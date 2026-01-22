Не праздник, а поминки. Скандальный юбилей Волочковой описали фразой «стыдно, очень стыдно»
Анисина закатила Джигурде скандал из-за юбилея Волочковой
В Москве с размахом отметили 50-й юбилей Анастасии Волочковой. По случаю дня рождения звезды Андрей Малахов отправил имениннице тортик с пуантами, а заодно и обмусолил ее в своем ток-шоу, куда позвал друзей примы.
Одержимая с 15 лет
Сама Волочкова решила устроить концерт, чтобы отметить важную дату. Решила, что будет праздновать не в ресторане, а на сцене. В театре на Цветном собрались ее самые близкие и преданные друзья.
«В день моего юбилея мне захотелось оказаться на сцене и предстать перед вами в моем творчестве, которым я одержима с 15 лет», — сказала Анастасия перед началом концерта.
Ведущей вечера стала Анна Калашникова, светская львица и экс-подруга Прохора Шаляпина. Она поздравила Волочкову одной из первых прямо на сцене, вручив ей букет цветов и подарок от известного модного дома — элитные духи.
Балерина решила оставить на сцене все, что ей вручат.
«Я все цветочки буду здесь оставлять, чтобы вы видели, как их много», — заявила она после первого танца.
Бывшие не приехали
На вечере блистали друзья Волочковой. Появился Отар Кушанашвили с женой, которая спела песню и пожелала всем любви. Кушанашвили поздравил Волочкову, отметив, что ей 50 лет, но выглядит она как подросток.
Отар также раскритиковал некоторых звезд: прошелся по Андрею Малахову и Анфисе Чеховой. Позже балерина исполнила песню вместе с певцом Ромой Жуковым.
Волочкову должен был поздравить и ее заклятый друг Никита Джигурда. Правда, они не общались около года из-за пикантного видео с домашних посиделок. Но теперь топор войны зарыт. Правда, Джигурда так и не явился на юбилей. Он признался, что его не пустила жена.
Моя Богиня Анис, узнав, что я еду поздравлять Волочкову, устроила грандиозный скандал и выкатила мне ультиматум. Если я поеду на юбилей, Анисина подает на развод и выставляет мои вещи, чтобы я с ними переехал жить к Волочковой!
Никита Джигурда
В итоге Джигурда обратился к юбилярше, опубликовав в сети видеопоздравление с песней.
Бывший возлюбленный Анастасии Волочковой, Николай Басков, тоже не смог присутствовать на празднике, но прислал ей огромный букет роз. Другие поклонники, с которыми приме приписывали романы, также не появились.
Пропустили важное событие и родные Анастасии. Ее дочь Ариадна отправила маме букет, который растрогал балерину.
До чего дожили…
Узнав о масштабных торжествах в честь Волочковой, Яна Поплавская не смогла сдержать эмоций. Актриса откровенно высказалась о юбилярше, не боясь резких выражений.
«Один из центральных каналов России отличился празднованием дня рождения одной из самых известных… страны. До чего дожили. В прайм-тайм возносим славу… Стыдно, ужасно стыдно…» — рубанула она.
Именинница пока не откликнулась на поздравление артистки. Зато россияне активно делятся своими эмоциями.
В чем Поплавская не права, задавались вопросом пользователи Сети. По их мнению, Волочкова не имеет отношения к балету, искусству и культуре, она просто эпатажная личность. В прошлом она была любовницей женатого олигарха, чем и сейчас не перестает хвастаться, считают они.
«Уже слышу ответ виновницы торжества: „Золотые мои, Яночка завидует моим шпагатам и бриллиантам“», — шутили в комментариях.
Одна из девушек призналась, что смотрела шоу и не понимала, где же именинница. Создавалось впечатление, что это поминки: человека нет, а о нем говорят.