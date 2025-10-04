«Начинается род Кругов!» Сын легендарного шансонье нашел любовь на шоу «Давай поженимся»
Сын исполнителя хитов «Владимирский централ» и «Золотые купола» Михаила Круга Александр вышел из клуба холостяков — он нашел свою вторую половинку на передаче «Давай поженимся». Молодой певец создал семью и похвастался перед поклонниками свадебными снимками.
Скрывали свадьбу 2 месяца
«Мы поженились! В 23 года я повстречал человека, который взбудоражил, перевернул всю мою жизнь и сделал самым счастливым. Если человек влюбился — он готов делать все для этого человека. Стать для него всем», — написал он.
Бывший участник «Фабрики звезд» продемонстрировал обручальные кольца на безымянных пальцах и пообещал заботиться о жене.
«Мы самые счастливые друг с другом и хотим нести все это в люди», — подчеркнул он.
Избранницей музыканта стала 22-летняя стилист из Москвы Ульяна. Девушка рассталась с девичьей фамилией и поделилась впечатлениями от семейной жизни.
«Столько любви я в жизни не ощущала, она повсюду. В сообщениях, в объятиях, в утренних завтраках, в прикосновениях, в глупых шутках и даже на расстоянии, в Сашиных далеких турах. Я люблю тебя, Александр Михайлович», — отметила она в своем Telegram-канале.
Молодожены отыграли свадьбу всего два месяца назад — торжество провели 1 августа. Как именно паре удалось так долго скрывать радостное событие, непонятно, но у них получилось. Круг ошарашил фанатов известием о свадьбе и призвал заботиться о любимых.
Любите друг друга! Влюбляйтесь и делайте сумасшедшие поступки ради вашей второй половинке. Теперь наша семья начинается. Начинается род Кругов! И начинается он именно с нас!
Александр Круг
Как начался роман
Новобрачные познакомились друг с другом в декабре 2024 года на ток-шоу «Давай поженимся!». О том, что они встречаются, пара рассказала в конце февраля.
Певец записал видео, на котором нежно прижимает избранницу к себе, а она его целует. Аналогичный ролик опубликовала и девушка.
Александр «созрел» до предложения уже в июне, он попросил руки девушки во время совместного путешествия в Таиланд.
Мать Ульяны с радостью отнеслась к выбору дочери, довольной выбором сына осталась и Ирина Круг. Женщина рассказала, что музыканта тяготило одиночество.