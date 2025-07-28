Два развода с Бондарчуком и Сталинская премия в 22 года. Невероятная жизнь Инны Макаровой
Два развода с Сергеем Бондарчуком, 57 фильмов, звездные роли в «Девчатах» и «Высоте» — это все о советской и российской артистке Инне Макаровой. Она училась на актрису во время войны, танцевала над пропастью и чуть не утонула в Волге — творческая жизнь артистки была насыщенной и интересной. Инне Макаровой 28 июля могло бы исполниться 99 лет. О личной жизни и карьере артистки — в материале 360.ru.
Детство и юность Инны Макаровой
Будущая актриса родилась 28 июля 1926 года в городе Тайга Кемеровской области. Детство и юность Инны прошло в Новосибирске, где ее мать работала в ТЮЗ заведующей литературной частью, а отец — диктором. Неудивительно, что в такой творческой семье девочка вышла на сцену еще в школьные годы.
Когда Инне почти исполнилось 15 лет, началась Великая Отечественная война. Девочка вместе с драмкружком ездила по госпиталям и выступала перед ранеными. Именно тогда школьница поняла, что хочет стать актрисой, и в 1943 году Инна поступила во ВГИК, эвакуированный в Алма-Ату.
«Мама моя часто летала на фронт, в командировки, вот я в ее отсутствие и поехала поступать на артистку. Сегодня это даже немыслимо представить: страна охвачена войной, а на артистов продолжают учить», — рассказывала Макарова.
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Карьера Инны Макаровой
После выпускного Макарову зачислили в труппу Театра-студии киноактера. Когда молодой артистке пришло приглашение во МХАТ, ее не отпустили — руководство заявило, что «она нужна для кинематографа».
Талант Макаровой заметили еще во время учебы во ВГИКе, режиссер Сергей Герасимов называл ее одной из самых любимых студенток — актрису отличал яркий темперамент, выразительная индивидуальность и мгновенная реакция на сцене.
Любка Шевцова в «Молодой гвардии»
Во время учебы Макарова сыграла главную роль в пьесе «Кармен», эту постановку увидел писатель Александр Фадеев, роман которого «Молодая гвардия» как раз готовился к экранизации.
Фадеева впечатлила игра Макаровой, и он попросил режиссера Сергея Герасимова утвердить молодую актрису на роль Любки Шевцовой.
Актриса была потрясена — ей, молодой и неопытной, доверили большую драматическую роль. Перед съемками Макарова ездила к родителям настоящей Любы Шевцовой и жила в их доме.
В 1949 году за работу в картине «Молодая гвардия» Инна Макарова была удостоена Сталинской премии первой степени.
«Кружилась ли у меня голова, когда я в 22 года стала лауреатом Сталинской премии? Это не про меня, я — сибирячка! Я в семь лет с медведем в лесу тет-а-тет общалась. Поэтому я закаленная с детства была, совсем не рафинадный ребенок», — рассказывала Макарова.
Катя в фильме «Высота»
Наибольшую известность актрисе принесла главная роль в картине Александра Зархи «Высота». Макарова сумела создать запоминающийся и выразительный образ Кати.
Фильм снимали на металлургическом заводе Днепродзержинска, там как раз строили доменную печь, декораций возводить не пришлось. Инна Макарова и ее партнер по фильму Николай Рыбников отказались от дублеров и все сцены на лестницах играли сами.
По воспоминаниям актрисы, сниматься было страшно даже тем, кто не боялся высоты, чего нельзя было сказать о режиссере. Александр Захри работал в панике, постоянно преодолевая свой страх высоты. Макарова рассказала, как иногда поддразнивала режиссера, танцуя на доске, подвешенной над пропастью.
Надя Ерохина в «Девчатах»
Режиссеры считали Макарову вдумчивой и серьезной актрисой. После «Высоты» ей стали предлагать роли, написанные специально для нее.
Первым таким фильмом был «Дорогой мой человек» режиссера Иосиф Хейфиц. Главную мужскую роль играл его «любимчик» Алексей Баталов, в главной женской роли режиссер видел только Макарову. Актеры были знакомы по фильму «Дело Румянцева», у них сложился хороший дуэт.
В 1958 году Макарова снялась в одной из самых популярных комедий того времени — «Девчата». На роль Нади пробовались Валентина Талызина и Маргарита Криницына.
В этой картине Макарова смогла доработать характер своей героини до более глубокого образа. На монтаже режиссер вырезал сцену, в которой Надя расстается со своим нелюбимым женихом, тем самым перечеркнув все старания артистки.
Макарова не пришла на премьеру фильма, принципиальность была из основных черт ее характера.
Риск — дело благородное
Макарова довольно легко относилась к риску. Примечательный инцидент произошел на съемках фильма «Русское поле», где она чуть не утонула в Волге вместе с Нонной Мордюковой.
По сценарию актрисы должны были заехать в реку на тракторе, но местные жители предупредили, что после войны дно изрыто ямами от бомб. Актрисы не вняли предупреждению, Мордюкова завела трактор и задом заехала в реку. Она не смогла вовремя остановить тяжелую технику, трактор попал в яму.
Макаровой удалось открыть дверь, в кабину хлынула вода, машина начала тонуть. Актрисы выбрались из кабины и поплыли к берегу. Дело было в октябре и после заплыва в осенней Волге артисток от холода и стресса спасали самогоном — наружно и внутрь.
В 1965 году режиссер Павел Любимов предложил Макаровой роль Евдокии Николаевны в своем первом фильме «Женщины». Он опасался, что известная актриса откажется сниматься у дебютанта, но Макаровой роль понравилась, и на пробы она приехала с реквизитом и костюмами.
В одной из сцен нарядная героиня вышагивает с чемоданом на голове — эту сцену позаимствовали у Витторио де Сики, в его фильме «Две женщины» таким образом ходила Софи Лорен.
«Мне как-то в поздравительной телеграмме Владимир Путин написал: „Вы можете гордиться коллекцией своих ролей“. Наверное, их и правда получилась целая коллекция, но есть роли, которые особо дороги. Например, картина „Женщины“. Хотя режиссер был не очень опытный, но это был очень русский материал, снимали на Волге, роскошная натура», — рассказывала Макарова.
Главные мужчины в жизни Инны Макаровой
Сергей Бондарчук
В жизни Макаровой было два мужчины. С первым мужем, Сергеем Бондарчуком, актриса разводилась дважды.
Познакомились они на съемках фильма «Молодая гвардия», когда Бондарчук был на третьем курсе ВГИКа, куда поступил после возвращения с фронта. Поженилась пара в 1947 году, первое время снимали угол в подвале с крысами. Вскоре квартирный вопрос решился и в семье актеров родилась дочь, Наталья Бондарчук.
Сергей и Инна прожили в браке 12 лет. Первый развод был фиктивным, он потребовался, чтобы Сергей Бондарчук смог официально признать сына, которого родила Евгения Белоусова.
Поклонниц у актера было много, но Макарова его никогда не ревновала. Когда узнала о его романе с Ириной Скобцевой, тут же подала на развод.
«Расстались почему? Так сложились обстоятельства. И творчество. Оно оказалось важнее. Я снималась в Болгарии: частые отъезды, он — мужик, в полном смысле этого слова. А актрисы мимо мужика, режиссера, у которого жена в частых разъездах, стороной не пройдут. Я узнала о его плотских вольностях и в одну секунду приняла решение расстаться», — говорила актриса.
Несмотря на развод, отношения между бывшими супругами сохранились. По признанию Макаровой, счастье с Бондарчуком не было трудным, актер относился к жене как к драгоценности и носил ее на руках, порой, в буквальном смысле.
«Помню, морозно было, Сергей меня в пальто свое закутает и на руках несет до трамвая. У меня не было с ним трудного счастья», — рассказывала Макарова.
Михаил Перельман
После развода Макарова поставила крест на своей личной жизни и окунулась в работу. Актриса постоянно была в разъездах и воспитанием дочери занималась бабушка.
За все 12 лет до второго брака Макарова даже романов не заводила.
Незадолго до съемок в фильме «Девчата» у актрисы случился острый приступ, и ее госпитализировали. Операцию проводил выдающийся хирург — профессор, доктор медицинских наук, академик Российской академии медицинских наук Михаил Перельман.
Спустя некоторое время профессор сделал актрисе предложение, и они поженились. Макарова и Перельман прожили в браке 40 лет.
Последний путь
В 90-х Макарова почти перестала сниматься, за 10 лет на экране она появилась лишь однажды в эпизодической роли в ситкоме.
Позже актриса сыграла в нескольких сериалах: «Звезда эпохи» и «Заколдованный участок», а также в фильмах «Пушкин. Последняя дуэль» и «Тайна Снежной королевы», которые режиссировала ее дочь. Последним фильмом с участием Макаровой стала сказка «Красная шапочка. Онлайн».
После смерти супруга в 2013 году Макарова начала тяжело болеть. Она проходила лечение в одной из столичных клиник, куда ее госпитализировали 4 марта 2020 года.
Актриса ушла из жизни 25 марта 2020 года, ей было 93 года. До последних дней Инна Макарова говорила, что все свои мысли посвящает только двум главным мужчинам в своей жизни.