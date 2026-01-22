Не праздник, а поминки. Скандальный юбилей Волочковой описали фразой «стыдно, очень стыдно»

В Москве с размахом отметили 50-й юбилей Анастасии Волочковой. По случаю дня рождения звезды Андрей Малахов отправил имениннице тортик с пуантами, а заодно и обмусолил ее в своем ток-шоу, куда позвал друзей примы.

Одержимая с 15 лет

Сама Волочкова решила устроить концерт, чтобы отметить важную дату. Решила, что будет праздновать не в ресторане, а на сцене. В театре на Цветном собрались ее самые близкие и преданные друзья.

«В день моего юбилея мне захотелось оказаться на сцене и предстать перед вами в моем творчестве, которым я одержима с 15 лет», — сказала Анастасия перед началом концерта.

Ведущей вечера стала Анна Калашникова, светская львица и экс-подруга Прохора Шаляпина. Она поздравила Волочкову одной из первых прямо на сцене, вручив ей букет цветов и подарок от известного модного дома — элитные духи.

Балерина решила оставить на сцене все, что ей вручат.

«Я все цветочки буду здесь оставлять, чтобы вы видели, как их много», — заявила она после первого танца.