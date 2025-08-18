«Нарцисс, абьюз, рэд флаг». Тимати бросил возлюбленную с дочкой и уехал веселиться в Бодрум
В середине августа рэпер Тимати (Тимур Юнусов) отметил день рождения, устроив вечеринку на яхте в компании друзей. Но его возлюбленной Валентины Ивановой на празднике не было — поклонников шокировал такой поступок.
«Женщины, бегите»
Артист 2 августа в третий раз стал отцом. Его возлюбленная подарила музыканту дочь Эмму. Уже 15 августа Тимати исполнилось 42 года — в честь праздника он устроил шумную вечеринку на яхте в Бодруме.
На торжество рэпер пригласил друзей, но не Валентину. Она осталась дома с ребенком. Из-за этого на музыканта обрушилась волна критики. Пользователи в недоумении не смогли сдержать эмоций.
«Я никогда не пишу комментарии. Но это очень отвратительный поступок — оставить женщину одну с ребенком после родов. Еще и выставляет фото и гордится этим», — написала одна из комментаторов.
Она призвала держаться подальше от нарциссов и тотальных абьюзеров.
«Вот именно так выглядит поведение настоящего нарцисса. Тотальный абьюз. Сначала сделать женщину зависимой от себя с ребенком и деньгами, а потом… Дорогие женщины, когда видите — бегите», — добавила возмущенная пользовательница.
«Рэд флаг— это я»
Сам Тимати не увидел в своем поступке ничего страшного и ответил хейтерам.
«Нарцисс, абьюз, рэд флаг и так далее — это все я. Бегите пока не поздно, согласен», — написал рэпер в Instagram*.
Фраза мгновенно разлетелась по Сети, а пользователи разделились на два лагеря. Одни поддержали рэпера и назвали критику «завистью», другие увидели в его словах классическое поведение манипулятора.
Сама Валентина избегает публичных комментариев об отношениях с исполнителем и ограничивается постами о дочери. Многие интерпретировали ее недавнее высказывание «брак не спасает от расставания» как намек на напряженность с Тимати.
За несколько дней после появления дочери на свет вокруг музыканта и его семьи вспыхнуло несколько скандалов. Рэпера не раз замечали в компании моделей. Недавно ему приписали роман с Анастасией Аникиной, но девушка опровергла слухи и подчеркнула, что они с Тимати просто друзья.
Также пользователям показалось странным, что мама Тимати не только присутствовала на родах Ивановой, но и самостоятельно перерезала пуповину. Валентина заступилась за мать избранника и публично назвала ее «лучшей свекровью».
Ранее Тимати раскритиковали за шутку о том, что ему положены льготы как многодетному отцу.
*Деятельность Meta Platforms Inc. по реализации продуктов-социальных сетей Facebook и Instagram на территории Российской Федерации запрещена.