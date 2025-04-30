Зарабатывал в России, а про СВО молчал. Почему Фоменко «сбежал» в Латвию и за что ругал армию
Николаю Фоменко 30 апреля исполняется 63 года
Рокер, автогонщик, телеведущий, а теперь еще и беглец? Жизнь Николая Фоменко полна поворотов круче, чем трасса «Формулы-1». У именитого шоумена нашлась тайная дочь, его браки трещали по швам от скандалов, а сам он, похоже, подумывает тихо покинуть Россию. Почему Николай Фоменко попытался «сбежать» в Латвию, что он говорил об СВО и какие тайны намеревался скрыть — в материале 360.ru.
Семья Фоменко боялась советской власти
Николай Фоменко появился на свет 30 апреля 1962 года в Ленинграде, в семье, где наука и искусство пересекались. Его отец, Владимир Фоменко, был физиком-метрологом, а мать, Галина Николаевна, мечтала о балете, но из-за травмы стала инженером.
В интервью шоумен уверял, что его предками были аристократы, а род у него «знатный». По его словам, основателем династии был Иоасаф Скрипицин, первосвященник времен Ивана Грозного. Мощи святого находятся в Загорске.
Прямые родственники артиста по линии матери — князья Саблины. С таким бэкграундом в советские времена семье приходилось нелегко. Фоменко рассказывал, что в те годы родственники часто переезжали, многие меняли фамилию.
Как Фоменко напал на детсад
С юных лет Николай тянулся к творчеству: он учился играть на скрипке и ходил в Театр юношеского творчества. Впрочем, отдать ребенка в музыкальную школу решили родители, которым не слишком нравились дерзкие нравы чада.
Дело в том, что Николая выгнали даже из детского сада — он подговорил других ребят напасть на соседнее дошкольное учреждение.
Дети по моему требованию принесли из дома пистолеты, автоматы, каски, родители нашили им погоны. И мы напали на соседний, «совершенно не подготовленный» детский сад.
Уронил на учителя шкаф
Не менее весело проводил Фоменко и школьные годы. Завуч даже обещала отправить Николая в колонию для несовершеннолетних. В тот же день он случайно, подстраивая очередную шалость, уронил на того же педагога шкаф. От печального исхода учителя спас только дверной косяк.
Музыка спасла от тюрьмы?
В школе Фоменко выполнил нормативы мастера спорта. Одновременно он посещал музыкальную школу, где освоил скрипку, и играл в симфоническом оркестре Дворца пионеров.
Его тяга к сцене проявилась в Театре юношеского творчества, где он начал первые шаги в актерстве. Проблемы же сохранялись почти все школьные годы и даже получение аттестата сопровождалось конфликтами. Похоже, от судьбы арестанта парня действительно спасла музыка.
«Секрет» успеха Николая Фоменко
В 1983 году, еще будучи студентом, Фоменко вместе с Максимом Леонидовым и Дмитрием Рубиным создал группу «Секрет». Позже к ним присоединился Александр Забулдовский.
Их музыка, вдохновленная The Beatles, взорвала советскую эстраду. Первый альбом «Ты и я» (1984) принес хиты «Привет» и «Сара Барабу». Группа засветилась в программах «Утренняя почта» и «Музыкальный ринг». Второй альбом 1987 года стал дважды платиновым.
Критиковал советскую армию
Однако еще до этого концертную деятельность Фоменко пришлось прекратить. Пришла пора отдавать долг Родине.
В армию он ушел с Леонидовым, притом серьезных тягот службы не испытывал — оба подвизались в ансамбле и пели в хоре. Тем не менее, тот период шоумен вспоминает без удовольствия.
Не скажу, что эти полтора года мне так уж легко дались. Все было — и драки, и дедовщина.
Как Фоменко оконфузился на пробах
Телевизионная карьера Фоменко началась еще в детстве с программы «Малышкина сказка». Режиссер приметила мальчика в метро — семилетний Николай ехал в планетарий.
Она дала школьнику бумажку с номером телефона и попросила передать родителям. Те позвонили, Николая и в самом деле позвали на пробы.
«И я был взят на „Малышкину сказку“. Я там от переживаний описался», — вспоминал артист.
Главные шоу Николая Фоменко
В 1984 году шоумен писал сценарии для «Кружатся диски», а в 1986–1987 годах вел «Утреннюю почту». На НТВ он создал культовые проекты: «Русские гвозди», «Перехват» и «Империя страсти», за которые получил ТЭФИ.
В 1995 году он пришел на «Русское радио», где его юмор и заставки стали легендарными.
Позже он вел автомобильные шоу: «Top Gear Россия» на РЕН ТВ (2009–2010) и «Россия рулит!» на НТВ (2022). Его остроумие и харизма сделали его звездой эфира, а разнообразие проектов — от развлекательных до спортивных — показало его универсальность.
Он также участвовал в программах «Золотой граммофон», «Большая стирка» и даже озвучивал роли в телесериалах. Более 20 лет он оставался одним из самых ярких лиц российского телевидения.
Сирота казанская
Кинематографическая биография Фоменко не менее насыщенная. Впервые на большом экране он мелькнул еще студентом: в драме «Скорость» (1983) Николай сыграл эпизодическую роль механика, символично оказавшись в мире автогонщиков, который станет его судьбой.
Однако по-настоящему заявить о себе в кино ему помог именно комедийный талант.
В 1990-е годы Фоменко стал любимцем режиссеров комедий. Он блестяще сыграл жениха-тракториста Колю в хитовой ленте «Сирота казанская» (1997) — его харизматичный простак покорил зрителей.
В телефильмах-мюзиклах «Старые песни о главном» Фоменко каждый раз появлялся в комических образах разных эпох, демонстрируя потрясающую пластичность — от таксиста-фронтовика до молодого Остапа Бендера.
К слову, роль великого авантюриста Остапа Бендера Николай сыграл дважды: в 2005 году он воплотил этого персонажа в очередной экранизации «12 стульев».
Жил на две семьи, но терпел измены
Имя Николая Фоменко неоднократно гремело в скандальных хрониках. Этот шоумен всегда умел устроить сенсацию — то намеренно, то волей судьбы. Взять хотя бы его бурную личную жизнь: четыре брака, громкие разводы, измены — особенно широко обсуждался развод Николая с актрисой Марией Голубкиной.
Их пара считалась одной из самых крепких, но вдруг в 2008 году они расстались. Спустя время Голубкина шокировала публику откровениями: оказалось, супружеская жизнь была полна драм.
«Не бил, но орал с утра до вечера», — признавалась Мария, добавив, что муж гулял на стороне. По ее словам, последние два года брака Фоменко тайно жил на две семьи, скрыв любовницу. Сама Голубкина в отместку тоже изменила ему. Этот скандал обсуждали во многих изданиях.
Тайная дочь Фоменко
Но еще раньше Николай прославился другой пикантной историей: у него обнаружилась тайная дочь, о которой он молчал более 20 лет. В 2021 году всплыла правда, что во втором браке Фоменко с балериной Людмилой Гончарук родилась девочка Дарина.
Долгое время считалось, что детей у них не было, и только когда Дарина выросла, мир узнал о ее существовании. Как оказалось, после развода мать дала дочери фамилию нового мужа, и Фоменко фактически не участвовал в ее воспитании.
Лишь однажды Дарина Одинцова (так она известна) встречалась с биологическим отцом — и, по ее словам, «у него был шок».
Скандал с «Марусей»
Гремели скандалы и вокруг бизнес-авантюр Фоменко. В 2010-е он был сооснователем проекта Marussia Motors — первой российской компании спортивных суперкаров. Амбициозное дело провалилось: фирма обанкротилась, инвесторы остались ни с чем.
Один из банков даже отсудил у Николая и его партнера приличную сумму — порядка 65 миллионов рублей по непогашенному кредиту.
Казалось, Фоменко попал в долговую яму, но тут произошел детективный поворот: новый кредитор внезапно отказался от претензий, и суд закрыл дело. Шоумен избежал выплаты миллионов.
Вокруг этой истории было много кривотолков. Злопыхатели поговаривали о «дружбе с нужными людьми» и мошеннических схемах, хотя доказательств этому никаких нет.
Что говорил Фоменко о Крыме
О политике Николай Фоменко почти не высказывался. Однако «Царьград» напомнил, что еще в 2016 году артист сделал странное заявление о Крыме — собственно, просто отказался отвечать на вопрос о статусе полуострова.
«Своего мнения о статусе полуострова нет у большинства русских людей в России», — посчитал Фоменко.
Сбежал в Латвию?
Уже в 2023 году Фоменко стал реже появляться на экранах. И появилась новость — летом 2024-го в Юрмале (Латвия) запланирован его творческий вечер. Прибалтийские афиши пестрели анонсом «блистательного рассказчика Николая Фоменко» в легендарном зале «Дзинтари».
Выходит, артист обосновался за рубежом и собирается развлекать зарубежную публику. Любопытно, что в латвийской рекламе умалчивалось, что Фоменко — россиянин, видимо, чтобы не отпугнуть местных зрителей.
По данным СМИ, шоумен еще весной 2022 года задумался о «запасном аэродроме». Его взрослые дети от третьего брака давно живут на Западе: дочь Анастасия и сын Иван обосновались в Германии.
В прессе уверяли, что в Эстонии зарегистрирована фирма на имя Анастасии Фоменко, но готовит ли семья артиста «план Б», доподлинно неизвестно.
Позиция Николая Фоменко по спецоперации
Февраль 2022 года разделил жизнь многих российских звезд на «до» и «после», и Николай Фоменко не стал исключением. После начала специальной военной операции на Украине многие ожидали, что популярный шоумен выскажет и свою позицию.
Коллеги-артисты наперебой либо поддерживали действия властей, либо уезжали за границу. А что же Фоменко?
Сначала казалось, что шоумен сделал верный выбор.
В мае 2022 года он раскритиковал рокера Юрия Шевчука, который со сцены высказался против СВО и угодил под протокол за дискредитацию армии. Фоменко в интервью напомнил, что Шевчук «всегда слыл патриотом» и заявил, что людям «негоже менять точку зрения, если живешь тут».
«В общем, я это все не одобряю», — резюмировал Фоменко.
Многие расценили слова Фоменко как поддержку спецоперации и упрек тем, кто выступает против: якобы раньше пели про Родину, а как припекло — сразу в кусты.
Однако после этого артист замолчал. Журналисты пытались выведать его позицию, но Николай уклонялся от ответов. С 2022 года он больше никак не комментировал события на Украине.