Сегодня 23:53 Музыка с правом на жизнь. Как быть с запретом на зарубежные песни? Иван Демьян: запрет на иностранную музыку нужно принимать с осторожностью 0 0 0 Эксклюзив

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С российских музыкальных сервисов предложили убрать песни иностранных исполнителей или снизить квоту на зарубежные хиты на таких платформах до 20%. Лидер группы «7Б» Иван Демьян на стриме с ведущей 360.ru Региной Ореховой отметил, что к запретам стоит подходить осторожно, поскольку хорошая музыка имеет право на жизнь.

Инициатор нововведения — депутат Госдумы Андрей Луговой — причислили иностранную музыку к способам оказать негативное влияние на молодежь. К тому же, по словам парламентария, некоторые исполнители открыто поддерживают ВСУ. Иван Демьян поддержал идею контроля за содержанием сервисов, но отметил, что он должен быть подходящим. Относить зарубежные композиции к методам пропаганды лидер «7Б» не стал. «Контроль, конечно, должен быть, чтобы это не было неких призывов к порнографии, наркотикам и каких-то нацистских лозунгов, сплошной нецензуры», — пояснил музыкант.

Фото: Pxhere

Не переборщить с запретами Музыка на иностранном языке, добавил собеседник 360.ru, все равно должна нести мир, дружбу и созидание.

Тогда эта музыка имеет право быть и жить, потому что, как и спорт, музыка, вне политики. Это искусство. <…> И советую к этому подходить очень аккуратно и осторожно. Иван Демьян лидер группы «7Б»

Демьян напомнил об опыте СССР, когда запреты касались фактически всего. Он выразил надежду, что депутаты подойдут к вопросу разумно.

«Естественно, сейчас весь Запад — и неважно, о мире ли поют или так далее — [отправляет] все средства [Украине]. Но победа все равно будет за нами, и осталось совсем ничего подойти к этому краю: мы все-таки должны слушать иностранную музыку, хорошую, настоящую музыку и довольствоваться этим», — сказал рок-музыкант.

Фото: Pxhere

Навязанные песни Специальный контроль, по его словам, следует установить за той музыкой, которую россиянам так или иначе пытаются навязать. «И мы должны иметь контроль музыки, которую можем пропустить в наши эфиры, в наш контент, который есть в России. <…> Проверять, о чем эта музыка, к чему призывает», — сказал Демьян. Внимание надо обращать и на артиста, особенно если он против солидарности, в которой живет страна, или допускал какие-то жесткие высказывания. «Есть артисты, которые не ведут себя жестко, с политикой не подходят [к творчеству], а просто играют какие-то песни, и они о мире, любви, созидании. Почему такой музыке не быть? У нас очень большой ресурс в стране, и каждый, даже зарубежный артист, можно сказать, мечтает попасть на нашу фабрику слушателей, которая огромна», — заключил лидер «7Б».