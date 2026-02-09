Сегодня 05:55 Тиранил жену и ненавидел Нестора Петровича. Как жил и почему умер в нищете любимый всеми Михаил Кононов 0 0 0 Фото: РИА «Новости» Знаменитости

СССР

Кино

Режиссер

Фильмы

Театры

Актеры

Артисты

Михаила Кононова знал и любил весь громадный Советский Союз. Зрители обожали его мягкого Нестора Петровича из «Большой перемены» — образец искренности и доброты. Но каким на самом деле был человек за этой улыбкой и что заставляло его ненавидеть свою самую знаменитую роль и в итоге исчезнуть из мира кино?

Трагичный день рождения Весной 1970 года казалось, что жизнь Михаила Кононова удалась. Актер был популярен после успеха «Начальника Чукотки» и гордился работой с Тарковским в «Андрее Рублеве». Он жил в собственной московской квартире с молодой женой Натальей и матерью, Марией Владимировной. Суровая, по-деревенски жесткая мать так и не приняла невестку, которую считала «вертихвосткой». На почве ревности к сыну между женщинами царил затяжной, изматывающий конфликт, длившийся около года. Кононов надеялся, что праздничный ужин в честь его 30-летия и годовщины свадьбы примирит двух самых дорогих ему людей.

Фото: Russian Look / www.globallookpress.com

Но вместо примирения их ждала очередная ссора, после которой мать артиста вышла из комнаты и больше не вернулась. В поисках матери Михаил отправился в ее спальню и обнаружил там ее бездыханное тело — женщина покончила с собой в день 30-летия сына. Пережитый шок, вероятно, усугубил негативные черты характера актера. Нуждаясь в безраздельной любви и опеке, Кононов сделал жену центром своего пошатнувшегося мира, требуя, чтобы она посвящала себя только ему. В итоге эта личная катастрофа наложилась на упрямый, взрывной, не терпящий полуправды, характер. А формировался этот характер все эти 30 лет в том числе в театре и кино. Становление принципов Кононов родился в Москве 25 апреля 1940 года, а любовь к сцене проявилась еще в школьные годы, где он вместе с будущим режиссером Андреем Смирновым ставил спектакли в самодеятельности. Он окончил престижное Щепкинское училище в 1963 году, но академическая среда казалась ему тесной. Единственным близким по духу другом стал такой же несговорчивый правдолюбец Олег Даль. Малый театр, куда его направили после учебы, он вскоре вынужден был покинуть из-за конфликта с руководством. А свою творческую свободу Кононов нашел в кино.

Фото: Russian Look / www.globallookpress.com

Его дебютом стала роль в фильме режиссера Ивана Пырьева «Наш общий друг». А уже в 1966 году на него обрушилась слава после комедии «Начальник Чукотки». Однако истинной гордостью актер считал хоть и не главную роль, а маленькую, но все же значимую работу — образ монаха Фомы в философской драме Андрея Тарковского «Андрей Рублев». Проклятие успеха Предложение сыграть роль в фильме «Большая перемена» в 1973 году показалось Кононову оскорблением. Он категорически отказался от роли учителя истории Нестора Петровича, посчитав сценарий невыносимо глупой, конъюнктурной агиткой. Неизвестно, какие обстоятельства заставили его передумать — давление студии или финансовые соображения. Однако его согласие стало началом многолетнего внутреннего конфликта. Съемки превратились для него в вынужденную пытку, а для окружающих — в суровое испытание. Он демонстративно не доверял режиссеру Алексею Кореневу, игнорировал съемочный процесс и вступал в открытые конфликты с партнерами.

Фото: РИА «Новости»

Его поведение на площадке лучше всего описала актриса Наталья Богунова, которую он регулярно доводил до слез едкими замечаниями по поводу ее игры. Однажды Кононов намеренно устроил скандал с актрисой, чтобы «раскрутить» себя и выйти из состояния творческой инертности: ради хорошей актерской искры он был готов к жестокой провокации, пренебрегая чувствами коллег. Фильм принес ему оглушительную, всенародную славу, которую сам актер люто ненавидел. Он считал роль Нестора Петровича худшей в карьере, а саму картину — «безделкой», стыдился ее и отказывался приходить на юбилейные показы. Эта непримиримость в искусстве, с годами все больше переносилась на личную жизнь, превращая ее в поле битвы за внимание и контроль. Верность или зависимость Женившись на красавице-модели Наталье в 1969 году, Кононов вскоре потребовал от нее полного подчинения. Он заставил жену оставить успешную карьеру манекенщицы и спорт, требуя, чтобы она посвятила всю себя только ему. Он категорически запретил ей даже думать о детях, опасаясь потерять ее безраздельное внимание и оказаться на втором плане. Наталья покорно приняла эти условия и, видя в муже центр своего мира, отдавала ему всю свою заботу.

Фото: Russian Look / www.globallookpress.com

Однако эта искусственно созданная «крепость» не выдержала испытания временем, одиночеством и его собственной уязвимостью. В середине 1990-х, когда актеру было уже за 50 и он переживал спад в карьере, в его жизни появилась 18-летняя Рита. Кононов, страстно желавший творческой «подпитки» и восхищения, встретил в ней долгожданную «музу» и, как считают некоторые, отражение молодой жены. Он представлял ее как племянницу или приемную дочь. Ослепленный этой связью, Кононов совершил роковую ошибку: тайно переписал на Риту московскую квартиру, являвшуюся совместной собственностью с Натальей. Когда обман его новой возлюбленной раскрылся, законной жене пришлось через суд отвоевывать свое жилье.

Это предательство стало последним ударом по и так пошатнувшемуся миру актера.

Фото: РИА «Новости»

«Посылал гадов-непрофессионалов» В то же самое время кризис 1990-х годов и распад СССР полностью отсекли его от кинематографа. Кононов честно читал приносимые сценарии низкопробных сериалов о бандитах и безвкусных «мыльных опер», но каждый раз отшатывался от текста в ужасе. Ни полунищенское существование, ни деньги, которые ему предлагали, не могли заставить его предать свои принципы и отношение к кино. Актер просто не имел права, как он считал, позволить себе сниматься в предлагаемой «дури».

Никому не навредил. Жил и в искусстве, и в реальной жизни круто, независимо. Хотя и скромно. Посылал жутких хамов, гадов-непрофессионалов направо и налево! А люди меня помнят только за добрые роли в хороших фильмах. Получается, что прожил в искусстве, как по Станиславскому — честно, правдиво и в соответствии с предлагаемыми обстоятельствами. Михаил Кононов актер

В отчаянии Кононов продал московскую квартиру и вместе с женой уехал в деревню Бутырки под Можайском, где купил старый дом. Он попытался начать новую жизнь, мечтая о реконструкции дома и даже занявшись продажей выращенной на участке капусты. Однако деревенский быт, легший в итоге на плечи жены, и труд, требующий иных навыков, оказались для интеллектуального труженика непосильным испытанием и закончились крахом. Последние дни К концу своей жизни Михаил Кононов носил на себе груз множества тяжелых болезней. Он перенес инфаркт и постоянно страдал от тромбофлебита, получив вторую группу инвалидности. В конце июня 2007 года его госпитализировали с пневмонией в обычную московскую больницу. Лечение в стационаре не принесло облегчения, его состояние лишь усугублялось.

Фото: Russian Look / www.globallookpress.com

На фоне пневмонии развилась сердечная недостаточность и тромбоэмболия. Вечером 15 июля его в срочном порядке перевели в отделение кардиореанимации. Доктора боролись за его жизнь почти сутки, но утром 16 июля 2007 года сердце артиста остановилось. А врачи так и не узнали в своем изможденном, нищем пациенте всенародно любимого актера. После его смерти супруга Наталья выполнила последнюю волю мужа, и издала книгу его мемуаров под горьким названием «Прости, жизнь, и прощай!».