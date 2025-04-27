Сегодня 02:41 Не стал народным, но остался Бывалым. Жизнь и творческий путь актера Евгения Моргунова 0 0 0 Фото: Кадр из фильма «Кавказская пленница, или Новые приключения Шурика» Знаменитости

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Заслуженный артист Евгений Моргунов навсегда остался в истории кино Бывалым из троицы мошенников в комедиях Леонида Гайдая. Он не любил общаться с журналистами и рассказывать о своей жизни, которая была непростой. Актеру 27 апреля могло исполнится 98 лет. Он так и не дождался звания народного артиста. О его жизни — в материале 360.ru.

Как Евгений Моргунов стал артистом

Будущий актер вырос в коммунальной квартире недалеко от «Матросской тишины» в Москве. Отец бросил семью, когда маленькому Жене было два года, поэтому его воспитывала мать, работавшая санитаркой. О том, что его будущее связано с актерской стезей, Моргунов знал с детства. Он прогуливал школу и экономил на обедах, чтобы купить билет в кино. Планам помешала начавшаяся война.

На фронт 14-летнего подростка не взяли, и он пошел работать слесарем на завод, где занимался вытачиванием капсул для снарядов. Понимая, что с завода его никто не отпустит, подросток написал письмо Иосифу Сталину со словами «Примите меня в искусство».

Фото: РИА «Новости»

Ответ пришел быстро. Юношу передали в распоряжение Комитета по делам культуры, который определил его на работу в Камерном театре имени Таирова. Там его заметил помощник режиссера Сергея Герасимова и пригласил во ВГИК. Веселый характер Моргунова и его манера подшучивать над окружающими проявились еще в студенчестве. Чтобы не платить за проезд в транспорте, молодой человек объявлял себя контролером и проверял билеты у пассажиров, пока не доезжал до нужной ему остановки. Во время учебы он иногда пугал однокурсниц на прогулках. Моргунов вставал на улице на одно колено и кричал: «Ты вышла замуж за другого!» — чем привлекал внимание любопытных прохожих.

Как Моргунов стал «предателем»

Режиссер Сергей Герасимов в 1947 году вывез своих студентов в Краснодон для съемок фильма «Молодая гвардия». Мастер видел в молодом и спортивном Моргунове главного героя — Сергея Тюленина, но этот выбор не поддержал автор романа Александр Фадеев. Так юному артисту досталась роль Евгения Стаховича — предателя подпольщиков.

Но фильм не прошел советскую цензуру. Практически все сцены с Моргуновым вырезали, оставив только небольшие эпизоды. Но даже они оказались настолько реалистичными, что артиста несколько лет преследовали пионеры и особо впечатленные зрители, желающие расправиться с тем, кто сдал юных коммунистов фашистам.

Фото: РИА «Новости»

Режиссер Герасимов понимал, что виноват перед учеником, и пообещал дать Моргунову главную роль в следующей картине. Но по решению правительства мэтр на несколько лет уехал в Китай, где снимал документальные картины. После возвращения Герасимов собрал учеников, чтобы обсудить планы совместной работы. Тогда характер Моргунов дал о себе знать. Он открутил с пиджака мастера орден Трудового Красного Знамени. Заметив пропажу, режиссер начал поиски. Ученики ему помогали. Когда все уже отчаялись, шутник вернул награду учителю. Герасимов розыгрыша не оценил и прекратил с Моргуновым всякое общение.

Звездный час Евгения Моргунова

В располневшем лысом мужчине в корометражке «Пес Барбос и необычный кросс», вышедшей на экраны в 1961 году, бывшие однокурсники не узнали Моргунова. За девять лет до выхода фильма врачи диагностировали у актера сахарный диабет, от которого он страдал до конца своих дней.

На роль Бывалого Моргунова утвердил директор «Мосфильма» Иван Пырьев. Ему надоело ждать, пока Гайдай найдет подходящий типаж для уже утвержденных Георгия Вицина и Юрия Никулина, поэтому и потребовал утвердить Моргунова без всяких проб.

Фото: РИА «Новости»

Короткометражка произвела ошеломительный успех и подарила актерам всесоюзную славу. Уже потом были «Операция „Ы“ и другие приключения Шурика» и «Кавказская пленница». Хотя Моргунов и оставался заложником одного образа, он извлек из своей славы все возможное. Помогал друзьям получать дефицитные лекарства и продукты, решал вопросы с получением жилплощади. Вместе с Вициным и Никулиным ездил с концертами по стране, параллельно снимаясь в эпизодических ролях.

Фото: РИА «Новости»

Склонность к шуткам стала причиной его разрыва отношений с коллегами. Никулин из-за постоянной занятости в цирке редко мог ездить с концертами. Моргунову это надоело, и он решил его разыграть. Неизвестно где добыв депутатский значок, он ходил по Цветному бульвару и рассказывал, что директор цирка принимает горожан для решения квартирного вопроса. Никулин, который не ожидал такого наплыва посетителей, обиделся на Моргунова, прекратив с ним общение и заявив, что клоунов ему хватает на работе. Над Вициным актер пошутил во время очередных гастролей. Страдающий аэрофобией исполнитель роли Труса поверил Моргунову, что рейс из Улан-Удэ в Москву занимает меньше часа. Проведя в воздухе более пяти часов, актер прекратил общаться с коллегой.

Личная жизнь Моргунова

В студенческие годы Евгений Моргунов начал встречаться с балериной Большого театра Варварой Рябцевой, которая была старше его на 13 лет. По одной из версий, это произошло после смерти матери артиста. Пара прожила вместе 10 лет, но рассталась из-за бездетности или нежелания балерины заводить детей. При этом дружеские отношения Моргунов поддерживал с ней до конца жизни женщины.

Фото: РИА «Новости»

После выхода фильма «Пес Барбос и необычный кросс» Моргунов решил попробовать себя в режиссуре. В качестве будущего сценария он выбрал рассказ Михаила Шолохова «О Колчаке, крапиве и прочем».

В съемочной бригаде Моргунов встретил знакомую по «Мосфильму» девушку-монтажера Татьяну Бурмистрову, к которой он несколько раз подступался, надеясь на роман, но каждый раз получал отказ. Перед съемками Моргунов устроил вечеринку, где напоил свою пассию и воспользовался ее беспомощным состоянием. Так Бурмистрова забеременела, и на свет появилась внебрачная дочь Арина.

Фото: РИА «Новости»

Монтажер так и не простила Моргунова, хотя он старался наладить контакт. О дочери артист не забыл, регулярно ездил в Свердловск, приходил к Арине в школу и дарил подарки.

Арина после школы окончила Гнесинку, а затем эмигрировала в США к матери. В конце 90-х Моргунов пытался еще раз увидеться с дочерью, но Бурмистрова не пустила его на порог. С будущей супругой Натальей Моргунов познакомился благодаря своей склонности к розыгрышам. Тогда еще студентка МАТИ перепутала номер телефона и позвонила в квартиру артисту, приняв его за своего учителя физики. Она хотела пересдать экзамен и попросила назначить ей новую дату. Моргунов тут же отыграл образ преподавателя и попросил девушку оставить свой номер телефона, чтобы перезвонить, как только он разберется с расписанием.

Фото: РИА «Новости»

Связавшись с Натальей через пару дней, артист ей честно признался, что пошутил, но она не обиделась. Пара встретилась, а через два года они поженились. Разница в возрасте между супругами тоже составила 13 лет, но на этот раз Моргунов был старше.

У них родились двое сыновей — Антон и Николай. В 1998 году младший разбился в автокатастрофе. Он заснул за рулем, когда ехал в аэропорт встречать свою девушку. Моргунов пережил сына всего на один год.

Чтобы не оставаться один на один со своими мыслями, артист, несмотря на сильные боли из-за прогрессирующего диабета, постоянно гастролировал, прерываясь только на очередное лечение в больнице. «Если я умру в палате, вы меня не вынесете. Потому что я невыносимый», — шутил он, общаясь с врачами. Евгений Моргунов умер 25 июня 1999 года.