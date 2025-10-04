«Начинается род Кругов!» Сын легендарного шансонье нашел любовь на шоу «Давай поженимся»

Сын исполнителя хитов «Владимирский централ» и «Золотые купола» Михаила Круга Александр вышел из клуба холостяков — он нашел свою вторую половинку на передаче «Давай поженимся». Молодой певец создал семью и похвастался перед поклонниками свадебными снимками.

Скрывали свадьбу 2 месяца

«Мы поженились! В 23 года я повстречал человека, который взбудоражил, перевернул всю мою жизнь и сделал самым счастливым. Если человек влюбился — он готов делать все для этого человека. Стать для него всем», — написал он.

Бывший участник «Фабрики звезд» продемонстрировал обручальные кольца на безымянных пальцах и пообещал заботиться о жене.

«Мы самые счастливые друг с другом и хотим нести все это в люди», — подчеркнул он.

Избранницей музыканта стала 22-летняя стилист из Москвы Ульяна. Девушка рассталась с девичьей фамилией и поделилась впечатлениями от семейной жизни.