Не узнает Деми Мур и общается глазами. Что происходит с Брюсом Уиллисом из-за деменции
Звезда «Крепкого орешка» и «Пятого элемента», американский актер Брюс Уиллис продолжает бороться с лобно-височной деменцией. Самочувствие артиста волнует всех его поклонников, тем более что новой информации на этот счет появляется не так много. Что известно о состоянии Уиллиса — в материале 360.ru.
Когда у Уиллиса обнаружили деменцию
Изначально близкие актера говорили, что у Брюса выявили афазию — неврологическое расстройство, которое приводит к нарушению речи, а также влияет на способность человека понимать чужую речь, читать и писать.
Заявление об этом семья Уиллиса сделала весной 2022 года. Тогда же он принял решение завершить карьеру и заняться здоровьем.
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Ответ на вопрос, почему актера поразил этот недуг, появился примерно через год — в феврале 2023 года. Оказалось, что афазия, которая, как правило, развивается из-за инсульта или травм головного мозга, была лишь симптомом другого, более тяжелого, заболевания — лобно-височной деменции.
«К сожалению, проблемы с общением — это лишь один из симптомов заболевания, с которым столкнулся Брюс… Сегодня лекарств от этой болезни нет, но мы надеемся, что это может измениться в ближайшие годы», — объяснили тогда родные Уиллиса в официальном заявлении для прессы.
Как себя чувствует Брюс Уиллис сейчас
В конце июля стало известно, что состояние актера ухудшается из-за прогрессирующей деменции. Такие данные со ссылкой на инсайдера публиковал In Touch. По словам источника издания, у Уиллиса нарушена речь, а иногда он не может говорить вовсе, в такие тяжелые дни близкие понимают его по взгляду.
Как минимум раз в неделю Брюса навещает экс-супруга Деми Мур — им удалось сохранить хорошие отношения и она очень переживает за его здоровье. Собеседник IT подчеркнул, что актриса «никогда не оставит и не подведет» бывшего мужа.
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На днях, выступая на кинофестивале в Хамптоне, Мур рассказала, что Брюс стабилен, но прежним он, очевидно, уже никогда не станет.
«Болезнь — это именно то, чем она является. И я думаю, важно на самом деле глубоко внутри это принимать. Сейчас он стабилен. Если вы держитесь за прошлое, пытаетесь жить тем, что было, то это обречено на провал», — подчеркнула Деми Мур.
По словам актрисы, она продолжает заботиться об экс-супруге вместе с его нынешней женой Эммой Хеминг. Женщины смогли подружиться и делают все возможное, чтобы актер чувствовал себя лучше и ни в чем не нуждался.
Каждый раз, когда я прихожу к нему в гости, то попадаю в атмосферу бесконечной любви и нежности. Это самое главное.
Деми Мур
Что такое лобно-височная деменция, прогноз врача
Никаких положительных прогнозов о состоянии Уиллиса делать не приходится с учетом, что лечения от лобно-височной деменции пока нет, отметил в беседе с 360.ru доктор медицинских наук, профессор кафедры геронтологии и гериатрии ФПДО МГМСУ Юрий Конев.
При ЛВД происходит поражение нервной системы человека, при этом у больного начинается снижение когнитивных способностей.
Процесс, к сожалению, очень быстротечен, подчеркнул специалист. С момента постановки диагноза до полного разрушения интеллектуального уровня, по его словам, проходит всего несколько лет.
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«Состояние Уиллиса уже давно вызывало опасения, ведь ранее актер потерял способность запоминать фразы, К сожалению лечения от деменции нет, мы можем только притормозить процессы, которые, увы, идут только в одну сторону», — пояснил собеседник 360.ru.
При этом в молодом возрасте это нейро-генеративное заболевание развивается крайне редко. Если такое и случается, то большую роль в этом играет генетический фактор, уточнил Конев.
Но в более зрелых возрастных группах это явление не представляет собой нечто удивительное.
«С процессами старения мы пока ничего сделать не может. Все так называемые антиэйджинговые направления, очень модные сейчас в мире, носят чисто коммерческий характер. Ни одного препарата, который был действительно эффективен для этого, не существует», — подчеркнул профессор.
Актерская карьера и личная жизнь Брюса Уиллиса
Актерскую карьеру Уиллис начал в 1980-х и успел сыграть более чем в 130 фильмах. Среди них — «Крепкий орешек» и несколько его продолжений, «Гудзонский ястреб» и «Смерть ей к лицу», «Криминальное чтиво», «12 обезьян», «Пятый элемент» и «Армагеддон», «Шестое чувство», «Девять ярдов», «Город грехов» и «Счастливое число Слевина». Последним фильмом с его участием стал фантастический экшен-триллер «Миссия ассасина».
Две жены и пять дочерей
Первой супругой Брюса Уиллиса была голливудская кинозвезда Деми Мур. Их брак просуществовал с 1987 по 2000 год. За эти 13 лет Мур родила от него трех дочерей — Румер, Скаут и Таллулу.
После развода они остались друзьями. И сейчас, как мы уже отметили выше, актриса принимает активное участие в жизни бывшего мужа.
Второй женой «Крепкого орешка» стала модель Эмма Хеминг. Счастливому союзу не помешала достаточно большая разница в возрасте — избранница Уиллиса младше его на целых 23 года. Свадьбу пара сыграла в 2009 году. В дальнейшем Хеминг родила актеру еще двух дочек. Старшей девочке сейчас 12 лет, младшей — девять.
В сентябре прошлого года в программе Today на канале NBC супруга Уиллиса рассказала, что старается максимально понятно объяснить дочкам, что происходит с их отцом, чтобы они не стыдились его диагноза.
«Деменция — это тяжело для человека, которому поставили диагноз, и для его семьи. Брюс, я и наши девочки не исключение. Когда говорят, что это семейная болезнь, это действительно так», — призналась Хеминг.
Также она отметила, что пока не до конца уверена в том, что сам Уиллис осознает, что именно с ним происходит.