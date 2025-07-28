Сегодня 03:21 Два развода с Бондарчуком и Сталинская премия в 22 года. Невероятная жизнь Инны Макаровой 0 0 0 Фото: Viktor Chernov/Russian Look / www.globallookpress.com Знаменитости

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Два развода с Сергеем Бондарчуком, 57 фильмов, звездные роли в «Девчатах» и «Высоте» — это все о советской и российской артистке Инне Макаровой. Она училась на актрису во время войны, танцевала над пропастью и чуть не утонула в Волге — творческая жизнь артистки была насыщенной и интересной. Инне Макаровой 28 июля могло бы исполниться 99 лет. О личной жизни и карьере артистки — в материале 360.ru.

Детство и юность Инны Макаровой Будущая актриса родилась 28 июля 1926 года в городе Тайга Кемеровской области. Детство и юность Инны прошло в Новосибирске, где ее мать работала в ТЮЗ заведующей литературной частью, а отец — диктором. Неудивительно, что в такой творческой семье девочка вышла на сцену еще в школьные годы. Когда Инне почти исполнилось 15 лет, началась Великая Отечественная война. Девочка вместе с драмкружком ездила по госпиталям и выступала перед ранеными. Именно тогда школьница поняла, что хочет стать актрисой, и в 1943 году Инна поступила во ВГИК, эвакуированный в Алма-Ату. «Мама моя часто летала на фронт, в командировки, вот я в ее отсутствие и поехала поступать на артистку. Сегодня это даже немыслимо представить: страна охвачена войной, а на артистов продолжают учить», — рассказывала Макарова.

Интересно Из 50 поступивших на курс выпустились 13 человек. Среди выпускников, помимо Макаровой, были Сергей Бондарчук, Клара Лучко, Людмила Шагалова, Евгений Моргунов. Из 50 поступивших на курс выпустились 13 человек. Среди выпускников, помимо Макаровой, были Сергей Бондарчук, Клара Лучко, Людмила Шагалова, Евгений Моргунов.

Карьера Инны Макаровой После выпускного Макарову зачислили в труппу Театра-студии киноактера. Когда молодой артистке пришло приглашение во МХАТ, ее не отпустили — руководство заявило, что «она нужна для кинематографа». Талант Макаровой заметили еще во время учебы во ВГИКе, режиссер Сергей Герасимов называл ее одной из самых любимых студенток — актрису отличал яркий темперамент, выразительная индивидуальность и мгновенная реакция на сцене.

Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press / www.globallookpress.com

Любка Шевцова в «Молодой гвардии» Во время учебы Макарова сыграла главную роль в пьесе «Кармен», эту постановку увидел писатель Александр Фадеев, роман которого «Молодая гвардия» как раз готовился к экранизации. Фадеева впечатлила игра Макаровой, и он попросил режиссера Сергея Герасимова утвердить молодую актрису на роль Любки Шевцовой. Актриса была потрясена — ей, молодой и неопытной, доверили большую драматическую роль. Перед съемками Макарова ездила к родителям настоящей Любы Шевцовой и жила в их доме. В 1949 году за работу в картине «Молодая гвардия» Инна Макарова была удостоена Сталинской премии первой степени. «Кружилась ли у меня голова, когда я в 22 года стала лауреатом Сталинской премии? Это не про меня, я — сибирячка! Я в семь лет с медведем в лесу тет-а-тет общалась. Поэтому я закаленная с детства была, совсем не рафинадный ребенок», — рассказывала Макарова.

Фото: Russian Look / www.globallookpress.com

Катя в фильме «Высота» Наибольшую известность актрисе принесла главная роль в картине Александра Зархи «Высота». Макарова сумела создать запоминающийся и выразительный образ Кати. Фильм снимали на металлургическом заводе Днепродзержинска, там как раз строили доменную печь, декораций возводить не пришлось. Инна Макарова и ее партнер по фильму Николай Рыбников отказались от дублеров и все сцены на лестницах играли сами.

Фото: Russian Look / www.globallookpress.com

По воспоминаниям актрисы, сниматься было страшно даже тем, кто не боялся высоты, чего нельзя было сказать о режиссере. Александр Захри работал в панике, постоянно преодолевая свой страх высоты. Макарова рассказала, как иногда поддразнивала режиссера, танцуя на доске, подвешенной над пропастью.

Надя Ерохина в «Девчатах» Режиссеры считали Макарову вдумчивой и серьезной актрисой. После «Высоты» ей стали предлагать роли, написанные специально для нее. Первым таким фильмом был «Дорогой мой человек» режиссера Иосиф Хейфиц. Главную мужскую роль играл его «любимчик» Алексей Баталов, в главной женской роли режиссер видел только Макарову. Актеры были знакомы по фильму «Дело Румянцева», у них сложился хороший дуэт.

Фото: Russian Look / www.globallookpress.com

В 1958 году Макарова снялась в одной из самых популярных комедий того времени — «Девчата». На роль Нади пробовались Валентина Талызина и Маргарита Криницына. В этой картине Макарова смогла доработать характер своей героини до более глубокого образа. На монтаже режиссер вырезал сцену, в которой Надя расстается со своим нелюбимым женихом, тем самым перечеркнув все старания артистки. Макарова не пришла на премьеру фильма, принципиальность была из основных черт ее характера.

Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press / www.globallookpress.com

Риск — дело благородное Макарова довольно легко относилась к риску. Примечательный инцидент произошел на съемках фильма «Русское поле», где она чуть не утонула в Волге вместе с Нонной Мордюковой. По сценарию актрисы должны были заехать в реку на тракторе, но местные жители предупредили, что после войны дно изрыто ямами от бомб. Актрисы не вняли предупреждению, Мордюкова завела трактор и задом заехала в реку. Она не смогла вовремя остановить тяжелую технику, трактор попал в яму. Макаровой удалось открыть дверь, в кабину хлынула вода, машина начала тонуть. Актрисы выбрались из кабины и поплыли к берегу. Дело было в октябре и после заплыва в осенней Волге артисток от холода и стресса спасали самогоном — наружно и внутрь.

Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press / www.globallookpress.com

В 1965 году режиссер Павел Любимов предложил Макаровой роль Евдокии Николаевны в своем первом фильме «Женщины». Он опасался, что известная актриса откажется сниматься у дебютанта, но Макаровой роль понравилась, и на пробы она приехала с реквизитом и костюмами. В одной из сцен нарядная героиня вышагивает с чемоданом на голове — эту сцену позаимствовали у Витторио де Сики, в его фильме «Две женщины» таким образом ходила Софи Лорен. «Мне как-то в поздравительной телеграмме Владимир Путин написал: „Вы можете гордиться коллекцией своих ролей“. Наверное, их и правда получилась целая коллекция, но есть роли, которые особо дороги. Например, картина „Женщины“. Хотя режиссер был не очень опытный, но это был очень русский материал, снимали на Волге, роскошная натура», — рассказывала Макарова.

Фото: РИА «Новости»

Главные мужчины в жизни Инны Макаровой Сергей Бондарчук В жизни Макаровой было два мужчины. С первым мужем, Сергеем Бондарчуком, актриса разводилась дважды. Познакомились они на съемках фильма «Молодая гвардия», когда Бондарчук был на третьем курсе ВГИКа, куда поступил после возвращения с фронта. Поженилась пара в 1947 году, первое время снимали угол в подвале с крысами. Вскоре квартирный вопрос решился и в семье актеров родилась дочь, Наталья Бондарчук. Сергей и Инна прожили в браке 12 лет. Первый развод был фиктивным, он потребовался, чтобы Сергей Бондарчук смог официально признать сына, которого родила Евгения Белоусова.

Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press / www.globallookpress.com

Поклонниц у актера было много, но Макарова его никогда не ревновала. Когда узнала о его романе с Ириной Скобцевой, тут же подала на развод. «Расстались почему? Так сложились обстоятельства. И творчество. Оно оказалось важнее. Я снималась в Болгарии: частые отъезды, он — мужик, в полном смысле этого слова. А актрисы мимо мужика, режиссера, у которого жена в частых разъездах, стороной не пройдут. Я узнала о его плотских вольностях и в одну секунду приняла решение расстаться», — говорила актриса. Несмотря на развод, отношения между бывшими супругами сохранились. По признанию Макаровой, счастье с Бондарчуком не было трудным, актер относился к жене как к драгоценности и носил ее на руках, порой, в буквальном смысле. «Помню, морозно было, Сергей меня в пальто свое закутает и на руках несет до трамвая. У меня не было с ним трудного счастья», — рассказывала Макарова.

Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press / www.globallookpress.com

Михаил Перельман После развода Макарова поставила крест на своей личной жизни и окунулась в работу. Актриса постоянно была в разъездах и воспитанием дочери занималась бабушка. За все 12 лет до второго брака Макарова даже романов не заводила. Незадолго до съемок в фильме «Девчата» у актрисы случился острый приступ, и ее госпитализировали. Операцию проводил выдающийся хирург — профессор, доктор медицинских наук, академик Российской академии медицинских наук Михаил Перельман. Спустя некоторое время профессор сделал актрисе предложение, и они поженились. Макарова и Перельман прожили в браке 40 лет.

Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press / www.globallookpress.com

Последний путь В 90-х Макарова почти перестала сниматься, за 10 лет на экране она появилась лишь однажды в эпизодической роли в ситкоме. Позже актриса сыграла в нескольких сериалах: «Звезда эпохи» и «Заколдованный участок», а также в фильмах «Пушкин. Последняя дуэль» и «Тайна Снежной королевы», которые режиссировала ее дочь. Последним фильмом с участием Макаровой стала сказка «Красная шапочка. Онлайн». После смерти супруга в 2013 году Макарова начала тяжело болеть. Она проходила лечение в одной из столичных клиник, куда ее госпитализировали 4 марта 2020 года. Актриса ушла из жизни 25 марта 2020 года, ей было 93 года. До последних дней Инна Макарова говорила, что все свои мысли посвящает только двум главным мужчинам в своей жизни.