«Жалкие шавки»: Надежда Санько объявила войну бывшей жене Мамаева

Бывшая и нынешняя жены Павла Мамаева снова обменялись «любезностями». После развода с футболистом модель Алана Мамаева обвинила подругу — блогера Надежду Санько — в разрушении их семьи. Через несколько лет Санько ответила, но уже с экрана телевизора. В конфликт вмешалась Мария Погребняк и нарвалась на волну оскорблений.

Развод Павла и Аланы Мамаевых нельзя назвать мирным. Некоторые пары расстаются спокойно, не вынося ссоры на публику, но их случай был иным. Бывшие супруги встречаются только в суде. Футболист не общается с дочерью и выплачивает алименты в размере 14 тысяч рублей своей бывшей жене. Они были вместе восемь лет, а после развода Павел женился на Надежде Санько — подруге Аланы. Надежда утверждает, что их отношения с Мамаевым начались уже после того, как в семье произошел кризис. Но Алана же не упускает случая напомнить: подруга увела у нее мужа.

Фото: РИА «Новости»

Скандал получил новый виток. В новом выпуске шоу «Ставка на любовь» засветилась пара Надежды и Павла Мамаевых. Блогер поделилась своей версией знакомства с будущим мужем. «Наша история любви началась очень магически, я бы сказала. Я с подругой приехала ужинать на Патриаршие пруды. Проходя мимо одного известного заведения, встретилась взглядом с мужчиной. И тут подруга говорит: ''Не вздумай! Ты что, не знаешь? Это сумасшедшая семейка''», — поделилась она. Павел подтвердил, что влюбился в Надежду с первого взгляда. Красота блондинки покорила его сердце. Через несколько месяцев после развода он сделал ей предложение. Все выглядело так, будто раньше блогер не была знакома с Аланой и ничего не знала о ее муже. Модель не стала молчать. В качестве доказательства своих слов в закрытом канале она приложила переписку с Санько от 2021 года. В ней блогер активно поддерживает девушку в процессе развода с Павлом и даже советует адвоката. Интересно, что сейчас Надежда у Аланы подписана как «Крыса Гадин». «Когда Мамаев давал интервью и назвал меня дьяволом и самым ужасным человеком в мире, я подумала: „Ну пусть это останется на его совести“. Но когда он по ТВ говорит такие вещи, я понимаю, что нужно дать какую-то ответку. У меня на каждое их слово есть доказательство», — разгневалась бывшая жена. Любопытно, что в том же шоу Санько упрекнула бывшую жену Мамаева в клевете.

Она полностью оболгала меня, заявив, что я увела у нее мужа, хотя была лучшей подругой… А я видела ее всего два раза на съемках. Я рожала нашего первого с Пашей ребенка в аду, в страшном хейте. Надежда Санько

Футболист поддержал свою супругу и заявил, что бывшая жена требует от него деньги под предлогом алиментов. По его мнению, эти средства идут не на содержание ребенка. В конфликт между бывшей женой спортсмена и его новой возлюбленной вмешались подруги Аланы Мамаевой. Среди них была светская львица Мария Погребняк. «Когда я смотрю на Павла, мне кажется, что действительно привороты существуют. В нем нет жизни, он просто весь высох, глаза не горят, какое-то отчаяние сплошное», — высказалась Погребняк.

Фото: РИА «Новости»

Она призналась, что ей по-женски очень обидно за Алану. Погребняк тут же досталось — Санько упрекнула ее в двуличии и лицемерии. Санько заявила, что Мамаева и Мария Погребняк устроили против нее травлю. Она сравнила их поведение с группой подростков, которые нападают на кого-то. «Вы все время кричите, что против буллинга, осуждаете других, а потом обсуждаете меня с ног до головы! Жалкие шавки, другого слова нет для вас!» — высказалась блогер. Алана и Мамаев судились из-за имущества и алиментов. Санько утверждает, что все выплаты были сделаны, а скандал бывшая жена устроила ради привлечения внимания. Надежда также заявляла, что Мамаева настраивает дочь Алису против отца.