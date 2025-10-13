«Мне пришлось выживать». Пугачева из ревности разрушила карьеру молодого фаворита

Алла Пугачева имела огромное влияние в российском шоу-бизнесе. Поговаривают, что она загубила карьеры многих артистов. По слухам, из-за нее Валентина Легкоступова была вынуждена завершить сценическую деятельность, а Игорь Наджиев долгое время не мог попасть на телевидение. Примадонна мешала всем, кто мог соперничать с Киркоровым. Но оказалось, что Алла Борисовна не только избавлялась от исполнителей, которые ей не нравились, но и жестоко мстила своим фаворитам, если они попадали в немилость.

Спустя 10 лет свое молчание прервал Сергей Савин — победитель шоу «Фактор А», которого активно продвигала Алла Пугачева. Бывший фаворит народной артистки СССР хорошо помнит их совместную работу и ее последствия. В эфире программы «Новые русские сенсации» Сергей рассказал, как артистка жестоко отомстила ему за связь с другой женщиной. Савин познакомился с Пугачевой в 2011 году, когда ему было 26 лет. Примадонна сразу заметила эффектного парня с чудесным голосом. Она взяла его под свое крыло и начала продвигать. Когда пришло время снимать клипы, Пугачева обратилась за помощью к режиссеру Ирине Мироновой. «Ира сама по себе очень интересная и разнообразная, умная и так далее», — рассказал музыкант. «И так далее» зашло слишком далеко. Пугачева не ожидала такого поворота. Савин сам удивился, как его захватило очарование Ирины Мироновой.

У меня съехала крыша. Ира увидела во мне потенциал и начала Алле Борисовне предлагать. Она говорит ей, что он же такой классный, он же такой харизматичный, такой артистичный, давайте снимать ему много клипов. И я потерял голову тогда. Сергей Савин

Он влюбился как мальчишка. Ирина была замужем, но ее брак, кажется, уже рушился. Миронова быстро привыкла к тому, что харизматичный и веселый Сережа всегда рядом, а он полностью ушел в чувства, а не в работу.

Фото: Anatoly Lomohov/Russian Look / www.globallookpress.com

Пугачева считала, что слухи о романе между ее протеже и Ириной Мироновой будут полезны. Возможно, чтобы привлечь внимание к Савину или просто успокоить Галкина, она собиралась запустить свою любимую утку. Но все обернулось совсем не так, как планировала Примадонна. Алла Борисовна не сразу заметила, как ее подруга превратилась в соперницу и увела Савина прямо из-под носа. Пугачева, привыкшая все держать под контролем, забеспокоилась, когда певец попал в ДТП и оказался в больнице. Кто-то из персонала клиники проболтался, что, когда Аллы нет рядом, в палате Савина каждый день дежурит Миронова. Узнав, что певец и режиссер закрутили роман, Алла Борисовна взбесилась.

Я абсолютно упустил из виду то, что я все-таки являюсь протеже Аллы Борисовны. <...> Ирина мне однажды сказала: «А ты не знаешь, что Алла Борисовна ревнует тебя ко мне?» Я удивился. То есть у меня даже не было представления о том, что ко мне могут какие-то симпатии со стороны Аллы Борисовны возникать. Сергей Савин

Эта ошибка стоила молодому артисту буквально всего. Алла Борисовна восприняла их роман как вопиющую неблагодарность и предательство. Пугачева начала мстить.

Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press / www.globallookpress.com

Сначала не пригласила Сергея на свою свадьбу, а затем не пришла на презентацию нового проекта Мироновой. Примадонна сильно давила на Ирину, пытаясь заставить ее порвать с артистом. Вскоре она добилась своего, разрушив карьеру и личную жизнь Савина одним махом. Миронова внезапно рассталась с возлюбленным. «Я просто не мог ни дозвониться, ни дописаться. Просто человека как будто стерли из моей жизни. Со мной прекратили всяческие отношения, всяческие связи, всяческие контакты. Я был на тот момент раздавлен, у меня было разбито сердце. Признаюсь честно, даже плакал», — рассказал он. Савин был сломлен. Из-за этого многие представители шоу-бизнеса отвернулись от певца. Савин остался без покровителей.

Мне пришлось выживать, мне пришлось тогда очень несладко. Сергей Савин

Оставшись без покровителей, Сергей Савин никуда не побежал и остался в Москве. Он жил в бедности и едва сводил концы с концами. Артист даже «оказался в глубокой депрессии и долго не мог выбраться».