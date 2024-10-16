Сегодня 18:38 Не узнает Деми Мур и общается глазами. Что происходит с Брюсом Уиллисом из-за деменции 0 0 0 Фото: PLANET PHOTOS/Supplied by PLANET PHOTOS/Global Look Press Знаменитости

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Звезда «Крепкого орешка» и «Пятого элемента», американский актер Брюс Уиллис продолжает бороться с лобно-височной деменцией. Самочувствие артиста волнует всех его поклонников, тем более что новой информации на этот счет появляется не так много. Что известно о состоянии Уиллиса — в материале 360.ru.

Когда у Уиллиса обнаружили деменцию

Изначально близкие актера говорили, что у Брюса выявили афазию — неврологическое расстройство, которое приводит к нарушению речи, а также влияет на способность человека понимать чужую речь, читать и писать. Заявление об этом семья Уиллиса сделала весной 2022 года. Тогда же он принял решение завершить карьеру и заняться здоровьем.

Интересно Впервые слухи о том, что у Уиллиса есть проблемы со здоровьем, появились еще в 2015 году. The New Zealand Herald, в частности, писала, что актер якобы был вынужден воспользоваться наушником, чтобы суфлер подсказывал ему текст во время бродвейской постановки по книге Стивена Кинга «Мизери» (Misery). Впервые слухи о том, что у Уиллиса есть проблемы со здоровьем, появились еще в 2015 году. The New Zealand Herald, в частности, писала, что актер якобы был вынужден воспользоваться наушником, чтобы суфлер подсказывал ему текст во время бродвейской постановки по книге Стивена Кинга «Мизери» (Misery).

Ответ на вопрос, почему актера поразил этот недуг, появился примерно через год — в феврале 2023 года. Оказалось, что афазия, которая, как правило, развивается из-за инсульта или травм головного мозга, была лишь симптомом другого, более тяжелого, заболевания — лобно-височной деменции.

Фото: Supplied by FilmStills.net/www.filmstills.net/Global Look Press

«К сожалению, проблемы с общением — это лишь один из симптомов заболевания, с которым столкнулся Брюс… Сегодня лекарств от этой болезни нет, но мы надеемся, что это может измениться в ближайшие годы», — объяснили тогда родные Уиллиса в официальном заявлении для прессы.

Как себя чувствует Брюс Уиллис сейчас В конце июля стало известно, что состояние актера ухудшается из-за прогрессирующей деменции. Такие данные со ссылкой на инсайдера публиковал In Touch. По словам источника издания, у Уиллиса нарушена речь, а иногда он не может говорить вовсе, в такие тяжелые дни близкие понимают его по взгляду. Как минимум раз в неделю Брюса навещает экс-супруга Деми Мур — им удалось сохранить хорошие отношения и она очень переживает за его здоровье. Собеседник IT подчеркнул, что актриса «никогда не оставит и не подведет» бывшего мужа.

Интересно Осенью прошлого года одна из дочерей Мур делилась в соцсетях видео встречи своей матери с Уиллисом. Тот обнял ее и поцеловал в лоб. И только позже выяснилось, что на самом деле Брюс не узнал ее при встрече. Из-за случившегося Деми была убита горем. Осенью прошлого года одна из дочерей Мур делилась в соцсетях видео встречи своей матери с Уиллисом. Тот обнял ее и поцеловал в лоб. И только позже выяснилось, что на самом деле Брюс не узнал ее при встрече. Из-за случившегося Деми была убита горем.

На днях, выступая на кинофестивале в Хамптоне, Мур рассказала, что Брюс стабилен, но прежним он, очевидно, уже никогда не станет.

Фото: face to face/Instagram/Global Look Press

«Болезнь — это именно то, чем она является. И я думаю, важно на самом деле глубоко внутри это принимать. Сейчас он стабилен. Если вы держитесь за прошлое, пытаетесь жить тем, что было, то это обречено на провал», — подчеркнула Деми Мур. По словам актрисы, она продолжает заботиться об экс-супруге вместе с его нынешней женой Эммой Хеминг. Женщины смогли подружиться и делают все возможное, чтобы актер чувствовал себя лучше и ни в чем не нуждался.

Каждый раз, когда я прихожу к нему в гости, то попадаю в атмосферу бесконечной любви и нежности. Это самое главное. Деми Мур

Что такое лобно-височная деменция, прогноз врача Никаких положительных прогнозов о состоянии Уиллиса делать не приходится с учетом, что лечения от лобно-височной деменции пока нет, отметил в беседе с 360.ru доктор медицинских наук, профессор кафедры геронтологии и гериатрии ФПДО МГМСУ Юрий Конев.

Фото: via www.imago-images.de/www.imago-images.de/Global Look Press

При ЛВД происходит поражение нервной системы человека, при этом у больного начинается снижение когнитивных способностей. Процесс, к сожалению, очень быстротечен, подчеркнул специалист. С момента постановки диагноза до полного разрушения интеллектуального уровня, по его словам, проходит всего несколько лет.

Интересно Лобно-височная деменция — прогрессирующее нейродегенеративное заболевание, при котором возникает тяжелая очаговая атрофия лобных и передних височных долей головного мозга, отвечающих за контроль речи и поведения, способность планировать и организовывать действия. Процесс ЛВД необратим. Лобно-височная деменция — прогрессирующее нейродегенеративное заболевание, при котором возникает тяжелая очаговая атрофия лобных и передних височных долей головного мозга, отвечающих за контроль речи и поведения, способность планировать и организовывать действия. Процесс ЛВД необратим.

«Состояние Уиллиса уже давно вызывало опасения, ведь ранее актер потерял способность запоминать фразы, К сожалению лечения от деменции нет, мы можем только притормозить процессы, которые, увы, идут только в одну сторону», — пояснил собеседник 360.ru.

При этом в молодом возрасте это нейро-генеративное заболевание развивается крайне редко. Если такое и случается, то большую роль в этом играет генетический фактор, уточнил Конев. Но в более зрелых возрастных группах это явление не представляет собой нечто удивительное.

Фото: Nancy Kaszerman/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

«С процессами старения мы пока ничего сделать не может. Все так называемые антиэйджинговые направления, очень модные сейчас в мире, носят чисто коммерческий характер. Ни одного препарата, который был действительно эффективен для этого, не существует», — подчеркнул профессор.

Актерская карьера и личная жизнь Брюса Уиллиса Актерскую карьеру Уиллис начал в 1980-х и успел сыграть более чем в 130 фильмах. Среди них — «Крепкий орешек» и несколько его продолжений, «Гудзонский ястреб» и «Смерть ей к лицу», «Криминальное чтиво», «12 обезьян», «Пятый элемент» и «Армагеддон», «Шестое чувство», «Девять ярдов», «Город грехов» и «Счастливое число Слевина». Последним фильмом с его участием стал фантастический экшен-триллер «Миссия ассасина».

Фото: Julienâ€™S Auctions/Keystone Press Agency/Global Look Press

Две жены и пять дочерей Первой супругой Брюса Уиллиса была голливудская кинозвезда Деми Мур. Их брак просуществовал с 1987 по 2000 год. За эти 13 лет Мур родила от него трех дочерей — Румер, Скаут и Таллулу. После развода они остались друзьями. И сейчас, как мы уже отметили выше, актриса принимает активное участие в жизни бывшего мужа.

Фото: CAP/PLF/Global Look Press

Второй женой «Крепкого орешка» стала модель Эмма Хеминг. Счастливому союзу не помешала достаточно большая разница в возрасте — избранница Уиллиса младше его на целых 23 года. Свадьбу пара сыграла в 2009 году. В дальнейшем Хеминг родила актеру еще двух дочек. Старшей девочке сейчас 12 лет, младшей — девять. В сентябре прошлого года в программе Today на канале NBC супруга Уиллиса рассказала, что старается максимально понятно объяснить дочкам, что происходит с их отцом, чтобы они не стыдились его диагноза. «Деменция — это тяжело для человека, которому поставили диагноз, и для его семьи. Брюс, я и наши девочки не исключение. Когда говорят, что это семейная болезнь, это действительно так», — призналась Хеминг. Также она отметила, что пока не до конца уверена в том, что сам Уиллис осознает, что именно с ним происходит.