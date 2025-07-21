Сегодня 13:15 «Не позавидуешь». Лайма Вайкуле углядела «возвращение» России в СССР — что это было? 0 0 0 Фото: Nina Liashonok/ZUMAPRESS.com / www.globallookpress.com Знаменитости

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Певица Лайма Вайкуле стала героиней шоу на латвийском радио и рассказала, как «кормила весь СССР». Помимо этого, артистка ответила на животрепещущие вопросы о творчестве, любви и жизни.

Смена «Новой волны» В скором времени в Юрмале в 10-й раз состоится фестиваль Вайкуле, пришедший на смену «Новой волне». Однако сама артистка отрицает связи собственного мероприятия с «Новой волной». По словам певицы, к ней на проект приходят яркие и интересные исполнители со всего света, в том числе из России. «С Андреем Макаревичем* у нас целая программа есть, в следующем году поедем по Америке с ней выступать. Это дуэты, их много. То, что он пишет, — это гениально», — поделилась артистка.

Фото: РИА «Новости»

Она добавила, что работала с Макаревичем* в Израиле, теперь в планах — США. Также за эти годы к Вайкуле приезжала Алла Пугачева, с которой они в последнее время сблизились. Примадонну тоже ждут на фестивале. Скандал с Паулсом В СМИ появились новости о скандале между Вайкуле и композитором Раймондом Паулсом, якобы артисты очень серьезно поссорились. Певица раскритиковала не только маэстро, но и его музыку. Вайкуле назвала сообщения о скандале с Паулсом фейком. Она подчеркнула, что стала популярной благодаря его музыке. «Я Раймонда знаю давно, когда мне было 15 лет. Музыка объединяет, Раймонд Паулс тоже объединяет», — заявила артистка.

Фото: РИА «Новости»

Блондинка, которая ничего не понимает в политике С 2022 года Лайма Вайкуле больше известна своими высказываниями о политике и общественных проблемах. Сама она считает себя блондинкой, которая ничего в этом не понимает. Но вставить свои пять копеек все же очень хочется. «Какие-то журналисты, пропагандисты пишут, что я иногаент. Какой я иноагент? О чем вообще речь идет? Это придуманное слово, ненавижу его», — возмутилась Вайкуле. Она добавила, что мечтает увидеть мир, и раньше могла спокойно это сделать. Сейчас ситуация изменилась. «Национальный вопрос поднимается, русский язык запрещают. При чем тут русский язык? Это возможность общаться — а самое лучшее, что может быть между людьми, это общение. Я уверена, что молодежь будет говорить на английском, а у меня отношение к русскому не изменилось», — заступилась за русский певица. «Кормившая весь СССР» артистка отметила, что Россия возвращается туда.

Мне кажется, что в СССР идут семимильными шагами, не позавидуешь. Особенно молодым людям, которые родились в другой России. Лайма Вайкуле певица

Вайкуле не желает возвращаться в Россию и не верит, что другие этого захотят. «Талантливые люди уехали, что хорошего от этого? Человеку надо поменять все», — сказала певица.

Фото: РИА «Новости»

Америка, спасшая жизнь Вайкуле страдала от рака и смогла побороть тяжелое заболевание. В этом ей помогли американские врачи — в США певицу поставили на ноги. В 2020 году появились слухи о том, что у Вайкуле случился рецидив, тогда помощь тоже пришла из Штатов. «Обожаю Америку, потому что там несколько раз спасли мою жизнь. Поэтому я к ней очень тепло отношусь», — подчеркнула певица. Она добавила, что не знает, как будет управлять США Дональд Трамп — результаты можно будет увидеть через четыре года. *Признан иностранным агентом на территории России.