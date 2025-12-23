Звездная война: от стриптиз-клубов до операций за 10 млн. Невестка Наташи Королевой добила фанатов тайнами

В семье певицы Наташи Королевой отметили важную дату — 25-летие Мелиссы Глушко. Артистка тепло поздравила невестку. Как складывались их отношения — в материале 360.ru.

Мама Наташи Людмила Порывай тоже не осталась в стороне и отправила имениннице искренние пожелания. Муж поздравил жену, не скрывая чувств.

Жена сына Наташи Архипа отметила юбилей. В социальных сетях Мелисса поделилась праздничными видео: девушка позировала в белом топе с открытыми плечами и шоколадным тортом в руках.

Отношения Мелиссы и Архипа Глушко

Летом 2025 года Архип Глушко и его жена Анна Волынкина отметили годовщину свадьбы. Пара официально узаконила отношения 21 августа 2024-го, после чего супруга сменила имя и фамилию.

Звездные родители Архипа были не против невестки, несмотря на ее прошлое — она долго работала стриптизершей. Также у нее были проблемы с челюстью, часть зубов отсутствовала.

Свадьба стала одной из громких тем в мире шоу-бизнеса. Пара провела медовый месяц на Мальдивах. До знакомства с возлюбленным Мелисса зарабатывала до миллиона рублей в месяц (по крайней мере, так говорит она сама).

Долгое время Архип буквально прятал Мелиссу в своей комнате в доме родителей. Сейчас супруги игнорируют шум вокруг своей семьи и наслаждаются жизнью друг с другом.