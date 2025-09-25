Метался между женами и не закончил главный фильм. Какое наследие оставил Сергей Бондарчук

Главные кинопремии мира и овации миллионов зрителей — все это получил актер и режиссер Сергей Бондарчук на пике своей карьеры, которую начинал в небольшом театре. Во время работы он быстро и четко отдавал приказы на съемочных площадках, а в семейной жизни часто оставлял решение за каждой из трех жен. Великому мастеру 25 сентября могло бы исполниться 105 лет.

Первый выход на сцену

Будущий кинорежиссер и основатель культурной династии Сергей Бондарчук родился в селе Белозерка Херсонской области в 1920 году. Его отец, Федор Петрович, рождение сына не застал из-за службы в рядах Красной Армии, поэтому ребенка в честь святого Сергия Радонежского назвала мама Татьяна Васильевна. Она же организовала его крещение в Благовещенском монастыре. Надолго в селе семья не задержалась и сначала переехала в Ейск, а потом в Таганрог, где Сережа пошел в школу и театральный кружок. Родителям увлечение сына не сильно нравилось — они просили выбрать его серьезную профессию инженера.

Фото: Russian Look / www.globallookpress.com

Юноша настоял на своем и даже поссорился с отцом. Когда наконец родители смирились, то взяли с Сергея обещание не становиться комедийным актером, а играть только в серьезных спектаклях; В 1937 году Бондарчук впервые вышел на сцену Таганрогского театра имени Чехова, еще не имея никакого профессионального образования. Отработав год, он отправился в Ростовское театральное училище, где встретил свою первую жену Евгению Белоусову, которая родила ему сына Алексея. Семья быстро распалась из-за постоянных ссор. Во время очередного скандала жена актера даже разорвала свидетельство о браке. Окончательно они разошлись после призыва Бондарчука в армию. Служить его отправили в Грозненский драматический театр, но в то время труппе было не до выступлений.

Вместе с другими жителями актеры копали окопы и противотанковые рвы вокруг города, которые заполняли водой и нефтью. Ее поджигали при любых попытках противника прорваться внутрь.

Фото: Russian Look / www.globallookpress.com

Не сумев прорвать оборону фашисты бомбили город с самолетов. Бондарчук вместе с другими бойцами прятался в окопах. Его третья жена, Екатерина Скобцева, рассказывала, что однажды после очередного взрыва в окопе к нему подошла опаленная собака с перебитым хвостом. Ее образ Бондарчук после воплотил в сцене «Войны и мира», где волк смотрел на убивающих друг друга людей, как на чудовищ. Сам режиссер вспоминать о военных годах не любил и ничего не рассказывал. «Война до сих пор живет незаживающей раной в душе», — подчеркивал он. Точно известно, что Бондарчук получил медали «За оборону Кавказа» и За победу над Германией «, а также орден Отечественной войны II степени.

Дебют в кино и всесоюзная слава

После возвращения с фронта Бондарчук попал во ВГИК на курс Сергея Герасимова. Он заметил большую харизму и фактуру своего воевавшего студента и включил его в список актеров для фильма «Молодая гвардия». На экране Бондарчук предстал в роли коммуниста-подпольщика Валько. На съемочной площадке он встретил свою вторую жену Инну Макарову, сыгравшую Любовь Шевцову.

Фото: Russian Look / www.globallookpress.com

Молодая семья сначала жила в небольшом подвальчике в центре Москвы, а после того как Макарова получила Сталинскую премию, как и другие «молодогвардейцы», смогла купить себе квартиру.

Бондарчук гордился женой. У них родилась дочь Наталья, которая пошла по стопам родителей. Но в счастливую семейную жизнь ворвалась первая жена Бондарчука со словами, что сыну Алексею нужен отец с занесением данных в свидетельство о рождении. Сделать это можно было только женившись заново. Бондарчук срочно разводится с Макаровой, едет в Ростов-на-Дону, где снова женится на Белоусовой.

Фото: Russian Look / www.globallookpress.com

Оформив все документы он снова подает на развод, возвращается в Москву и женится снова на любимой женщине.

Этот брак тоже оказался не таким крепким. Известные и популярные супруги строили свои карьеры вдали друг от друга. Они не виделись месяцами и писали друг другу письма. Бондарчук к тому времени получил всесоюзную славу за главную роль в фильме «Тарас Шевченко». Актеру вручили Сталинскую премию, а также приз за лучшую мужскую роль на Международном кинофестивале в Карловых Варах. Еще ярче Бондарчук проявил актерский талант в роли доктора Дымова в «Попрыгунье» по рассказу Чехова. А вот следующая картина «Отелло» сильно изменила его жизнь.

Случайное венчание и третий брак Сергея Бондарчука

На роль Дездемоны режиссер фильма «Отелло» Сергей Юткевич пригласил молодую выпускницу Школы-студии МХАТ Ирину Скобцеву. Между ней и Бондарчуком вспыхнул роман. Но оба они на тот момент состояли в браке, чем вызвали сильное осуждение со стороны партийного руководства. Работу над фильмом это не остановило. Когда съемки уже подходили к концу, то последнюю сцену с венчанием режиссер Юткевич предложил завершить в Риге. Съемочная группа договорилась со священником местного костела, который то ли по незнанию, то ли по забывчивости, провел обряд венчания по всем католическим канонам.

Фото: Russian Look / www.globallookpress.com

Бондарчук объявил, что теперь Скобцевой точно от него не уйти. Он словно забыл о своей жене и дочери, настолько ему вскружили голову новые отношения. По иронии судьбы, о любовнице мужа Макарова узнала от сыгравшего в «Отелло» Яго актера Андрея Попова. Она до последнего не хотела верить в измену и продержалась почти два года. Из себя ее вывели продолжающиеся за спиной сплетни коллег. Макарова объявила Бондарчуку, что готова смириться с разводом, если он просто соберет вещи и уйдет. Работавший тогда над своим первым сценарием актер согласился. Он переехал к друзьям.

Декорации счастливого брака

На Скобцевой Бондарчук женился только в 1959 году. На новую супругу артист возложил все семейные обязанности, объявив, что он занимается только кино. Она признавалась, что сначала ей пришлось нелегко. Коллеги по цеху считали, что она увела Бондарчука из семьи ради того, чтобы он снимал ее в кино. В искренность ее любви многие не верили.

Основания для этого все же были. Скобцева окружила мужа заботой настолько, что не допускала до него даже дочь Наталью. Девочка увидела отца только на вступительных экзаменах во ВГИК.

Фото: Igor Gnevashev/Russian Look / www.globallookpress.com

Также она воспользовалась тем, что Бондарчук был на съемках и не пустила в дом старшего сына мужа Алексея, который приехал в Москву на несколько дней. В результате его приютила Инна Макарова, которая выбила ему пропуск на съемочную площадку, чтобы он повидался с отцом. Бондарчук подросшего сына не узнал. У режиссера не получался очередной дубль и он сорвался на постороннем, который прошел в место съемок. Со Скобцевой Бондарчук прожил 35 лет. Она родила ему сына Федора и дочь Алену. Несмотря на слухи и пересуды, семья считалась очень крепкой. Но в актерской среде сплетни — это обыденная вещь.

Как Бондарчук покорил мир своими фильмами

Дебютной работой Бондарчука в качестве режиссера стал фильм «Судьба человека» по одноименному рассказу Михаила Шолохова. После прочтения произведения он просто преследовал писателя, умоляя его дать ему шанс снять картину.

Шолохов опасался, что никогда не работавший режиссером актер испортит его произведение, которое он вынашивал почти 10 лет. Написать свой рассказ только во время хрущевской оттепели.

Фото: Russian Look / www.globallookpress.com

Но Бондарчук не отставал, писатель в итоге не только согласился, но и потребовал от Министерства культуры, чтобы режиссеру никто не мешал. Отказать лауреату Нобелевской премии по литературе чиновники не смогли. Перед официальной премьерой картины Бондарчук организовал закрытый показ. Внезапно, не дождавшись конца, Шолохов быстро вышел из зала, не говоря ни слова. Только поздно ночью писатель позвонил режиссеру и признался, что не хотел, чтобы кто-то увидел, как он плачет.

Фильм «Судьба человека» ждал грандиозный успех, что большая редкость для дебютов. Бондарчук получил Ленинскую премию, а также призы на международных кинофестивалях в Чехословакии, Мельбурне, Сиднее, Канберре, Карловых Варах и Москве.

Фото: Russian Look / www.globallookpress.com

Из прекрасного артиста вышел отличный режиссер. Это заметили и на самом верху. В преддверии 150-летия Бородинской битвы министр культуры СССР Екатерина Фурцева задумалась о съемках фильма «Война и мир» по роману Льва Толстого. Бондарчука пригласили в качестве кандидата на роль режиссера и дали задание за полгода снять даже не первую серию, а несколько эпизодов. Молодой режиссер даже не знал, что такое же задание получил директор «Мосфильма» и давний деятель кино Иван Пырьев, который не простил молодому коллеге свой проигрыш и прекратил с ним всякое общение.

Подготовка к съемкам полноценной картины «Война и мир» обернулась для Бондарчука еще одним скандалом. Он тщательно подбирал актеров на главные роли, утверждая каждого на самом верху.

Для проб на роль Андрея Болконского он пригласил своего товарища — актера Олега Стриженова. Режиссер даже не догадывался, что друг обидится на такое предложение, так он считал, что эта роль для него просто предназначена.

Фото: Russian Look / www.globallookpress.com

Стриженов легко прошел пробы и даже снялся в образе князя для обложки журнала «Советский экран». Когда номер вышел в печать, он позвонил Бондарчуку и объявил, что играть Болконского не станет. Министр культуры даже вызвала актера на ковер, но уговорить Стриженова не смогла, настолько была сильна его обида на то, что роль досталась ему не сразу. В результате Болконского сыграл Вячеслав Тихонов.

Съемки чуть дважды не сорвались. В июле 1964 года у Бондарчука произошел сердечный приступ. Режиссер настолько много работал, что организм просто не выдержал. Из больницы он вышел только в сентябре.

После этого случая на съемочной площадке всегда дежурила бригада скорой помощи. Буквально через год работающие там медики откачали Бондарчука после повторного сердечного приступа. Фильм «Война и мир» вошел в историю даже не советского, а мирового кинематографа. Он получил премии «Золотой глобус» и «Оскар» в номинации лучший фильм на иностранном языке, а также огромное количество других наград. Бондарчук показал, что способен снимать грандиозные исторические картины. Уже после были фильмы «Ватерлоо», «Они сражались за Родину», «Красные колокола» и «Борис Годунов».

Пропажа и возвращение «Тихого Дона»

В конце 80-х годов после скандального Пятого съезда кинематографистов, когда на смену советским классикам пришло молодое поколение, Бондарчук предложил Госкино два проекта: экранизация «Тараса Бульбы» или «Тихого Дона». Чиновники отклонили оба. Последним проектом заинтересовались итальянские кинодеятели, которые еще помнили успех «Ватерлоо». Деньги на него дал продюсер Винченцо Рисполи, который и утвердил большую часть артистов на главные роли.

Фото: Genrietta Peryan / www.globallookpress.com

Изначально проект готовили в двух вариантах: две серии для кинопроката и 10 серий для телевидения.

Съемки закончили за 11 месяцев, еще полгода занял монтаж. Все шло хорошо, но продюсер внезапно объявил себя банкротом. Пленку с картиной практически во время работы монтажеров забрал банк, а звуковой материал оказался в Лондоне. Такая история фильма подкосила Бондарчука. В 2005 году Первый канал выкупил у итальянцев не смонтированные пленки и пригласил сына создателя картины Федора Бондарчука закончить работу отца, который до этого момента уже не дожил. Российские зрители увидели фильм 7 ноября 2006 года.

Последние годы жизни Сергея Бондарчука

Бондарчук последние годы жизни сильно страдал от рака легких. Болезнь прогрессировала и врачи настаивали на срочной операции. Увлеченный работой над «Тихим Доном» он ничего не хотел слышать.

Фото: Russian Look / www.globallookpress.com

Великий мастер сгорел за два месяца. Сергея Бондарчука не стало 20 октября 1994 года в возрасте 74 лет. Его похоронили на Новодевичьем кладбище, где собрались все его дети и внуки — целая династия новых актеров и режиссеров, которые продолжили дело его жизни.