Наймит Запада Михаил Козырев. За что рокер предал Родину, а потом унизился перед Киевом

Когда-то Михаил Козырев* стоял у руля главной рок-радиостанции страны, сегодня же многие считают его предателем, ведь свое истинное лицо легендарный продюсер показал с началом СВО. Как Михаил Козырев* пошел на предательство Родины, почему смеялся над покушением на Прилепина и за что его презирает теперь даже Украина — в материале 360.ru.

Уралец из танковых войск Михаил Козырев* родился в Свердловске (ныне Екатеринбург) в творческой семье. После школы он успел отслужить в армии, притом попал в танковые войска под Шадринском — где однажды получил сразу семь суток гауптвахты. Позднее артист поступил в Свердловский государственный медицинский институт и даже получил диплом врача, однако призвание нашел вовсе не в медицине. След Госдепа В начале 90-х Козырев* отправился учиться в США и увлекся радиожурналистикой. В 1992 году в Калифорнии он впервые вышел в эфир со своей музыкальной программой на студенческой волне. Отучившись за океаном, Козырев* вернулся покорять московский медиарынок. В 1994 году он стал программным директором популярной станции «Максимум». Козырев* выступил одним из создателей крупнейшего рок-фестиваля «Максидром» и завоевывал награды как лучший радиоменеджер страны.

Фото: РИА «Новости»

Им управлял Березовский Летом 1998-го Козырев* с «Максимума» вылетел. Опального продюсера «подобрал» Борис Березовский. Его идея была дерзкой: круглосуточно крутить российский рок, дав дорогу тем, кого игнорировали попсовые каналы. При финансовой поддержке инвесторов Козырев* запустил «Наше радио». Станция быстро обрела культовый статус. Под руководством Козырева* «Наше радио» стало площадкой для десятков начинающих групп. Медиаменеджер лично отбирал песни в эфир, продюсировал специальные проекты, придумал он и фирменный фестиваль «Нашествие». Чем прославился Михаил Козырев* Имя Козырева* стало синонимом русского рок-эфира рубежа веков. Он был ведущим легендарного хит-парада «Чартова дюжина», где впервые в ротацию попадали песни ныне культовых групп. Под его началом проходили благотворительные радиомарафоны.

Фото: РИА «Новости»

Продюсер не боялся экспериментировать: в 2000 году он запустил отдельную радиостанцию Ultra для тяжелой альтернативной музыки, а в 2004-м — волну Best FM. За вклад в индустрию Михаил Козырев* удостоился множества профессиональных наград. Он — лауреат премий «Медиаменеджер года» и «ТЭФИ», обладатель статуэтки имени Попова и других призов за развитие радио. Популярность Козырева* была столь велика, что его позвали сыграть самого себя в культовых сатирических проектах «День радио» и «День выборов». Закат «Нашего радио» Однако в 2005 году в карьере Козырева* начался спад. Из-за разногласий с инвесторами он покинул пост генпродюсера «Нашего радио» и временно отошел от дел.

Фото: РИА «Новости»

Вернуться к активной работе продюсер решил уже на независимых площадках. Позднее артист успел поработать на ТНТ — был творческим консультантом в ряде закадровых переводов культовых американских мультфильмов. Как Козырев* перегнул с кокаином В интервью продюсер признавался, что долгое время употреблял запрещенные вещества. Особенно усердствовал со стимуляторами. «Мое утро начиналось с наркотиков, вечер заканчивался ими же. Самый страшный период наступил, когда я начал держать тарелку с порошком возле кровати», — рассказывал медиаменеджер. Наркотики сопровождали Козырева* восемь лет, вплоть до клинической смерти.

Тромб в ноге оторвался. Повезло, что я был в больнице. Меня тут же отвезли в реанимацию и стали откачивать. Я пережил клиническую смерть <...> После этого решил отказаться от наркотиков. Михаил Козырев*

Иноагент с радужным уклоном В начале спецоперации на Украине Козырев* публично выступил против нее. Ведущий покинул страну буквально в первые дни СВО — как сам позже признавался, он «рванул» за границу в панике и отчаянии. Козырев* разорвал отношения с родиной и обосновался в Европе вместе с семьей.

Фото: РИА «Новости»

За рубежом Козырев* сразу включился в информационную кампанию против спецоперации. Он жестко критиковал российские власти и негативно высказывался об армии России. Через год после начала СВО Михаила Козырева* признали иностранным агентом. В обосновании значился целый букет грехов: участие в создании контента для других иноагентов, категорическое неприятие спецоперации и даже поддержка ЛГБТ**-тематики. Унизил русскую культуру Риторика Михаила Козырева* за границей стала открыто русофобской. Особое внимание привлек его взгляд на так называемую cancel culture в отношении всего русского. В то время как даже некоторые оппозиционеры возмущались запретами на исполнение русской классики или отменой концертов наших артистов за рубежом, Козырев* занял противоположную позицию.

Отстраивать Россию — это меня мало интересует. Мне надо отстроить будущее своих детей. И я надеюсь, что в их десятилетнем возрасте интеграция в большой мир у них пройдет легче, чем у меня. Мне сейчас вот это важно, а не судьбы русской культуры. Ну ее в [попу], эту русскую культуру. Михаил Козырев*

Фото: РИА «Новости»

Как Козырев* во всем признался Весной 2024 года известные пранкеры Вован и Лексус позвонили Козыреву* под видом Андрея Ермака — главы офиса президента Украины. Доверчивый радиоведущий, уверенный что беседует с высокопоставленным украинцем, стал говорить необычайно откровенно. В разговоре с мнимым Ермаком продюсер начал буквально каяться за свое прошлое. Он отрекся от участия в создании культового фильма «Брат-2», заявив, что лишь советовал саундтреки и вообще думал, будто это «просто комедия и стеб». Пранкеры умело вытягивали из Козырева* все новые признания. Тот рассказал, что после начала СВО надеялся на внутренний бунт в России, но этого не произошло.

Фото: РИА «Новости»

«Нашествие» на Киев Во время того же телефонного розыгрыша всплыла и тема знаменитого фестиваля «Нашествие». Лже-Ермак спросил Козырева*, что тот думает об организации аналога рок-феста на украинской территории. Продюсеру идея понравилась, он лишь оговорился, что «Нашествием» такое мероприятие называть не стоит. Медиаменеджер даже перечислил, каких артистов стоило бы пригласить выступить на условном украинском «Нашествии». Лиц, не внесенных в списки иностранных агентов в России, в этом списке просто нет. Козырев* не верит в победу Украины В том же разговоре продюсер продемонстрировал далеко не оптимистичный взгляд на перспективы своих новых союзников. Он признался, что потерял надежду на успех украинских действий. Для официального Киева подобные признания стали неприятным сюрпризом. Комментариев беглый медиаменеджер не удостоился, но украинская пресса о его позиции писала немало.

Фото: РИА «Новости»

Одним из самых возмутительных моментов пранк-беседы стала характеристика, которую Козырев* дал российским музыкантам, оставшимся в стране. В разговоре он цинично заявил, что всех деятелей культуры, не уехавших за границу, можно списать в утиль. Михаил назвал российских артистов, поддержавших свою страну, «Z-хосписом» — сборищем творчески немощных, отработанным материалом. Рокеры Козырева* не приняли Многие коллеги основателя «Нашего радио» по цеху болезненно восприняли его метаморфозу. В частности, известный рок-музыкант Александр Ф. Скляр (лидер группы «Ва-БанкЪ») в 2023 году резко высказался о Козыреве*. Он прямо заявил, что давно презирает медиаменеджера и не считает его порядочным человеком.

Миша* всей своей деятельностью, особенно после начала СВО, заслужил право на самую грубую оценку <…> Это не просто предатель. Это не просто человек, который уехал, высказав тем самым свою позицию. Это насквозь лживый, продажный, не профессиональный в своем деле и максимально грязный человек. Александр Ф. Скляр

Негативно высказался о Козыреве* и лидер «Чайфа» Владимир Шахрин. Покушение на Прилепина И повод у музыканта был весьма серьезный. В 2023 году Михаил Козырев* взял у поэтессы Веры Полозковой*** интервью. В эфире продюсер напомнил гостье ее старый пост о писателе Захаре Прилепине: в 2017 году Полозкова*** писала в соцсети, что «откроет бутылку шампанского, когда Захару Прилепину отстрелят башку».

Фото: РИА «Новости»

Таким образом поэтэсса тогда отреагировала на решение Прилепина отправиться в Донбасс и сформировать там свой батальон. Спустя годы, 6 мая 2023-го, на Прилепина было совершено покушение: его машину подорвали, сам он получил тяжелые ранения, а водитель погиб. В машине мог оказаться и ребенок писателя. В интервью, Козырев* спросил Полозкову***: «Скажи, пожалуйста, ты выпила шампанского, когда взорвали Прилепина?». Та ответила, что выпила «максимум пива», и уверила, что не испытывает никакого злорадства по поводу покушения на Прилепина.

Фото: РИА «Новости»

На это и отреагировал лидер «Чайфа». Шахрин много лет дружил с Михаилом Козыревым* и поначалу старался не рвать отношения. После интервью музыкант написал продюсеру личное сообщение. И получив на него ответ, сразу заблокировал старого друга.

Я ему пишу: "Миша*, это монтаж, или вы на самом деле ржете над покушением, где в машине сидел ребенок? Ты же говоришь, что людей убивать нельзя". Он мне пишет в ответ: "Вова, людей убивать нельзя, но Прилепин — не человек, а чудовище. Чудовищ убивать можно". Владимир Шахрин

* Физическое лицо, выполняющее функции иностранного агента в России. ** Движение ЛГБТ признано в России экстремистским и запрещено. *** Включена Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов.