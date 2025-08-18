«Нарцисс, абьюз, рэд флаг». Тимати бросил возлюбленную с дочкой и уехал веселиться в Бодрум

В середине августа рэпер Тимати (Тимур Юнусов) отметил день рождения, устроив вечеринку на яхте в компании друзей. Но его возлюбленной Валентины Ивановой на празднике не было — поклонников шокировал такой поступок.

«Женщины, бегите»

Артист 2 августа в третий раз стал отцом. Его возлюбленная подарила музыканту дочь Эмму. Уже 15 августа Тимати исполнилось 42 года — в честь праздника он устроил шумную вечеринку на яхте в Бодруме.

На торжество рэпер пригласил друзей, но не Валентину. Она осталась дома с ребенком. Из-за этого на музыканта обрушилась волна критики. Пользователи в недоумении не смогли сдержать эмоций.

«Я никогда не пишу комментарии. Но это очень отвратительный поступок — оставить женщину одну с ребенком после родов. Еще и выставляет фото и гордится этим», — написала одна из комментаторов.

Она призвала держаться подальше от нарциссов и тотальных абьюзеров.

«Вот именно так выглядит поведение настоящего нарцисса. Тотальный абьюз. Сначала сделать женщину зависимой от себя с ребенком и деньгами, а потом… Дорогие женщины, когда видите — бегите», — добавила возмущенная пользовательница.