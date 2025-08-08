Его боялись чиновники, а народ носил на руках. Что скрывал Михаил Евдокимов: тайна гибели спустя 20 лет

Yurii Zheludev/Russian Look
Фото: Yurii Zheludev/Russian Look/www.globallookpress.com

Народный любимец Михаил Евдокимов, трагически погибший ровно 20 лет назад, прошел путь от эстрадного юмориста до губернатора края, бросившего вызов коррупционной системе. Его искренность и принципиальность стали легендой, а трагическая гибель оставила больше вопросов, чем ответов. Как простой парень из алтайской глубинки сумел завоевать любовь миллионов и почему его последний день до сих пор окружен тайнами — в материале 360.ru.

Артист из народа и губернатор без страха

«Мы просто не воруем, и все» — эту фразу Михаила Евдокимова чиновники Алтайского края услышали в первый же день его губернаторства в 2004 году. Она стала не просто лозунгом, а вызовом всей системе, где «откаты» и схемы давно считались нормой.

Он пришел во власть не как карьерист, а как человек, уставший от беспредела. Евдокимов, чьи монологи разбирали на цитаты, вдруг оказался в кабинетах, где смеяться было не над чем. Его искренность пугала — он не умел врать, не хотел «договариваться» и открыто называл коррупцию главным врагом края.

Фото: РИА «Новости»

Конфликты с местными элитами начались сразу. Депутаты, привыкшие к тихим схемам, объявили ему войну: блокировали бюджеты, саботировали решения, а потом потребовали отставки. Но чем сильнее давили, тем больше людей выходило на его защиту. Алтайские фермеры, шахтеры, учителя — те, для кого он оставался «своим», — верили: этот губернатор их не предаст.

Когда Евдокимов ехал по селам, его встречали не как чиновника, а как старого друга. Без охраны, без протоколов — он мог запросто зайти в дом, сесть за стол и спросить: «Ну как, мужики, живете?». Такой простоты власть не прощала.

Чтобы понять, как провинциальный парень смог бросить вызов системе, нужно вернуться к началу его пути — туда, где все только начиналось.

Фото: РИА «Новости»

На «Голубой огонек» сразу «после бани»

Евдокимов скромно называл себя «выходцем из алтайской глубинки», хотя к середине 1980-х его уже знала вся страна. Но путь к славе начался с череды неудач: после отчисления из культпросветучилища за «неподобающее поведение на сцене» будущая звезда перебивался случайными заработками в родном Старом Алтае.

В 1979 году он решил покорить Москву, но столица встретила его холодно. Ночевки на Казанском вокзале, работа грузчиком и шлифовщиком — через все это пришлось пройти Евдокимову. Перелом наступил в 1983 году, когда его заметил Владимир Винокур.

Уже через год монолог «После бани» на передаче «Вокруг смеха» сделал Евдокимова звездой. Его неповторимая манера — с растянутыми гласными и деревенской простотой — сразу покорила зрителей.

«Сам не красный, а морда красная», — вдруг заговорила его словами страна.

Триумфальными для Евдокимова стали 1980–1990-е годы. Программы «Аншлаг», «Голубой огонек», «Старые песни о главном» — везде его выступления ждали с нетерпением.

В кино он создал запоминающиеся образы: «Не валяй дурака», «Старые клячи». Его голосом заговорили персонажи мультфильмов.

Секрет успеха был прост: он оставался собой. Даже став знаменитым, Евдокимов не пытался казаться интеллектуалом. Его герой — простой русский мужик с житейской мудростью, который мог рассмешить одной только интонацией.

Фото: РИА «Новости»

Однако за кулисами комедийной славы его ждала еще и драма — не сцена, а личная жизнь, где он играл куда более сложную роль.

Меж любовью и ответственностью

Его личная история началась в 1977 году во время армейской службы, где он встретил Галину, дочь плотника из Нижнего Тагила. После долгих ухаживаний они поженились в 1981 году, и через год у них родилась дочь Анна.

Галина стала его опорой на пути к славе, терпеливо перенося бесконечные гастроли и бытовые трудности. Однако, когда в конце 1980-х к Евдокимову пришла всесоюзная известность, в его жизни появилась Надежда Жаркова — землячка из родного Алтая, работавшая костюмером.

Несмотря на новые серьезные отношения, артист сохранял брак с Галиной, которая буквально до его смерти не знала о сопернице. В 1995 году Надежда родила ему дочь Анастасию, которую он обеспечивал.

Еще один поворот случился в начале 2000-х, когда 45-летний Евдокимов познакомился с 23-летней моделью Инной Беловой. Их роман тоже оставался тайной, а в 2004 году у пары родился сын Даниил — наследник, о котором артист давно мечтал.

Даже став отцом, он избегал публичности в этих отношениях, оставаясь верным своему принципу не разрушать семью.

Natalia Shakhanova/Global Look Press / Жена Евдокимова Галина с дочерью Анной и внуком Михаилом
Фото: Natalia Shakhanova/Global Look Press / Жена Евдокимова Галина с дочерью Анной и внуком Михаилом/www.globallookpress.com

Несмотря на эти покрытые тайной отношения, самой загадочной страницей его биографии остался последний день жизни, оставивший после себя больше вопросов, чем ответов.

Роковой поворот на Чуйском тракте

Днем 7 августа 2005 года Михаил Евдокимов и его супруга Галина выехали из Барнаула в сторону Бийска на служебном Mercedes S-500. Целью поездки было посещение праздничных мероприятий, посвященных 60-летию Алтайского тракторного завода.

Свидетели позже вспоминали, что Евдокимов выглядел уставшим, но был в хорошем настроении, шутил с водителем. Недалеко от поворота на Плешково, машина пошла на обгон, а что произошло дальше — известно лишь со слов немногочисленных очевидцев.

По официальной версии, после обгона автомобиля Волга произошло касательное столкновение с Toyota Marino, которая ехала по встречной полосе. В результате Mercedes алтайского губернатора, ехавший на скорости около 150 километров в час, вынесло на обочину, а затем и в кювет.

Natalya Loginova/Russian Look
Фото: Natalya Loginova/Russian Look/www.globallookpress.com

Михаил Евдокимов, его водитель и охранник не пережили падения. Жену губернатора Галину извлекли из автомобиля и в тяжелом состоянии доставили в больницу спасатели, — она единственная выжила в этой аварии.

История, казалось бы, обычная и похожая на сотни других подобных случаев. Но некоторые исследователи в этой простой истории находят слишком много нестыковок.

Так, эксперты установили скорость около 150 километров в час, хотя местные жители отмечали, что на этом участке даже профессионалы редко разгоняются выше 100 километров в час. А водитель Евдокимова, работавший с ним семь лет, был опытным и имел многолетний стаж безаварийного вождения.

Кроме того, по некоторым данным, в машине должен был находиться портфель с якобы с важными документами по коррупционным схемам.

В добавок ко всему, за три дня до поездки внезапно глава ГУВД Алтайского края генерал-майор милиции Владимир Вальков отменил сопровождение ГИБДД для автомобиля Евдокимова. А через несколько дней после гибели губернатора Валькова сняли с должности по указу президента Владимира Путина.

Фото: РИА «Новости»

В итоге трагическая гибель Евдокимова неожиданно объединила его женщин. Галина, узнав о других детях мужа, проявила удивительное благородство — она не стала оспаривать наследство и даже разрешила Инне с сыном участвовать в памятных мероприятиях. Надежда через суд добилась прав на подмосковный дом, который Евдокимов для них приобрел.

Сегодня на месте гибели стоит скромная часовня. Жители окрестных сел ухаживают за 47-ю березами, посаженными в память о каждом годе жизни артиста. А вопросы так и остаются без ответов.

