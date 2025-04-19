«Не для музея такой лук, честно». Поклонники набросились на Загитову за «мокрую» майку в Лувре

Олимпийская чемпионка Алина Загитова посетила одну из самых известных достопримечательностей Парижа — Лувр. Спортсменка поделилась кадрами из музея в социальных сетях — но не все поклонники оценили ее образ и тягу к искусству.

Откровенный наряд

Внимание подписчиков привлек не столько музей, сколько наряд фигуристки. Она появилась в Лувре в белой полупрозрачной майке с «мокрым» эффектом и контрастном бюстгальтере. Также на девушке были облегающие легинсы, метровые ботфорты и кожаный плащ.

Загитова собрала волосы в небрежный пучок, дополнив образ массивными серьгами и очками в широкой оправе. В Сети одни восхитились смелостью спортсменки, другие раскритиковали.

«Нашла, в чем пойти в Лувр»;

«Алина, ты же олимпийская чемпионка — зачем такие наряды?»;

«Ну не для музея такой лук, честно»;

«Раздала стиля»;

«Какая красивая, очень идет этот образ!»