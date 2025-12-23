Сегодня 12:36 «На свечном ящике торгует». Васильеву обвинили в пиаре на монашестве — что происходит? 0 0 0 Фото: Ekaterina Tsvetkova/Russian Look / www.globallookpress.com Знаменитости

Эпатажная звезда «Обыкновенного чуда» и «Чародеев» Екатерина Васильева несколько лет назад ушла в монастырь, но даже это не помогло остановить пересуды вокруг ее жизни. Многие считают, что актриса на самом деле не отреклась от мирской жизни, а нашла верный способ попиариться.

Из актрис в монахини Васильева родилась в московской творческой семье. Ее отец был известным поэтом, а мать — племянницей и приемной дочерью педагога Антона Макаренко. Харизматичная девушка поступила во ВГИК и быстро сделала головокружительную актерскую карьеру, навсегда оставшись в памяти зрителей благодаря ярким ролям во множестве любимых фильмов. В молодости, до решения посвятить себя служению церкви, Васильева курила, ругалась матом и вела себя вызывающе. Бурная личная жизнь актрисы тоже порождала разные пересуды. Ее мужем был кинорежиссер Сергей Соловьев, затем и драматург Михаил Рощин, который ради нее ушел из семьи. Третьим супругом дерзкой звезды стал актер Андрей Ларионов, но и этот брак не продержался долго.

Фото: Viktor Chernov/Russian Look / www.globallookpress.com

Рощин после развода яро критиковал бывшую супругу и жаловался на ее невыносимый характер. Он утверждал, что Васильева прикладывалась к бутылке и даже лежала в клиниках для лечения алкоголизма. По его мнению, от пагубного пристрастия артистку в итоге спасла встреча со священником отцом Владимиром (Волгиным). В девяностые, уже на пике славы, Васильева шокировала поклонников решением связать жизнь с церковью. Оказалось, что в 33 года она уверовала в Бога и крестилась. После этого она ушла послушницей во Введенский Толгский монастырь, а затем стала казначеем московского храма Софии Премудрости Божией в Средних Садовниках.

Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press / www.globallookpress.com

Возвращение на экраны Через несколько лет Васильева все-таки вернулась в кино. Актриса признавалась, что ей пришлось пойти на это ради денег — она хотела оплатить лечение больной матери и помочь сыну-студенту. «В общем, я обратилась к батюшке, но была уверена, что он откажет. А отец Владимир ответил мне: „Конечно, нужно зарабатывать. Сейчас вам уже неопасно возвращаться в профессию“, — и благословил», — рассказывала Васильева. Вплоть до 2020 года она активно снималась, но к выбору роли подходила тщательно. «Главное для меня — что несет картина, что несет моя героиня. Раньше я оценивала роли с профессиональной точки зрения, меня увлекал прекрасный материал, талантливый режиссер. Сегодня для меня практически нет такого материала, чтобы и суть была нравственная, и чтобы с профессиональной точки зрения было талантливо сделано», — подчеркивала артистка. В августе 2021 года она приняла иноческий постриг в ставропигиальном женском монастыре Троице-Одигитриевская Зосимова пустынь и стала инокиней Василисой.

Фото: РИА «Новости»

Монастырь не спас от критики На днях актер Евгений Стеблов в программе Андрея Малахова ошарашил публику укором в адрес бывшей коллеги по цеху. Он рассказал, что Васильева не трудится в монастыре, а по-прежнему наслаждается мирской жизнью. «Катя больше говорит и рассказывает, чем на самом деле делает. Мне говорят: „Вот, Васильева ушла в монастырь“. А потом я смотрю, она в Москве на свечном ящике торгует. Это совсем другая позиция», — отметил артист. Давняя подруга Васильевой заместитель директора МХТ имени Чехова Наталья Виноградова в беседе с MK.RU высказывала совершенно другое мнение: бывшей звезде после пострига приходится усердно работать и мало спать. «Это жизнь не по своей воле. На все теперь она должна спрашивать позволения и благословения от игуменьи. Монахи мало спят, много молятся, у них совершенно другие посты», — рассказала она. Благодаря вере актриса сильно изменилась — из скандалистки она превратилась в спокойную и бескорыстную женщину, подчеркнула Виноградова. «Вспомни эту курилку, матерщинницу, могла словом отбрить и обидеть. Но она боролась с этим и победила, стала совершенно другим человеком. Никто не знает, скольким людям она помогла: на моих глазах с себя снимала и отдавала одежду. Или милостыню могла подать, хотя у самой денег толком не было», — добавила подруга артистки. По ее словам, вначале близкие Васильевой воспринимали ее желание уйти в монастырь как блажь, но потом поняли, что она искренне уверовала и захотела изменить свою жизнь.