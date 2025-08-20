Сегодня 20:19 Мэри Поппинс и полное до свидания: тайны и драмы Натальи Андрейченко 0 0 0 Знаменитости

Бывший секс-символ 80-х Наталья Андрейченко уже давно не живет в России: советская Мэри Поппинс осела в Мексике, где занимается сыроедением, духовными практиками и бизнесом. Обитает актриса в резиденции в престижном районе Канкуна. Причем не одна: компанию ей составляет молодой мужчина итальяно-датского происхождения. Кавалер младше Андрейченко аж на 20 лет, но счастью это не мешает. А путь к нему убыл более чем тернистый.

Детство с походами в дурдом и лечением от всего Андрейченко родилась 3 мая 1956 года в Москве, отец будущей актрисы работал инженером, мать трудилась в Минпросвещения и была очень строгой женщиной, а в вопросах воспитания — даже жесткой. Когда Наталье было всего пять лет, мать отправила ее на лечение, решив, что у дочки есть керосиновая зависимость. И в дальнейшем, по рассказам актрисы, профилактории случались неоднократно. Лечили девочку в том числе и от самоудовлетворения.

Меня и от мастурбации лечили. У мамы все являлось болезнью. Это вообще страшно. Меня в сумасшедший дом водили, придурков показывали. Говорили: «Будешь так делать — вот такое с тобой будет. Наталья Андрейченко

Отец Натальи не был столь деспотичным как мать, не видел во всем признаков болезни и даже поддержал решение дочери строить карьеру актрисы.

В дальнейшем именно благодаря отцу Андрейченко удалось найти двух преступников, которые изнасиловали ее в возрасте 18 лет. Наталья тогда смогла назвать их имена и рассказала, как они напали на нее, избили, а затем надругались.

Фото: Nadezhda Lebedeva/Russian Look / www.globallookpress.com

В 34 года актриса едва не погибла в страшном ДТП и даже перенесла клиническую смерть. Врачи тогда давали крайне мрачные прогнозы и предупреждали, что Наталья может стать инвалидом, но случилось чудо: актриса выздоровела и смогла продолжить карьеру, но уже не на родине, а в США. Продвигалось все не очень успешно, ролей Андрейченко особо не предлагали, в чем она считала виноватым своего второго мужа. Дети Мэри Поппинс Своего первого ребенка — мальчика Митю — Андрейченко родила в 1982 году. Мужем актрисы тогда был композитор Максим Дунаевский. Семейное счастье у них построить не вышло из-за супружеской измены: на развод подала Наталья. Спустя два года Андрейченко снова вышла замуж. На этот раз за австрийского режиссера Максимилиана Шелла. Причем в самом начале их романа, по словам актрисы, они практически не могли общаться.

«Макс не знал русского, я — английского, но мы все равно понимали друг друга. Помню, поднялись на мост, и Макс, показав на Луну, сказал, что она светит и здесь, в России, и на его родине, в Швейцарии», — говорила она.

Фото: РИА «Новости»

Летом 1986-го пара расписалась. А в 1989-м на свет появилась их дочь Настасья. Роды проходили в Мюнхене. Все детство Настасья со своими родителями провела за границей и со старшим сыном матери познакомилась гораздо позже — та все-таки забрала его к себе в Штаты. Но очевидно, что долгое время мальчик рос, чувствуя себя брошенным. С сестрой они так и не начали испытывать друг к другу теплых родственных чувств.

В 2014 году Андрейченко закатила грандиозный скандал, обвинив сына в краже миллиона долларов с ее личного счета, которые тот неудачно вложил в свои финансовые операции и остался ни с чем. За Дмитрия тогда даже вступился родной отец: композитор пытался объяснить, что сын работает на бирже и предложил матери вложиться в инвестиции, но ничего не вышло. Андрейченко в ответ просто подняла его на смех.

Фото: РИА «Новости»

Обвинения дочери и борьба за наследство С Шеллом Наталья развелась в 2004 году. Их дочь Настасья осталась жить в Штатах, а актриса перебралась в Канкун. Через 10 лет Максимилиан умер, оставив гигантское наследство, которое его родственники, вероятно, делят до сих пор. Возможно, именно с этой борьбой за деньги и имущество были связаны обвинения Настасьи в том, что отец подвергал ее сексуальному насилию с трех лет. По словам девушки, Шелл занимался тем, что прикасался к ее интимным местам и поглаживал их.

«Тот факт, что проникновения не произошло, не означает, что злоупотреблений меньше. Я говорила об этом семье, все вокруг знали об этом. Просто меня заставили замолчать», — пояснила она.

Фото: РИА «Новости»

Настасью поддержала тогда двоюродная сестра Мари Терес Релен, заявившая, что Шелл ее якобы домогался и даже лишил девственности. СМИ вместе с тем не исключили, что все это может быть подковерными играми наследников. «Я мама его бывшей девушки…» Одним из самых шокирующих в бурной жизни Андрейченко стал эпизод с молодым человеком, которого актриса увела у дочери. Причем Наталья сама делилась этими подробностями, видимо, не видя в случившемся ничего предосудительно. «У меня были отношения с человеком, за которого я хотела выдать замуж свою дочь. Мы случайно познакомились у моего друга, австрийского олигарха. Он был в шоке, когда случайно узнал, что я мама его бывшей девушки. А дочь меня потом еще во всем обвинила», — говорила она.

Фото: РИА «Новости»

Ее отношения с Настасьей вообще сложно назвать хорошими. Трещина в них появилась после того, как дочь актрисы забеременела в 16 и родила дочь Лео-Магдалину. Отец девочки вскоре решил лишить Настасью родительских прав, боясь, что та может навредить ребенку — у Настасьи с детства были проблемы с психикой.

«Я американская артистка, и из Германии я» В 2024 году с зависающей в Мексике актрисой смог связаться пранкер Сорян. Представившись журналистом из Польши, он попытался расспросить советскую Мэри Поппинс о том, как она относится к спецоперации. Однако актриса бесплатно давать интервью не захотела. «То есть мы делаем для русскоязычных людей, живущих в Польше. А сколько их там живет? Вы должны меня понять, на хрена мне это за бесплатно! Русское для русскоязычных людей на десять тысяч зрителей, вы должны это понимать просто», — возмущалась Андрейченко.

Тогда Сорян попытался направить разговор в другое русло. В конце концов Наталья все-таки выдала свою позицию, крайне странную — актриса, по сути, едва не отреклась от страны, где родилась и прославилась. СВО она называла «оно», а атаки беспилотниками — «чепидронами».

Фото: РИА «Новости»

«Я американская артистка, и из Германии я. То есть, ах, вот оно, ну тогда спасибо мне. Видимо, тогда, может быть, надо посидеть временно тихо. Все это очень быстро закончится. Может, мы тогда отложим это на время, когда оно закончится. Я нахожусь в других странах, живу, поэтому я не знаю, что у них там за чепидроны какие происходят. Но мне это на фиг не нужно сейчас, потому что я выпускаю бомбу, серьезную книгу», — заявила Андрейченко. Через полгода она прилетела в Россию, чтобы презентовать то самое творение с громким названием «Откровение». Посвящена книга, судя по оглавлению, второму ее мужу Максимилиану Шеллу. Воспоминания о нем актриса, вероятно, хранит не слишком теплые. По крайней мере, некоторые главы она назвала так: «Как Макс меня изнасиловал» и «Как я изнасиловала Макса».