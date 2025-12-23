Звездная война: от стриптиз-клубов до операций за 10 млн. Невестка Наташи Королевой добила фанатов тайнами
В семье певицы Наташи Королевой отметили важную дату — 25-летие Мелиссы Глушко. Артистка тепло поздравила невестку. Как складывались их отношения — в материале 360.ru.
Жена сына Наташи Архипа отметила юбилей. В социальных сетях Мелисса поделилась праздничными видео: девушка позировала в белом топе с открытыми плечами и шоколадным тортом в руках.
Мелисса задула свечу и послала поклонникам воздушный поцелуй.
«Мне 25 лет. С юбилеем, получается», — написала она.
Наташа Королева публично поздравила невестку.
«С юбилейчиком, Мелиссик!» — написала она в комментариях к посту.
Мама Наташи Людмила Порывай тоже не осталась в стороне и отправила имениннице искренние пожелания. Муж поздравил жену, не скрывая чувств.
Отношения Мелиссы и Архипа Глушко
Летом 2025 года Архип Глушко и его жена Анна Волынкина отметили годовщину свадьбы. Пара официально узаконила отношения 21 августа 2024-го, после чего супруга сменила имя и фамилию.
Звездные родители Архипа были не против невестки, несмотря на ее прошлое — она долго работала стриптизершей. Также у нее были проблемы с челюстью, часть зубов отсутствовала.
Свадьба стала одной из громких тем в мире шоу-бизнеса. Пара провела медовый месяц на Мальдивах. До знакомства с возлюбленным Мелисса зарабатывала до миллиона рублей в месяц (по крайней мере, так говорит она сама).
Долгое время Архип буквально прятал Мелиссу в своей комнате в доме родителей. Сейчас супруги игнорируют шум вокруг своей семьи и наслаждаются жизнью друг с другом.
«Улучшайзинг» от Королевой
Королева нашла общий язык с невесткой после того, как та перестала танцевать в стриптиз-клубах и устроилась работать визажистом. Артистка поучаствовала в «улучшайзинге» невестки, считает продюсер Сергей Дворцов.
«Невестка Наташи выглядит достаточно хорошо. Это первое. Второе — певица, конечно, не могла не помочь ей в этом, чтобы она выглядела достойно, на уровне. Безусловно, оставлять ее как бы „чушкой“ рядом с сыном — непозволительная роскошь. Потому что сама Наташа — артистка, певица. И вокруг нее все должно быть на высоте», — заявил он в интервью aif.ru.
Проблемы с челюстью у невестки Наташи Королевой начались после удара в детстве. Кость стала расти не прямо, а вверх. Звезда помогла девушке — стоимость операции составила около 10 миллионов рублей.
«Частично помогаю я, на что-то зарабатывает она. Вы понимаете, зубы — это всегда недешево. А у нее случай очень неординарный», — рассказала певица.
Первую операцию Мелиссе провели в январе — ей нарастили нижнюю челюсть, используя кость с ноги.