскритиковал рокера Юрия Шевчука, который со сцены высказался против СВО и угодил под протокол за дискредитацию армии. Фоменко в интервью напомнил, что Шевчук «всегда слыл патриотом» и заявил, что людям «негоже менять точку зрения, если живешь тут». «В общем, я это все не одобряю», — резюмировал Фоменко. Многие расценили слова Фоменко как поддержку спецоперации и упрек тем, кто выступает против: якобы раньше пели про Родину, а как припекло — сразу в кусты. Однако после этого артист замолчал. Журналисты пытались выведать его позицию, но Николай уклонялся от ответов. С 2022 года он больше никак не комментировал события на Украине.