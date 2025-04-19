«Не для музея такой лук, честно». Поклонники набросились на Загитову за «мокрую» майку в Лувре
Олимпийская чемпионка Алина Загитова посетила одну из самых известных достопримечательностей Парижа — Лувр. Спортсменка поделилась кадрами из музея в социальных сетях — но не все поклонники оценили ее образ и тягу к искусству.
Откровенный наряд
Внимание подписчиков привлек не столько музей, сколько наряд фигуристки. Она появилась в Лувре в белой полупрозрачной майке с «мокрым» эффектом и контрастном бюстгальтере. Также на девушке были облегающие легинсы, метровые ботфорты и кожаный плащ.
Загитова собрала волосы в небрежный пучок, дополнив образ массивными серьгами и очками в широкой оправе. В Сети одни восхитились смелостью спортсменки, другие раскритиковали.
«Нашла, в чем пойти в Лувр»;
«Алина, ты же олимпийская чемпионка — зачем такие наряды?»;
«Ну не для музея такой лук, честно»;
«Раздала стиля»;
«Какая красивая, очень идет этот образ!»
Попытка скопировать Мону Лизу
Загитова попозировала на фоне знаменитого полотна Паоло Веронезе «Брак в Кане Галилейской», а также рядом с картиной Леонардо да Винчи «Мона Лиза»,.
Фигуристка попыталась повторить знаменитую улыбку Джоконды.
«Алине повезло — обошлось без толпы возле Джоконды, поэтому у спортсменки получилось сделать фото и повторить ту самую улыбку. Правда, поклонники не оценили ни тягу к искусству, ни образ Загитовой — подружиться с подписчиками никак не выходит», — написали авторы поста в Telegram-канале Super.ru.
Ссоры с фанатами
Ранее Загитова поссорилась с фанатами из-за нового цвета волос. К весне фигуристка решила сменить имидж и перекрасила шевелюру в фиолетовый. Но не все подписчики оценили перемены: Алине пришлось в ночи писать оправдательный пост и грозить блокировкой недовольных.
«Я благодарна за обратную связь, и всегда стремлюсь стать лучше. Каждый имеет право на свое мнение, но я продолжаю работать над собой и надеюсь радовать поклонников новыми успехами. Все комментарии будут удалены, а комментаторы заблокированы», — написала спортсменка.
Для многих осталось непонятным, на что именно так обиделась фигуристка.
Алина Загитова — олимпийская чемпионка 2018 года в одиночном катании и серебряный призер в командных соревнованиях. В 2019 году она стала чемпионкой мира по фигурному катанию. Уже в 2025 году спортсменка попала в больницу.